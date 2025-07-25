Нові системи ППО вже на підході, - Сирський після зустрічі з головкомом НАТО у Європі Гринкевичем

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генерал Повітряних сил США Алексус Гринкевич провели робочі переговори.

Про це Сирський повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Участь у обговоренні взяли також начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов і командувач Місії НАТО з безпекової підтримки та підготовки (NSATU) генерал-лейтенант Кертіс Баззард.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що російські війська для реалізації своїх агресивних планів вже мобілізували максимальну кількість людських і матеріальних ресурсів.

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"Союзники повністю розуміють масштаб та складність завдань, що стоять перед Збройними силами України. Водночас українська армія зберігає конвенційний потенціал для розгрому наступальних угруповань противника", - зауважив Сирський.

Також сторони обговорили план Сполучених Штатів і НАТО щодо отримання Україною систем протиповітряної оборони, які оплатила Європа.

"Ми вдячні Президенту Дональду Трампу та генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за швидке постачання цих систем. Вони вже на підході", - додав головком.

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