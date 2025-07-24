НАТО делает ошибку, не меняя доктрину в подготовке к следующей войне, - Залужный

Страны НАТО избегают переосмысления своих военных доктрин и просто переоборудуют свои армии более современным оружием, чего, однако, не достаточно, чтобы быть реально готовыми к следующей войне.

Такое мнение высказал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В странах НАТО считают, что это перевооружение будет волшебной палочкой, которая их выручит в любой момент. А я говорю: нет. Потому что новое вооружение за собой влечет новую тактику применения, новые формы и способы применения, что влечет за собой новые структуры, в которых оно применяется, и как следствие, потребность в новой доктрине применения. Как следствие - потребность в новой системе подготовки, новом финансировании. И для любой страны НАТО - это где-то лет пять", - сказал Залужный.

При этом он отметил, что сейчас у НАТО есть утвержденная доктрина по применению, развитию, политике развития и т.д., но она совсем не совпадает с теми новыми технологиями, которые сейчас есть на поле боя.

"Пять лет - это если сегодня они присоединятся к процессу. Но я наблюдаю, наверное, полтора года минимум, как это "сегодня" у них должно наступить, но оно еще не наступило. ...Между заявлениями политических лидеров и последствиями каких-то практических действий в системе обороны, к сожалению, большой провал", - отметил Залужный.

"Нам надо помочь странам НАТО все это освоить, построить эффективные платформы. И к этому уже надо привлекать их систему подготовки, чтобы они уже видели как это оружие меняет ландшафт боевых действий, меняет тактику", - пояснил Залужный.

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