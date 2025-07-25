Украина получит еще одну IRIS-T от Германии, - посол Макеев
Германия готовит к отправке в Украину систему противовоздушной обороны IRIS-T.
Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нам поставили более 60 Gepard. То есть большинство гепардов, что можно было поймать в лесах всего мира - уже поймали, и они пасутся на украинских пастбищах", - рассказал дипломат.
Посол отметил, что Gepard успешно себя зарекомендовала в Украине, в частности для противодействия "шахедам".
Однако он добавил, что тактика применения россиянами "шахедов" изменилась, что затрудняет поражение по целям.
Также он отметил зенитный артиллерийский комплекс Skynex компании Rheinmetall, показывающий хорошие результаты на службе в Воздушных силах. По словам посла, Украина будет дальше работать по поставкам указанных систем.
"Более того, уже есть первые идеи между представителями оборонной индустрии Украины и Германии, чтобы совместно строить дополнительные системы ПВО. То есть брать пушку от Rheinmetall, ставить ее на другое шасси, инкорпорировать также ракетные системы", - добавил Макеев.
Он также сообщил, что необходимые Украине системы ПВО IRIS-T продолжают поставляться Германией: "Уже семь систем зашло, восьмая заходит".
Ранее сообщалось, что в Украину из Германии прибыла одна зенитно-ракетная система Patriot и ракеты-перехватчики.
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