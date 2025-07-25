Германская компания Hensoldt поставит Украине радары на сумму более 340 миллионов евро
Германская оборонная компания Hensoldt получила крупный заказ на поставку радаров для усиления противовоздушной обороны Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе компании.
Отмечается, что Hensoldt получила заказ на поставку радаров TRML-4D и SPEXER 2000 3D MkIII для усиления противовоздушной обороны Украины. Общая стоимость заказа превышает 340 миллионов евро.
"Наши высокопроизводительные радары срочно нужны украинской противовоздушной обороне. Несколько радаров защищают Украину с начала российской агрессивной войны. Радары чрезвычайно важны для защиты гражданского населения", - сказал гендиректор компании Оливер Дёрре.
TRML-4D использует передовую радиолокационную технологию и позволяет обнаруживать до 1500 воздушных целей в радиусе 250 км. Эти системы способны распознавать и сопровождать ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты.
Радары SPEXER, которые также входят в состав поставки, способны обнаруживать и классифицировать наземные, морские и низколетящие воздушные объекты. В частности, модель SPEXER 2000 интегрирована в новую систему ПВО Skyranger 30 и уже используется в составе немецкой артиллерии.
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