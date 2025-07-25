РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10305 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине ПВО Украины
528 10

Новые системы ПВО уже на подходе, - Сырский после встречи с главнокомандующим НАТО в Европе Гринкевичем

Сырский рассказал о встрече с главнокомандующим НАТО в Европе Алексом Гринкевичем

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Воздушных сил США Алексус Гринкевич провели рабочие переговоры.

Об этом Сырский сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Участие в обсуждении приняли также начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов и командующий Миссии НАТО по безопасности поддержки и подготовки (NSATU) генерал-лейтенант Кертис Баззард.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что российские войска для реализации своих агрессивных планов уже мобилизовали максимальное количество человеческих и материальных ресурсов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получит еще одну IRIS-T от Германии, - посол Макеев

"Союзники полностью понимают масштаб и сложность задач, стоящих перед Вооруженными силами Украины. В то же время, украинская армия сохраняет конвенционный потенциал для разгрома наступательных группировок противника", - отметил Сырский.

Также стороны обсудили план Соединенных Штатов и НАТО по получению Украиной систем противовоздушной обороны, которые оплатила Европа.

"Мы благодарны Президенту Дональду Трампу и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за быструю поставку этих систем. Они уже на подходе", - добавил главком.

Также читайте: НАТО делает ошибку, не меняя доктрину в подготовке к следующей войне, - Залужный

Автор: 

НАТО (10224) ПВО (2975) Александр Сырский (662) Гринкевич Алексус (7)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У вас якійсь таємниці є, чи запрошення агентури ху.. лостану до дії
показать весь комментарий
25.07.2025 16:41 Ответить
Зелені козли не можуть тримати писка на замку,або навмисно сповіщають..
показать весь комментарий
25.07.2025 16:42 Ответить
Гринкартич!
Наступного разу ти йому ніц не кажи, бо геть усе вибовкає!
показать весь комментарий
25.07.2025 16:49 Ответить
Голубки можуть спати спокійно
показать весь комментарий
25.07.2025 16:49 Ответить
Ще напишіть якого числа, місце та та час перетину кордону, мля...
показать весь комментарий
25.07.2025 16:50 Ответить
Війна ось уже 11 років і кінця їй не видно. З точки зору здорового глузду ми мали б вже давно закупити промислове обладнання, документацію, створити науково-технічні групи і конструкторські бюро і вже виготовляти власні засоби ППО. Змінилось два президенти. Обидва проголошують себе "найбільшими патріотами", але корупція тільки зростає, а науково-технічний потенціал країни знищується. Сподіваюсь що наступне керівництво буде з українців, а не якихось меншин. Лише з вітчизняною зброєю ми здатні швидко реагувати і діяти самостійно. Зараз ми закриваємо лише 50% потреб ЗСУ вітчизняним виробництвом, а це означає, як бачимо, глуху оборону, а не звільнення окупованих територій. Країна досі не переведена на військовий лад, а живе в "евакуаційному режимі" бігаючи в укриття ховатися...
показать весь комментарий
25.07.2025 16:57 Ответить
Трохи нагадаю,виробництво власної зброї було зупинено у 2019 році,як і розробки далекобійних ракет,військові заводи перед вторгненням були переведені на скорочений рабочий день,а потім і на скорочений тиждень.Гроші ( міліарди)з Міноборони та Антіковідного фонду були переведені на будівництво доріг. Фразу пам'ятаєте " якщо ми збільшеня фінансування військових,то ми не зможемо будувати дороги"? Нагадайте щось подібне при презеденті 2014-2019 року.
показать весь комментарий
25.07.2025 17:12 Ответить
Якщо все було так файно при "попереднику", то чому військові масово голосували за "наступника"? У вас вибіркова память. Одна лише історія з виробництвом гранатометів 40 мм. (натівського стандарту) на заводі "Лєнінська кузня" дає повне уявлення про 2014-2019 роки. Тоді власник отримав від держави безкоштовно готову документацію і запустив виробництво найкращих в світі гранатометів, які всі до останнього пішли на експорт і збагатили його на мільйони доларів, бо власник заблокував виробництво в Україні гранат до них і перша партія гранат була вироблена лише в лютому 2019 року... А катери які прострілювались наскрізь з автомата?...
показать весь комментарий
25.07.2025 17:30 Ответить
коли Германія каже, що ми не будемо більше надавати інформацію щодо переданої Україні зброї то завжди є Сирський - він і шо і коли розпатякає.
показать весь комментарий
25.07.2025 17:03 Ответить
Ну що, тепер зрозумілі причини невдач? Це тільки те, про що всілякі сирські повідомляють рашистам у відкритому режимі! Блогери хЄрові!
показать весь комментарий
25.07.2025 17:29 Ответить
 
 