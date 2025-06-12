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Новини Візит Пісторіуса до України
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Пісторіус прибув із візитом до Києва

Борис Пісторіус прибув із візитом до Києва

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув із візитом до Києва.

Про це пише dpa, передає Цензор.НЕТ.

Очільник міністерства заявив, що говоритиме із українським керівництвом про ситуацію в країні, а також обговорить додаткову військову допомогу.

Читайте: Низка німецьких політиків із СДПН закликали відновити відносини з РФ: Мерц і Пісторіус відкинули їхні вимоги

Борис Пісторіус прибув із візитом до Києва

Автор: 

візит (1618) Німеччина (7490) Пісторіус Борис (279)


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Розказуватиме про as long as ot takes і підтримку шляху України до НАТО.
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12.06.2025 08:54 Відповісти
Ти кінчений лох чи просто провокатор на зарплаті рашистів
Зараз ми отримуємо найбільшу військову допомогу саме з Німеччини
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12.06.2025 09:01 Відповісти
кацапюра вали отсюда
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12.06.2025 09:10 Відповісти
"за https://epravda.com.ua/svit/yes-vitrachaye-na-naftu-i-gaz-z-rf-bilshe-nizh-na-finansovu-dopomogu-ukrajini-zvit-803610/ оце і https://www.rbc.ua/rus/news/es-2025-rotsi-vitratit-eksport-rf-bilshe-1748367626.html оце"

и где там про германию?
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12.06.2025 09:51 Відповісти
ти, рашиський прихвостень, твоє місце у параші
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12.06.2025 09:12 Відповісти
Цей чувак міг просто піти на поводу у підкацапників , але разом з Мерцем , вони послали їх на йух
І продовжують допомагати Україні
Низка німецьких політиків із СДПН закликали відновити відносини з РФ: Мерц і Пісторіус відкинули їхні вимоги Джерело: https://censor.net/ua/n3557416
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12.06.2025 09:02 Відповісти
Таураси приїхали, моськва тримай подарунки від України)
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12.06.2025 09:09 Відповісти
Низький уклін та Памятаймо, про наших ЗАХИСНИКІВ, від сруськай зарази з московії! Дякуємо Німеччині, за безкоштовну допомогу Україні!
Слава Україні! Українців стали на захист України, незважаючи на те, що натворили оті особи із зеленським, з урядового кварталу, та ВРУ з моноШоблою з 2019 року!
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12.06.2025 09:27 Відповісти
 
 