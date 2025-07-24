НАТО делает ошибку, не меняя доктрину в подготовке к следующей войне, - Залужный
Страны НАТО избегают переосмысления своих военных доктрин и просто переоборудуют свои армии более современным оружием, чего, однако, не достаточно, чтобы быть реально готовыми к следующей войне.
Такое мнение высказал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В странах НАТО считают, что это перевооружение будет волшебной палочкой, которая их выручит в любой момент. А я говорю: нет. Потому что новое вооружение за собой влечет новую тактику применения, новые формы и способы применения, что влечет за собой новые структуры, в которых оно применяется, и как следствие, потребность в новой доктрине применения. Как следствие - потребность в новой системе подготовки, новом финансировании. И для любой страны НАТО - это где-то лет пять", - сказал Залужный.
При этом он отметил, что сейчас у НАТО есть утвержденная доктрина по применению, развитию, политике развития и т.д., но она совсем не совпадает с теми новыми технологиями, которые сейчас есть на поле боя.
"Пять лет - это если сегодня они присоединятся к процессу. Но я наблюдаю, наверное, полтора года минимум, как это "сегодня" у них должно наступить, но оно еще не наступило. ...Между заявлениями политических лидеров и последствиями каких-то практических действий в системе обороны, к сожалению, большой провал", - отметил Залужный.
"Нам надо помочь странам НАТО все это освоить, построить эффективные платформы. И к этому уже надо привлекать их систему подготовки, чтобы они уже видели как это оружие меняет ландшафт боевых действий, меняет тактику", - пояснил Залужный.
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Друге запитання - у 2019 році голосував за Zе та Слуг *****? Нужбо, будьте мужні та чесні і в цей раз.
мабуть за посаду в Лондоні
Про шашлики у маю - пам'ятаємо!
Вони від початку так літали(навпростець),а коли нарешті збили?
Не треба брехати,про "збили"!
Dalse sto kasajetsia anglican u nix uze davno prioritet jest droni,oni nad etim davno rabotajet kogda ecio Ukraine ix i nebylo
Як вбачається, першопричинами цього є наміри Японії позбутись ембарго США на поставку у країну-нападника нафти і нафтопродуктів. Тобто війна, в яку втягнулись США, спалахнула через накладені ними санкції на одного з учасників Осі Берлін-Рим-Токіо.
Щось подібне намічається і в нинішній міжнародній ситуації.
Ось деякий матеріал на цю тему:
@ (в перекладі):
"Світ стрімко наближається до нової світової війни, де зіткнуться російсько-китайський союз та НАТО, а головні битви розгорнуться далеко за межами України.
Тож наступає такий собі переломний момент.
Глобальна геополітична ситуація продовжує дедалі більше характеризуватись зростанням глибинних протиріч між провідними світовими центрами впливу. За нескінченним інформаційним шумом ********* справді значущі процеси, а саме можливе наближення нової світової війни, в якій воюватимуть російсько-китайський альянс проти сил НАТО.
На думку вищих осіб із командних структур країн Заходу, вже 2027 рік стане періодом "найнебезпечніших часів з 1945 року".
Тут виникає суттєве питання: де саме протікатиме глобальна ескалація? Перше, що спадає на думку, так це випадання з потенційних зон бойових дій Близького Сходу. Тут сталося падіння режиму Асада в Сирії, ослаблення Ізраїлем сил іранських проксів у Лівані та Ємені, переможна 12-денна війна проти Ірану, яка спеціально зберегла ретроградний режим іранських мулл. Ізраїль своїми оборонними та наступальними діями убезпечив себе. Тепер тут, у регіоні Близького Сходу, панує інша логіка - політична нормалізація з подальшим масованим заходом під ізраїльською егідою американського бізнесу, зокрема Саудівську Аравію.
Друга ймовірна точка ескалації - війна рф проти України з метою знищення її державності та здобуття сухопутного плацдарму для вторгнення до Європи для відкидання НАТО на рубежі до 1999 року й відновлення буферної зони у часткових периметрах країн-учасниць Варшавського договору.
Якщо Україні та країнам-союзникам не вдасться зупинити експансіоністські амбіції виснаженого кремля, то задіявши китайські підкріплення, рашисти можуть розширити війну за межі України. Та, використовуючи фактор деморалізації Заходу, цілком можливо глибоке вклинювання російських війсь углиб територій країн ЄС.
Але вже з'явилися чутки про якусь "суперзброю" Заходу, у т.ч. і для надання військової допомоги ЗСУ.
Поки що іноземна допомога в Україні має обмежений характер.
Йде війна колишнього покоління, якщо відкинути складову дронів, і в цій війні росія не перемагає від слова "зовсім". Потуги воєнщини путіна у війні проти України криваві, страшні, одіозні, але з погляду глобального впливу непереконливі. росія загрузла в розв'язаній бійні і за це довго розраховуватиметься.
Тому, найімовірнішою є саме третя можлива зона Великої війни: пряме військове протистояння США і Китаю. Без огляду на теперішню пустопорожню риторику Трампа, Америка бачить саме у китайцях свого світового конкурента, чиї позиції необхідно підірвати, а потуги нейтралізувати.
Помірна протидія Росії у 2022-2024 роках були лише тренуванням перед воістину переломним моментом - битвою з величиною умовно порівнянної зі США за низкою параметрів. Китай поступово будуть ізолювати і відрізати від партнерів по Глобальному Півдню.
У Пекіні розуміють, що на них чекає потужна битва, а тому докладають зусиль для продовження війни проти України для виграшу часу. Але часу цього залишилося обмаль - рік чи півтора."