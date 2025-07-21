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Новости Помощь Украине Заседание Рамштайна
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Шмыгаль озвучил итоги "Рамштайна": Поставка систем Patriot и обслуживание F-16

Шмыгаль о итогах Рамштайна

В понедельник, 21 июля, состоялась 29-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Денис Шмыгаль перечислил ключевые решения встречи.

Об этом он сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время заседания в формате "Рамштайн" получили важный сигнал: свободный мир - на стороне Украины и мира. Вместе с партнерами сосредоточились на главном - укреплении оборонного потенциала украинской армии", - рассказал Шмыгаль.

Помощь от партнеров:

  • США инициируют новый механизм совместно с НАТО, что позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины. Европейские партнеры уже заявили о готовности присоединиться к финансированию. Германия присоединится к инициативе по передаче Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, которые должны вскоре поступить в Украину;
  • Германия - передает более 200 000 снарядов для систем Gepard, а также финансирует закупку украинских дальнобойных дронов;
  • Канада - продолжит участие в финансировании украинского ОПК через "датскую модель" и выделяет 20 млн канадских долларов на обслуживание украинских танков;
  • Нидерланды - предоставляют 200 млн евро на дроны-перехватчики и 125 млн евро на обслуживание самолетов F-16;
  • Норвегия - в 2025 году в целом выделила 1 млрд евро на закупку дронов, из них 400 млн - на закупку у украинского ОПК;
  • Швеция - готовит новый пакет со средствами ПВО, артиллерией и техникой.

Читайте также: ПВО, Patriot и финансовая поддержка, - Шмыгаль рассказал участникам "Рамштайн" об оборонных потребностях Украины

Кто присутствовал на встрече?

Шмыгаль отметил, что сегодняшний "Рамштайн", который организовали министр обороны Великобритании Джон Гили и министр обороны Германии Борис Писториус, объединил 52 страны и организации.

В заседании приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, министр обороны США Пит Гегсет, командующий Европейского командования ВС США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, Высокий представитель ЕС Кая Каллас.

В состав украинской делегации, кроме Шмыгаля, вошли: секретарь СНБО Рустем Умеров, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, начальник Генерального штаба генерал-майор Андрей Гнатов, начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов, первый заместитель министра обороны Сергей Боев и другие представители сектора безопасности и обороны.

Читайте также: Рютте после заседания "Рамштайн": Продолжаем сотрудничать над закупкой вооружения США для Украины

помощь (8006) Шмыгаль Денис (2774) Рамштайн (169)


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Топ комментарии
+6
Так це вже було ! Якщо нема інших досягнень, то можна ще ці повторити !
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21.07.2025 20:02 Ответить
+5
Нічого проривного.
Та й не могло бути, з ці\ю недолугою владою зелених клоунів наркоманів з головкою ЕрЗе
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21.07.2025 20:08 Ответить
+2
Перший успіх нового міністра. Але риторика стара!
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21.07.2025 20:03 Ответить
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Так це вже було ! Якщо нема інших досягнень, то можна ще ці повторити !
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21.07.2025 20:02 Ответить
Перший успіх нового міністра. Але риторика стара!
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21.07.2025 20:03 Ответить
У Шмигаля, мабуть, є якісь пігулки, мандрує в часі та просторі.
Не знав я, що сьогодні 29 липня.
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21.07.2025 20:06 Ответить
29-а потужна зустріч разом з 18-м карколомним пакетом санкцій...
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21.07.2025 20:15 Ответить
Нічого проривного.
Та й не могло бути, з ці\ю недолугою владою зелених клоунів наркоманів з головкою ЕрЗе
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21.07.2025 20:08 Ответить
Тю! Шмига, тобі до Рєзнікова ще, як до неба рачки! Той про F-16 говоров, що "ось-ось" за півтора-два роки до отримання, хоча сам же казав, що підготовка пілотів - пльова справа і вже майже всьо... Якщо це такі само заяви, то через рік-півтора це буде виконано. (стьоб)
Хоча тут вже задіяний престиж наших західних партнерів, тому, сподіваюсь, саме так і буде...
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21.07.2025 20:39 Ответить
Что-то о F-16 почему-то почти ничего не слышно, а они по логике должны делать по десятку взлётов в день каждый и уничтожать ракеты и дроны в воздухе, и не только..
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21.07.2025 20:45 Ответить
Шміґоль і Зброя...
Пундуц... Повний...
Легше буде, коли Шміґоль і Балет.
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21.07.2025 20:51 Ответить
А кому саме шмигаль повідомив у телеграмі?
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21.07.2025 20:57 Ответить
Може воно і краще-Єрмака не було!
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21.07.2025 21:13 Ответить
Актуальна модернизация до Block 70 F-16. И возможно ли это для столь ранних моделей.
Вопрос нигде не поднимался.
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21.07.2025 21:19 Ответить
 
 