РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11759 посетителей онлайн
Новости Оборонительные расходы НАТО
1 961 49

НАТО делает ошибку, не меняя доктрину в подготовке к следующей войне, - Залужный

залужний

Страны НАТО избегают переосмысления своих военных доктрин и просто переоборудуют свои армии более современным оружием, чего, однако, не достаточно, чтобы быть реально готовыми к следующей войне.

Такое мнение высказал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В странах НАТО считают, что это перевооружение будет волшебной палочкой, которая их выручит в любой момент. А я говорю: нет. Потому что новое вооружение за собой влечет новую тактику применения, новые формы и способы применения, что влечет за собой новые структуры, в которых оно применяется, и как следствие, потребность в новой доктрине применения. Как следствие - потребность в новой системе подготовки, новом финансировании. И для любой страны НАТО - это где-то лет пять", - сказал Залужный.

При этом он отметил, что сейчас у НАТО есть утвержденная доктрина по применению, развитию, политике развития и т.д., но она совсем не совпадает с теми новыми технологиями, которые сейчас есть на поле боя.

"Пять лет - это если сегодня они присоединятся к процессу. Но я наблюдаю, наверное, полтора года минимум, как это "сегодня" у них должно наступить, но оно еще не наступило. ...Между заявлениями политических лидеров и последствиями каких-то практических действий в системе обороны, к сожалению, большой провал", - отметил Залужный.

"Нам надо помочь странам НАТО все это освоить, построить эффективные платформы. И к этому уже надо привлекать их систему подготовки, чтобы они уже видели как это оружие меняет ландшафт боевых действий, меняет тактику", - пояснил Залужный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество потерь, которое пришлось на Украину и РФ в войне, уже является критическим, - Залужный. ВИДЕО

НАТО (10223) Залужный Валерий (664)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
И возможно - если бы сначала не мешали, а потом просто не убрали - текущая ситуация на фронте была бы получше. И я говорю не о конкретном Залужном - а о коллективном, тех военначальниках которые встретили начало войны. Их осталось мало, убрали активных - оставили удобных.
показать весь комментарий
24.07.2025 18:08 Ответить
+3
але він її не програв
показать весь комментарий
24.07.2025 18:05 Ответить
+3
Бо мав в 2022 700 тисяч добровольців, а путч хотів взяти Україну 150 тисячами ваньок. Подивився я б зараз на нього
показать весь комментарий
24.07.2025 18:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
але він її не програв
показать весь комментарий
24.07.2025 18:05 Ответить
Боротьба триває
показать весь комментарий
24.07.2025 18:09 Ответить
Спитайте про це свого препіздента-крадія та вЯрховного ГОВНОкомандувача, куди він його призначив.
показать весь комментарий
24.07.2025 18:38 Ответить
И возможно - если бы сначала не мешали, а потом просто не убрали - текущая ситуация на фронте была бы получше. И я говорю не о конкретном Залужном - а о коллективном, тех военначальниках которые встретили начало войны. Их осталось мало, убрали активных - оставили удобных.
показать весь комментарий
24.07.2025 18:08 Ответить
а тих кому дали посаду посла - як назвати?
показать весь комментарий
24.07.2025 18:09 Ответить
А як називати тіх кто дав посаду посла?
показать весь комментарий
24.07.2025 18:39 Ответить
гниди
показать весь комментарий
24.07.2025 18:40 Ответить
Бо мав в 2022 700 тисяч добровольців, а путч хотів взяти Україну 150 тисячами ваньок. Подивився я б зараз на нього
показать весь комментарий
24.07.2025 18:09 Ответить
Впевнений шо саме вас у лавах тіх добровольців не було.
показать весь комментарий
24.07.2025 18:41 Ответить
Як і вас, та інших 36,3 млн громадян України з 37 млн наявного населення на підконтрольній Україні території на 22 лютого 2022 року, ну добре, діточок і дідів і бабцями за 70 відкинемо, то вийде - як і інших 25 млн громадян, здатних тримати зброю в руках
показать весь комментарий
24.07.2025 18:54 Ответить
Ну хочь мужньо признались шо слимак.
Друге запитання - у 2019 році голосував за Zе та Слуг *****? Нужбо, будьте мужні та чесні і в цей раз.
показать весь комментарий
24.07.2025 19:18 Ответить
Перш, ніж відповісти на на ваше друге запитання дайте відповідь, чому самі не були серед тих 700 тисяч? Тільки не кажіть, що ви старий 80 річний дідо, що без палички не може й кроку ступити, бо якщо буде така відповідь, то ваші думки не будуть цікаві, і до вас буде тоді побажання сидіти собі в садочку і пердіти тихенько на пенсії
показать весь комментарий
24.07.2025 19:30 Ответить
Zелений?
показать весь комментарий
24.07.2025 18:37 Ответить
В них є одна досить ефективна доктрина підготовки до війни, але її не можна озвучувати, бо ще забанять)
показать весь комментарий
24.07.2025 18:04 Ответить
Так доктрина у них і так не дуже. СШП отримували люлєй та кидали союзників, у всіх війнах в яких брали участь з 1945-го...
показать весь комментарий
24.07.2025 18:07 Ответить
залужний прям так непогано ******** зельоним гнидам..

