РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12215 посетителей онлайн
Новости ПВО Украины
341 3

Украина получит еще одну IRIS-T от Германии, - посол Макеев

Германия передаст Украине еще одну IRIS T

Германия готовит к отправке в Украину систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам поставили более 60 Gepard. То есть большинство гепардов, что можно было поймать в лесах всего мира - уже поймали, и они пасутся на украинских пастбищах", - рассказал дипломат.

Посол отметил, что Gepard успешно себя зарекомендовала в Украине, в частности для противодействия "шахедам".

Однако он добавил, что тактика применения россиянами "шахедов" изменилась, что затрудняет поражение по целям.

Читайте: Немецкая компания Hensoldt поставит Украине радары на более 340 миллионов евро

Также он отметил зенитный артиллерийский комплекс Skynex компании Rheinmetall, показывающий хорошие результаты на службе в Воздушных силах. По словам посла, Украина будет дальше работать по поставкам указанных систем.

"Более того, уже есть первые идеи между представителями оборонной индустрии Украины и Германии, чтобы совместно строить дополнительные системы ПВО. То есть брать пушку от Rheinmetall, ставить ее на другое шасси, инкорпорировать также ракетные системы", - добавил Макеев.

Он также сообщил, что необходимые Украине системы ПВО IRIS-T продолжают поставляться Германией: "Уже семь систем зашло, восьмая заходит".

Ранее сообщалось, что в Украину из Германии прибыла одна зенитно-ракетная система Patriot и ракеты-перехватчики.

Читайте: Украина получит три системы Patriot, ожидается еще 10, - Зеленский

Автор: 

Германия (7174) ПВО (2975) помощь (8017) Макеев Алексей (33)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі слуги Боневтіка такими новинами хочуть перебити негатив інформації про НАБУ і САП? Ми все тисячу разів чули, що отримає, навіщо одне і теж повторювати? А коли ЗСУ отримають від України нашу "Кільчень" посол не знає? Пройшло вже 6 років, а крім обіцянок і шкоди Україні - нічого.
показать весь комментарий
25.07.2025 11:54 Ответить
Ну як же на повідомити рашистам до якої протидії їм слід готуватись заздалегідь? А потім розповідати, що рашисти змінили тактику. Інакше буде не по-зеленські!
показать весь комментарий
25.07.2025 12:02 Ответить
Як же ж довго вони це все надають... Нам вже півкраїни розфігачили, людей купу повбивали, а вони все ніяк роздуплитися не можуть...
показать весь комментарий
25.07.2025 12:02 Ответить
 
 