Низка німецьких політиків із СДПН закликали відновити відносини з РФ: Мерц і Пісторіус відкинули їхні вимоги

Низка політиків з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) оприлюднили документ під назвою "Маніфест", в якому закликають не підвищувати витрати на оборону за планом уряду та розпочати прямі дипломатичні переговори.

Відповідний документ публікує видання Stern, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що вимагають автори документа?

Підписанти "маніфесту" вимагають активізувати дипломатичні зусилля для врегулювання війни в Україні, розпочати переговори з Росією, не підвищувати витрати на оборону та припинити розгортання американської далекобійної зброї в Німеччині.

"Зупиніть гонку озброєнь. Нам потрібна оборонна зброя для збройних сил, яка захищає, не створюючи додаткових ризиків для безпеки… Військова алармістська риторика та масштабні програми переозброєння не роблять Німеччину та Європу більш безпечними, а навпаки – ведуть до дестабілізації та посилення взаємного сприйняття загрози між НАТО та Росією", - цитує видання уривок документу.

Автори "маніфесту" вважають, що підтримка України має враховувати законні інтереси всіх країн Європи у сфері безпеки та стабільності, тому Німеччині слід "вжити надзвичайно складної спроби відновити діалог з Росією" після перемир’я.

Документ підписали кілька десятків відомих соціал-демократів, переважно з лівого крила СДПН. Серед підписантів, зокрема, колишній лідер парламентської фракції партії Рольф Мютценіх, ексголова СДПН Норберт Вальтер-Бор’янс та експерт із зовнішньої політики Ральф Штегне.

Реакція Мерца

Незважаючи на заклики СДПН до припинення переозброєння та прямих переговорів з Росією, канцлер Фрідріх Мерц розраховує на єдність у коаліційному уряді, куди входить і Соціал-демократична партія.

"У федеральному уряді між ХДС, ХСС і СДПН ми повністю єдині в оцінці війни, яку Росія веде проти України, і в наслідках, які з цього слід зробити. І я розраховую на те, що ця єдність збережеться",- цитує заяву Мерца n-tv.

Він також додав, що з огляду на останні російські атаки на Україну необхідно усвідомити, що "Росія є загрозою для безпеки всього Альянсу".

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Пісторіус відкинув "маніфест" однопартійців

Вимоги своїх однопартійців прокоментував і міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Його заяву наводить DW.

"Цей документ - це заперечення реальності. Він зловживає бажанням людей у нашій країні щодо припинення жахливої війни в Україні", - сказав Пісторіус.

Водночас міністр дав зрозуміти, що він теж поділяє бажання досягти миру у війні РФ проти України. Однак Пісторіус наголосив, що диктатор Росії Володимир Путін відкидає пропозиції України щодо безумовного припинення вогню.

"Переговори він перериває. А коли він їх веде, одночасно з іще більшою жорстокістю та брутальністю бомбардує міста в Україні", - сказав Пісторіус.

За словами німецького урядовця, все це чітко показує, що Росія не хоче миру, а якщо й хоче, то лише на власних умовах. Так само Пісторіус застеріг від умов, які були б рівнозначні капітуляції України.

"Такий мир віддав би Україну, що опинилася б беззахисною, на поталу російського свавілля", - заявив глава Міноборони ФРН.

Він також додав, що з Путіним "можна говорити лише з позиції сили".

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