мабуть за посаду в Лондоні
показать весь комментарий
24.07.2025 18:08 Ответить
Цей неук що є - дуже прямо хороший а дисертант теж зовсім мені не заходить бо орки в перший день проїхали як вітер через містечко, жодного бійця на сотні км не було навкруги, він же ДУМАВ (?!) що вони тільки на донбасі підуть.
показать весь комментарий
24.07.2025 18:37 Ответить
Ні! Він думав,що рашисти зайдуть,воно все підпише,а далі парад з ******,і йому великій концерт з астрономічним гонораром,і шашликами на 9мая.
Про шашлики у маю - пам'ятаємо!
показать весь комментарий
24.07.2025 19:17 Ответить
В Заходу зовсім другі методи ведення війни - літаки - ракети - літаки - ракети і так місяць - потім заходять шоб зловити тих хто вижив
показать весь комментарий
24.07.2025 18:13 Ответить
Так літаки-ракети, а потім драп намотуючи соплі на кулак...
показать весь комментарий
24.07.2025 18:24 Ответить
То це вояки НАТО драп дали з Курщини. Так і запишемо
показать весь комментарий
24.07.2025 18:25 Ответить
Вояки НАТО бояться збити сраний шахед над Лиштвою чи Румунією. А зайти в Курщину вони б всралися зі страху
показать весь комментарий
24.07.2025 18:28 Ответить
Не бояться, а не бачать сенсу збивати - бо не їх країна веде війну Вони свої країни не довели до жебрацтва і стану війни
показать весь комментарий
24.07.2025 18:29 Ответить
А турок не побоявся збити цілий бомбардувальник, який маневром на 2 хвилини залетів до них, а ці попусти вже не одну ракету знайшли в своїх лісах
показать весь комментарий
24.07.2025 18:34 Ответить
А в який раз залетів? А скільки попереджень було?!
Вони від початку так літали(навпростець),а коли нарешті збили?
Не треба брехати,про "збили"!
показать весь комментарий
24.07.2025 19:22 Ответить
Значить путлера таки всі бояться? Не тільки європейці з американцями?
показать весь комментарий
24.07.2025 19:39 Ответить
Путя вже направив на нас тих ракет, шахедів та КАБів стільки, що у всього НАТО навіть половини немає в сукупності. А літак проти країни з нормальним ППО це просто літаючий гріб
показать весь комментарий
24.07.2025 18:26 Ответить
А де в них гарне ППО - Іран з кацапськими С - 300 С - 400 нічого не зміг
показать весь комментарий
24.07.2025 18:30 Ответить
Але чомусь наші Ф16 ти Міражі не дуже активні на лінії фронту, а в основному полюють за шахедами та крилатими ракетами на Правобережжі
показать весь комментарий
24.07.2025 18:36 Ответить
Тому шо нашим Ф - 16 50 рочків а Ізраїль літав на ******** - ше муха не їбалась
показать весь комментарий
24.07.2025 18:40 Ответить
Так може й іранські С 300 теж якийсь злам списаний, а С 400 там тільки на папері?
показать весь комментарий
24.07.2025 18:55 Ответить
Я б не сказав шо іранці настільки дурачки - щоб металобрухт тримати
показать весь комментарий
24.07.2025 18:58 Ответить
Ну якщо в 2025 році тримають своїх жінок закутаними в лахміття з ніг до голови, то думаю, що не дуже розумні
показать весь комментарий
24.07.2025 19:31 Ответить
Так - аятола Іран охмурив - але не вони одні - кацапи пупси китайози .....
показать весь комментарий
24.07.2025 19:34 Ответить
Imeno tak i jest NATO prioritet letaki-raketi.No letaki F-35 eto teperesnego pokolenija,kotorix kak vydeli vojne Iran-Izrael ix nevydet PVO,kacapskije S-300 ili S-400 etix samoliotov nemozet sbit.Imeja premucestvo letakami kotorimi mozes letat gde xoces sovsem drugaja taktika vojni.
Dalse sto kasajetsia anglican u nix uze davno prioritet jest droni,oni nad etim davno rabotajet kogda ecio Ukraine ix i nebylo
показать весь комментарий
24.07.2025 18:45 Ответить
Мабуть в Пентагоні вивчають "патужний контрнаступ" 2023-го року. Все НАТО тремтить, генерали Бундесверу записують аналіз контрнатупу в блокнотики... Якщо б не військова допомога партнерів - все б давно скінчилося б...
показать весь комментарий
24.07.2025 18:28 Ответить
"Ошибки НАТО и как с ними бороться", дело серьезное.
показать весь комментарий
24.07.2025 18:28 Ответить
Що значить чувак під час кровопролитної війни захистив дисертацію у ківалова! Краще б розказав правду про вплив на дії наших військових проросійських аматорів єрмака та зеленського і як сміливі генерали не змогли протидіяти їх безглуздим забаганкам!
показать весь комментарий
24.07.2025 18:30 Ответить
Як відомо, США вступили у Другу світову війну після нападу Японії на американську військово-морську базу в Перл-Харбор на Гаванях.
Як вбачається, першопричинами цього є наміри Японії позбутись ембарго США на поставку у країну-нападника нафти і нафтопродуктів. Тобто війна, в яку втягнулись США, спалахнула через накладені ними санкції на одного з учасників Осі Берлін-Рим-Токіо.
Щось подібне намічається і в нинішній міжнародній ситуації.
Ось деякий матеріал на цю тему:

