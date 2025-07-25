Німецька компанія Hensoldt поставить Україні радари на понад 340 мільйонів євро

Німецька оборонна компанія Hensoldt отримала велике замовлення на постачання радарів для посилення протиповітряної оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається що Hensoldt отримала замовлення на постачання радарів TRML-4D та SPEXER 2000 3D MkIII для посилення протиповітряної оборони України. Загальна вартість замовлення перевищує 340 мільйонів євро.

"Наші високопродуктивні радари терміново потрібні українській протиповітряній обороні. Кілька радарів захищають Україну з початку російської агресивної війни. Радари надзвичайно важливі для захисту цивільного населення", – сказав гендиректор компанії Олівер Дьорре.

TRML-4D використовує передову радіолокаційну технологію та дозволяє виявляти до 1500 повітряних цілей у радіусі 250 км. Ці системи здатні розпізнавати й супроводжувати ракети, безпілотники, літаки та гелікоптери.

Радари SPEXER, які також входять до складу поставки, здатні виявляти та класифікувати наземні, морські й низьколітаючі повітряні об’єкти. Зокрема, модель SPEXER 2000 інтегрована до нової системи ППО Skyranger 30 і вже використовується у складі німецької артилерії.

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