Украина должна получить еще 11 систем ПВО IRIS-T от Германии, - посол Макеев

Украина в целом заказала у Германии 18 систем IRIS-T SLM, 7 из них уже получила, а еще 11 должны поступить позже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев. в интервью "Европейской правде".

Всего заказали 18 систем IRIS-T SLM - был заказ 12, плюс 4, плюс 2. Сейчас мы получили 7 из них", - рассказал Макеев.

Он уточнил, что в каждую систему, которую сейчас производят для Украины в Германии, входят три пусковые установки SLM, то есть средней дальности, и две пусковые SLS, то есть короткой дальности.

"Это - единый комплекс", - подчеркнул посол.

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На вопрос о системах ПВО Patriot и о том, сколько Украина рассчитывает получить благодаря германской поддержке, посол отметил, что это количество сейчас меняется.

"Мы сначала обратились к Германии с просьбой купить для нас в Соединенных Штатах две системы. После встречи в Рамштайн публично прозвучало, что партнеры пытаются найти 5 систем. Впрочем, на самом деле нам нужно 10 и более", - сказал Макеев.

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Он уточнил, что 5 или 10 систем - это об общем пуле европейских стран, которые взялись помочь Украине.

"Думаю, станет известно, кто сколько профинансировал. И прежде всего речь идет о заказе, то есть производстве. Впрочем, возможно кто-то согласится отдать имеющуюся систему раньше, чтобы потом получить с производства новую", - подытожил посол.

Как известно, с начала правления германского правительства во главе с Фридрихом Мерцом Германия больше не обнародует информацию о новых поставках оружия Украине. Официальный Киев также не раскрывает данные о полученной германской помощи.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит системы ПВО IRIS-T из Германии в течение трех лет, также ожидаются инвестиции в дальнобойное оружие.