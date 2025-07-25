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Новини ППО України
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Україна отримає ще одну IRIS-T від Німеччини, - посол Макеєв

Німеччина передасть Україні ще одну IRIS T

Німеччина готує до відправки в Україну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомив посол України у ФРН Олексій Макеєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам поставили понад 60 Gepard. Тобто більшість гепардів, що можна було зловити в лісах всього світу - вже зловили, і вони пасуться на українських пасовиськах", - розповів дипломат.

Посол зазначив, що Gepard успішно себе зарекомендувала в Україні, зокрема для протидії "шахедам".

Однак він додав, що тактика застосування росіянами "шахедів" змінилася, що ускладнює ураження по цілях.

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Також він відзначив зенітний артилерійський комплекс Skynex компанії Rheinmetall, що показує гарні результати на службі в Повітряних силах. За словами посла, Україна буде далі працювати щодо поставок зазначених систем.

"Щобільше, вже є перші ідеї між представниками оборонної індустрії України і Німеччини, щоб спільно будувати додаткові системи ППО. Тобто брати гармату від Rheinmetall, ставити її на інший шасі, інкорпорувати також ракетні системи", - додав Макеєв.

Він також повідомив, що необхідні Україні системи ППО IRIS-T продовжують постачатися Німеччиною: "Вже сім систем зайшло, восьма заходить".

Раніше повідомлялось, що до України із Німеччини прибула одна зенітно-ракетна система Patriot та ракети-перехоплювачі.

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Автор: 

Німеччина (7602) ППО (3420) допомога (8612) Макеєв Олексій (44)


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Всі слуги Боневтіка такими новинами хочуть перебити негатив інформації про НАБУ і САП? Ми все тисячу разів чули, що отримає, навіщо одне і теж повторювати? А коли ЗСУ отримають від України нашу "Кільчень" посол не знає? Пройшло вже 6 років, а крім обіцянок і шкоди Україні - нічого.
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25.07.2025 11:54 Відповісти
Ну як же на повідомити рашистам до якої протидії їм слід готуватись заздалегідь? А потім розповідати, що рашисти змінили тактику. Інакше буде не по-зеленські!
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25.07.2025 12:02 Відповісти
Як же ж довго вони це все надають... Нам вже півкраїни розфігачили, людей купу повбивали, а вони все ніяк роздуплитися не можуть...
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25.07.2025 12:02 Відповісти
 
 