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Новости Помощь Украине от Германии
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Украина должна получить еще 11 систем ПВО IRIS-T от Германии, - посол Макеев

IRIS-T едет в Украину

Украина в целом заказала у Германии 18 систем IRIS-T SLM, 7 из них уже получила, а еще 11 должны поступить позже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев. в интервью "Европейской правде".

Всего заказали 18 систем IRIS-T SLM - был заказ 12, плюс 4, плюс 2. Сейчас мы получили 7 из них", - рассказал Макеев.

Он уточнил, что в каждую систему, которую сейчас производят для Украины в Германии, входят три пусковые установки SLM, то есть средней дальности, и две пусковые SLS, то есть короткой дальности.

"Это - единый комплекс", - подчеркнул посол.

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На вопрос о системах ПВО Patriot и о том, сколько Украина рассчитывает получить благодаря германской поддержке, посол отметил, что это количество сейчас меняется.

"Мы сначала обратились к Германии с просьбой купить для нас в Соединенных Штатах две системы. После встречи в Рамштайн публично прозвучало, что партнеры пытаются найти 5 систем. Впрочем, на самом деле нам нужно 10 и более", - сказал Макеев.

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Он уточнил, что 5 или 10 систем - это об общем пуле европейских стран, которые взялись помочь Украине.

"Думаю, станет известно, кто сколько профинансировал. И прежде всего речь идет о заказе, то есть производстве. Впрочем, возможно кто-то согласится отдать имеющуюся систему раньше, чтобы потом получить с производства новую", - подытожил посол.

Как известно, с начала правления германского правительства во главе с Фридрихом Мерцом Германия больше не обнародует информацию о новых поставках оружия Украине. Официальный Киев также не раскрывает данные о полученной германской помощи.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит системы ПВО IRIS-T из Германии в течение трех лет, также ожидаются инвестиции в дальнобойное оружие.

Автор: 

Германия (7179) ПВО (2988) Макеев (30)


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Топ комментарии
+5
От ******* 3,14здеть на кожному кроці скільки чого та коли. Питання - накуя? Пиар ваше все?
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28.07.2025 15:35 Ответить
+3
а от кацапські посли у кндр ніц не переповідають, скіко кндр дає ***** ракет та снарядів
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28.07.2025 15:34 Ответить
+3
не всі
от ніяк не можу знайти виступи нашого посла у Великій Британії, скіки та чого нам передає це шановане Сполучене Королівство
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28.07.2025 15:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Систем или пусковых? Это не одно и тоже.
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28.07.2025 15:30 Ответить
ЗРК.
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28.07.2025 15:38 Ответить
а от кацапські посли у кндр ніц не переповідають, скіко кндр дає ***** ракет та снарядів
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28.07.2025 15:34 Ответить
От ******* 3,14здеть на кожному кроці скільки чого та коли. Питання - накуя? Пиар ваше все?
показать весь комментарий
28.07.2025 15:35 Ответить
не всі
от ніяк не можу знайти виступи нашого посла у Великій Британії, скіки та чого нам передає це шановане Сполучене Королівство
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28.07.2025 15:37 Ответить
Для чого це потрібно знати підарам?
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28.07.2025 16:44 Ответить
Всього-навсього "впродовж трьох років"? Ну правильно, спішити нікуди, війна йде - так хай і йде собі далі, 3, 5, 10 років, яка різниця.
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28.07.2025 15:42 Ответить
Та хоч 1000 років. Нині в Україні немає навіть і тисячної долі тих втрат, які понесли на справжніх війнах. Для прикладу, під час Другої світової війни СРСР з 22 червня 1941 по 8 травня 1945 за неповні 4 рок втратив за мінімальними оцінками 26,6 мільйонів більшовиків, тобто ЩОДНЯ гинуло по 19 тисяч осіб. В Афганістані радянські війська втратили 15-18 тисяч, а вбили 2-3 мільйона афганців з 13 мільйонів тогочасного населення, тобто вбили кожного пятого громадянина Афганістану. В Сеторі гази, який в 2-3 рази менший площею за Київ за півтора роки з 2,2 мільйонів загинуло понад 70 тисяч і т.д.
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28.07.2025 16:17 Ответить
Я ж і кажу - втрати ще слабенькі, міста стоять майже цілі, чоловіків на вулицях вистачає - можна воювати і воювати, а після нас хоч потоп (с)
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28.07.2025 16:20 Ответить
І за все правління гниди жодної системи ППО-ПРО українського ВПО Кільчень - вона у декілька разів дешевша за Патріот та у декілька разів ефективніша за той же Патрііот. зеленский вкрав майбутнє в українських дітей, не у всіх - йього діти живуть у достатку в Англії - спокійно, без повітряних ударів та завиттів тривог. Так вирішила більшість у 19 році. Дебіли-мазохісти.
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28.07.2025 16:05 Ответить
Єдина проблема, що ця ППО "Кільчень" є тільки на папері, причому не в технічних кресленнях а звичайних пропозиціях, простіше кажучи - в уяві.
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28.07.2025 16:21 Ответить
Ще у 16 році Південне почало розробку цієї системи. У 17-18 роках МО України дало грошей та підтвердило свою зацікавленість у створенні такої української системи ППО-ПРО. Та прийшов 19 рік і більшість вирішила - а нахріна нам своя система ППО-ПРО - будемо будувати шляхи шоб рашисти могли по ним захоплювати Україну - та обрали зеленского. А під подальшу розробку Південне розробило та зібрало над Потужний комплекс - і це вже не папірці - це праця профі - зараз вже можна було захищати Україну - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ
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28.07.2025 18:07 Ответить
Ракета РК-10 для ЗРК малой дальности была готова и даже испытана. И что, денег на нее дали? Аж десять раз. Или комплекс СД-300 от "Луча" был готов на 70-75% и поблоково испытан. Тоже самое, денег на доводку не дали.
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28.07.2025 18:16 Ответить
Дякуємо Німеччина!
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28.07.2025 16:28 Ответить
 
 