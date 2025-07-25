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Нові системи ППО вже на підході, - Сирський після зустрічі з головкомом НАТО у Європі Гринкевичем

Сирський розповів про зустріч із головкомом НАТО у Європі Алексусом Гринкевичем

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генерал Повітряних сил США Алексус Гринкевич провели робочі переговори. 

Про це Сирський повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Участь у обговоренні взяли також начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов і командувач Місії НАТО з безпекової підтримки та підготовки (NSATU) генерал-лейтенант Кертіс Баззард.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що російські війська для реалізації своїх агресивних планів вже мобілізували максимальну кількість людських і матеріальних ресурсів.

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"Союзники повністю розуміють масштаб та складність завдань, що стоять перед Збройними силами України. Водночас українська армія зберігає конвенційний потенціал для розгрому наступальних угруповань противника", - зауважив Сирський.

Також сторони обговорили план Сполучених Штатів і НАТО щодо отримання Україною систем протиповітряної оборони, які оплатила Європа.

"Ми вдячні Президенту Дональду Трампу та генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за швидке постачання цих систем. Вони вже на підході", - додав головком.

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Автор: 

НАТО (6687) ППО (3420) Сирський Олександр (687) Гринкевич Алексус (7)


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У вас якійсь таємниці є, чи запрошення агентури ху.. лостану до дії
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25.07.2025 16:41 Відповісти
Зелені козли не можуть тримати писка на замку,або навмисно сповіщають..
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25.07.2025 16:42 Відповісти
Гринкартич!
Наступного разу ти йому ніц не кажи, бо геть усе вибовкає!
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25.07.2025 16:49 Відповісти
Голубки можуть спати спокійно
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25.07.2025 16:49 Відповісти
Ще напишіть якого числа, місце та та час перетину кордону, мля...
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25.07.2025 16:50 Відповісти
Війна ось уже 11 років і кінця їй не видно. З точки зору здорового глузду ми мали б вже давно закупити промислове обладнання, документацію, створити науково-технічні групи і конструкторські бюро і вже виготовляти власні засоби ППО. Змінилось два президенти. Обидва проголошують себе "найбільшими патріотами", але корупція тільки зростає, а науково-технічний потенціал країни знищується. Сподіваюсь що наступне керівництво буде з українців, а не якихось меншин. Лише з вітчизняною зброєю ми здатні швидко реагувати і діяти самостійно. Зараз ми закриваємо лише 50% потреб ЗСУ вітчизняним виробництвом, а це означає, як бачимо, глуху оборону, а не звільнення окупованих територій. Країна досі не переведена на військовий лад, а живе в "евакуаційному режимі" бігаючи в укриття ховатися...
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25.07.2025 16:57 Відповісти
Трохи нагадаю,виробництво власної зброї було зупинено у 2019 році,як і розробки далекобійних ракет,військові заводи перед вторгненням були переведені на скорочений рабочий день,а потім і на скорочений тиждень.Гроші ( міліарди)з Міноборони та Антіковідного фонду були переведені на будівництво доріг. Фразу пам'ятаєте " якщо ми збільшеня фінансування військових,то ми не зможемо будувати дороги"? Нагадайте щось подібне при презеденті 2014-2019 року.
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25.07.2025 17:12 Відповісти
коли Германія каже, що ми не будемо більше надавати інформацію щодо переданої Україні зброї то завжди є Сирський - він і шо і коли розпатякає.
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25.07.2025 17:03 Відповісти
 
 