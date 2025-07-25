Новые системы ПВО уже на подходе, - Сырский после встречи с главнокомандующим НАТО в Европе Гринкевичем

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Воздушных сил США Алексус Гринкевич провели рабочие переговоры.

Об этом Сырский сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Участие в обсуждении приняли также начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов и командующий Миссии НАТО по безопасности поддержки и подготовки (NSATU) генерал-лейтенант Кертис Баззард.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что российские войска для реализации своих агрессивных планов уже мобилизовали максимальное количество человеческих и материальных ресурсов.

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"Союзники полностью понимают масштаб и сложность задач, стоящих перед Вооруженными силами Украины. В то же время, украинская армия сохраняет конвенционный потенциал для разгрома наступательных группировок противника", - отметил Сырский.

Также стороны обсудили план Соединенных Штатов и НАТО по получению Украиной систем противовоздушной обороны, которые оплатила Европа.

"Мы благодарны Президенту Дональду Трампу и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за быструю поставку этих систем. Они уже на подходе", - добавил главком.

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