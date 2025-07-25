Україна отримає ще одну IRIS-T від Німеччини, - посол Макеєв
Німеччина готує до відправки в Україну систему протиповітряної оборони IRIS-T.
Про це повідомив посол України у ФРН Олексій Макеєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Нам поставили понад 60 Gepard. Тобто більшість гепардів, що можна було зловити в лісах всього світу - вже зловили, і вони пасуться на українських пасовиськах", - розповів дипломат.
Посол зазначив, що Gepard успішно себе зарекомендувала в Україні, зокрема для протидії "шахедам".
Однак він додав, що тактика застосування росіянами "шахедів" змінилася, що ускладнює ураження по цілях.
Також він відзначив зенітний артилерійський комплекс Skynex компанії Rheinmetall, що показує гарні результати на службі в Повітряних силах. За словами посла, Україна буде далі працювати щодо поставок зазначених систем.
"Щобільше, вже є перші ідеї між представниками оборонної індустрії України і Німеччини, щоб спільно будувати додаткові системи ППО. Тобто брати гармату від Rheinmetall, ставити її на інший шасі, інкорпорувати також ракетні системи", - додав Макеєв.
Він також повідомив, що необхідні Україні системи ППО IRIS-T продовжують постачатися Німеччиною: "Вже сім систем зайшло, восьма заходить".
Раніше повідомлялось, що до України із Німеччини прибула одна зенітно-ракетна система Patriot та ракети-перехоплювачі.
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