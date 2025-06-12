Пісторіус прибув із візитом до Києва
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув із візитом до Києва.
Про це пише dpa, передає Цензор.НЕТ.
Очільник міністерства заявив, що говоритиме із українським керівництвом про ситуацію в країні, а також обговорить додаткову військову допомогу.
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Зараз ми отримуємо найбільшу військову допомогу саме з Німеччини
и где там про германию?
І продовжують допомагати Україні
Низка німецьких політиків із СДПН закликали відновити відносини з РФ: Мерц і Пісторіус відкинули їхні вимоги Джерело: https://censor.net/ua/n3557416
Слава Україні! Українців стали на захист України, незважаючи на те, що натворили оті особи із зеленським, з урядового кварталу, та ВРУ з моноШоблою з 2019 року!