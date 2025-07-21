Шмигаль озвучив підсумки "Рамштайну": Постачання систем Patriot і обслуговування F-16

У понеділок, 21 липня, відбулася 29-та зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Міністр оборони України Денис Шмигаль перерахував ключові рішення зустрічі.

Про це він повідомив в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час засідання у форматі "Рамштайн" отримали важливий сигнал: вільний світ – на боці України та миру. Разом із партнерами зосередилися на головному – зміцненні оборонного потенціалу української армії", - розповів Шмигаль.

Допомога від партнерів:

США ініціюють новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Європейські партнери вже заявили про готовність долучитися до фінансування. Німеччина долучиться до ініціативи щодо передачі Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні незабаром надійти до України;

Німеччина – передає понад 200 000 снарядів для систем Gepard, а також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів;

Канада – продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через "данську модель" та виділяє 20 млн канадських доларів на обслуговування українських танків;

Нідерланди – надають 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування літаків F-16;

Норвегія – у 2025 році загалом виділила 1 млрд євро на закупівлю дронів, з них 400 млн – на закупівлю в українського ОПК;

Швеція – готує новий пакет з засобами ППО, артилерією та технікою.

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Хто був присутній на зустрічі?

Шмигаль зазначив, що сьогоднішній "Рамштайн", який організували міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, об’єднав 52 країни та організації.

У засіданні взяли участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте, міністр оборони США Піт Гегсет, командувач Європейського командування ЗС США та Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, Високий представник ЄС Кая Каллас.

До складу української делегації, окрім Шмигаля, увійшли: секретар РНБО Рустем Умєров, Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов, начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов, перший заступник міністра оборони Сергій Боєв та інші представники сектору безпеки та оборони.

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