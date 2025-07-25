Украина получит еще одну IRIS-T от Германии, - посол Макеев

Германия готовит к отправке в Украину систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам поставили более 60 Gepard. То есть большинство гепардов, что можно было поймать в лесах всего мира - уже поймали, и они пасутся на украинских пастбищах", - рассказал дипломат.

Посол отметил, что Gepard успешно себя зарекомендовала в Украине, в частности для противодействия "шахедам".

Однако он добавил, что тактика применения россиянами "шахедов" изменилась, что затрудняет поражение по целям.

Читайте: Немецкая компания Hensoldt поставит Украине радары на более 340 миллионов евро

Также он отметил зенитный артиллерийский комплекс Skynex компании Rheinmetall, показывающий хорошие результаты на службе в Воздушных силах. По словам посла, Украина будет дальше работать по поставкам указанных систем.

"Более того, уже есть первые идеи между представителями оборонной индустрии Украины и Германии, чтобы совместно строить дополнительные системы ПВО. То есть брать пушку от Rheinmetall, ставить ее на другое шасси, инкорпорировать также ракетные системы", - добавил Макеев.

Он также сообщил, что необходимые Украине системы ПВО IRIS-T продолжают поставляться Германией: "Уже семь систем зашло, восьмая заходит".

Ранее сообщалось, что в Украину из Германии прибыла одна зенитно-ракетная система Patriot и ракеты-перехватчики.

Читайте: Украина получит три системы Patriot, ожидается еще 10, - Зеленский