@ (в перекладі):

"Світ стрімко наближається до нової світової війни, де зіткнуться російсько-китайський союз та НАТО, а головні битви розгорнуться далеко за межами України.
Тож наступає такий собі переломний момент.
Глобальна геополітична ситуація продовжує дедалі більше характеризуватись зростанням глибинних протиріч між провідними світовими центрами впливу. За нескінченним інформаційним шумом ********* справді значущі процеси, а саме можливе наближення нової світової війни, в якій воюватимуть російсько-китайський альянс проти сил НАТО.
На думку вищих осіб із командних структур країн Заходу, вже 2027 рік стане періодом "найнебезпечніших часів з 1945 року".
Тут виникає суттєве питання: де саме протікатиме глобальна ескалація? Перше, що спадає на думку, так це випадання з потенційних зон бойових дій Близького Сходу. Тут сталося падіння режиму Асада в Сирії, ослаблення Ізраїлем сил іранських проксів у Лівані та Ємені, переможна 12-денна війна проти Ірану, яка спеціально зберегла ретроградний режим іранських мулл. Ізраїль своїми оборонними та наступальними діями убезпечив себе. Тепер тут, у регіоні Близького Сходу, панує інша логіка - політична нормалізація з подальшим масованим заходом під ізраїльською егідою американського бізнесу, зокрема Саудівську Аравію.
Друга ймовірна точка ескалації - війна рф проти України з метою знищення її державності та здобуття сухопутного плацдарму для вторгнення до Європи для відкидання НАТО на рубежі до 1999 року й відновлення буферної зони у часткових периметрах країн-учасниць Варшавського договору.
Якщо Україні та країнам-союзникам не вдасться зупинити експансіоністські амбіції виснаженого кремля, то задіявши китайські підкріплення, рашисти можуть розширити війну за межі України. Та, використовуючи фактор деморалізації Заходу, цілком можливо глибоке вклинювання російських війсь углиб територій країн ЄС.
Але вже з'явилися чутки про якусь "суперзброю" Заходу, у т.ч. і для надання військової допомоги ЗСУ.
Поки що іноземна допомога в Україні має обмежений характер.
Йде війна колишнього покоління, якщо відкинути складову дронів, і в цій війні росія не перемагає від слова "зовсім". Потуги воєнщини путіна у війні проти України криваві, страшні, одіозні, але з погляду глобального впливу непереконливі. росія загрузла в розв'язаній бійні і за це довго розраховуватиметься.
Тому, найімовірнішою є саме третя можлива зона Великої війни: пряме військове протистояння США і Китаю. Без огляду на теперішню пустопорожню риторику Трампа, Америка бачить саме у китайцях свого світового конкурента, чиї позиції необхідно підірвати, а потуги нейтралізувати.
Помірна протидія Росії у 2022-2024 роках були лише тренуванням перед воістину переломним моментом - битвою з величиною умовно порівнянної зі США за низкою параметрів. Китай поступово будуть ізолювати і відрізати від партнерів по Глобальному Півдню.
У Пекіні розуміють, що на них чекає потужна битва, а тому докладають зусиль для продовження війни проти України для виграшу часу. Але часу цього залишилося обмаль - рік чи півтора."
показать весь комментарий
24.07.2025 18:31 Ответить
Американцы только на прошлой недели первый раз попробовали сбрасывать гранаты с дронов,отставание на три года.
показать весь комментарий
24.07.2025 18:49 Ответить
А що чути стосовно заміни палубної авіації на американських авіаносцях дронами?
показать весь комментарий
24.07.2025 19:37 Ответить
 
 