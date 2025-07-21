Шмыгаль озвучил итоги "Рамштайна": Поставка систем Patriot и обслуживание F-16

В понедельник, 21 июля, состоялась 29-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Денис Шмыгаль перечислил ключевые решения встречи.

Об этом он сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время заседания в формате "Рамштайн" получили важный сигнал: свободный мир - на стороне Украины и мира. Вместе с партнерами сосредоточились на главном - укреплении оборонного потенциала украинской армии", - рассказал Шмыгаль.

Помощь от партнеров:

США инициируют новый механизм совместно с НАТО, что позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины. Европейские партнеры уже заявили о готовности присоединиться к финансированию. Германия присоединится к инициативе по передаче Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, которые должны вскоре поступить в Украину;

Германия - передает более 200 000 снарядов для систем Gepard, а также финансирует закупку украинских дальнобойных дронов;

Канада - продолжит участие в финансировании украинского ОПК через "датскую модель" и выделяет 20 млн канадских долларов на обслуживание украинских танков;

Нидерланды - предоставляют 200 млн евро на дроны-перехватчики и 125 млн евро на обслуживание самолетов F-16;

Норвегия - в 2025 году в целом выделила 1 млрд евро на закупку дронов, из них 400 млн - на закупку у украинского ОПК;

Швеция - готовит новый пакет со средствами ПВО, артиллерией и техникой.

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Кто присутствовал на встрече?

Шмыгаль отметил, что сегодняшний "Рамштайн", который организовали министр обороны Великобритании Джон Гили и министр обороны Германии Борис Писториус, объединил 52 страны и организации.

В заседании приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, министр обороны США Пит Гегсет, командующий Европейского командования ВС США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, Высокий представитель ЕС Кая Каллас.

В состав украинской делегации, кроме Шмыгаля, вошли: секретарь СНБО Рустем Умеров, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, начальник Генерального штаба генерал-майор Андрей Гнатов, начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов, первый заместитель министра обороны Сергей Боев и другие представители сектора безопасности и обороны.

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