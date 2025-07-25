Україна отримає ще одну IRIS-T від Німеччини, - посол Макеєв

Німеччина готує до відправки в Україну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомив посол України у ФРН Олексій Макеєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам поставили понад 60 Gepard. Тобто більшість гепардів, що можна було зловити в лісах всього світу - вже зловили, і вони пасуться на українських пасовиськах", - розповів дипломат.

Посол зазначив, що Gepard успішно себе зарекомендувала в Україні, зокрема для протидії "шахедам".

Однак він додав, що тактика застосування росіянами "шахедів" змінилася, що ускладнює ураження по цілях.

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Також він відзначив зенітний артилерійський комплекс Skynex компанії Rheinmetall, що показує гарні результати на службі в Повітряних силах. За словами посла, Україна буде далі працювати щодо поставок зазначених систем.

"Щобільше, вже є перші ідеї між представниками оборонної індустрії України і Німеччини, щоб спільно будувати додаткові системи ППО. Тобто брати гармату від Rheinmetall, ставити її на інший шасі, інкорпорувати також ракетні системи", - додав Макеєв.

Він також повідомив, що необхідні Україні системи ППО IRIS-T продовжують постачатися Німеччиною: "Вже сім систем зайшло, восьма заходить".

Раніше повідомлялось, що до України із Німеччини прибула одна зенітно-ракетна система Patriot та ракети-перехоплювачі.

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