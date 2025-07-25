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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Німецька компанія Hensoldt поставить Україні радари на понад 340 мільйонів євро

Україна отримає радари TRML-4D та SPEXER

Німецька оборонна компанія Hensoldt отримала велике замовлення на постачання радарів для посилення протиповітряної оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається що Hensoldt отримала замовлення на постачання радарів TRML-4D та SPEXER 2000 3D MkIII для посилення протиповітряної оборони України. Загальна вартість замовлення перевищує 340 мільйонів євро.

"Наші високопродуктивні радари терміново потрібні українській протиповітряній обороні. Кілька радарів захищають Україну з початку російської агресивної війни. Радари надзвичайно важливі для захисту цивільного населення", – сказав гендиректор компанії Олівер Дьорре.

TRML-4D використовує передову радіолокаційну технологію та дозволяє виявляти до 1500 повітряних цілей у радіусі 250 км. Ці системи здатні розпізнавати й супроводжувати ракети, безпілотники, літаки та гелікоптери.

Радари SPEXER, які також входять до складу поставки, здатні виявляти та класифікувати наземні, морські й низьколітаючі повітряні об’єкти. Зокрема, модель SPEXER 2000 інтегрована до нової системи ППО Skyranger 30 і вже використовується у складі німецької артилерії.

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Автор: 

Німеччина (7602) ППО (3420) допомога (8612)


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25.07.2025 08:58 Відповісти
 
 