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Новини Оборонні витрати НАТО
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НАТО робить помилку, не змінюючи доктрину у підготовці до наступної війни, - Залужний

залужний

Країни НАТО уникають переосмислення своїх військових доктрин і просто переобладнують свої армії сучаснішою зброєю, чого, однак, не достатньо, щоб бути реально готовими до наступної війни.

Таку думку висловив колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У країнах НАТО вважають, що це переозброєння буде чарівною паличкою, яка їх виручить в будь-який момент. А я кажу: ні. Бо нове озброєння за собою тягне нову тактику застосування, нові форми і способи застосування, що тягне за собою нові структури, в яких воно застосовується, і як наслідок, потребу у новій доктрині застосування. Як наслідок – потребу у новій системі підготовки, новому фінансуванні. І для будь-якої країни НАТО – це десь років п’ять", - сказав Залужний.

При цьому він зауважив, що наразі у НАТО є затверджена доктрина щодо застосування, розбудови, політики розвитку тощо, але вона зовсім не співпадає з тими новими технологіями, які зараз є на полі бою.

"П’ять років - це якщо сьогодні вони долучаться до процесу. Але я спостерігаю мабуть півтора роки мінімум, як це "сьогодні" в них має наступити, але воно ще не наступило. …Між заявами політичних лідерів і наслідками якихось практичних дій в системі оборони, на жаль, великий провал", - зазначив Залужний.

"Нам треба допомогти країнам НАТО все це опанувати, побудувати ефективні платформи. І до цього вже треба залучати їхню систему підготовки, щоб вони вже бачили як оця зброя змінює ландшафт бойових дій, змінює тактику", - пояснив Залужний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість втрат, що припала на Україну та РФ у війні, вже є критичною, - Залужний. ВIДЕО

Автор: 

НАТО (6686) Залужний Валерій (731)


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Топ коментарі
+15
И возможно - если бы сначала не мешали, а потом просто не убрали - текущая ситуация на фронте была бы получше. И я говорю не о конкретном Залужном - а о коллективном, тех военначальниках которые встретили начало войны. Их осталось мало, убрали активных - оставили удобных.
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24.07.2025 18:08 Відповісти
+3
але він її не програв
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24.07.2025 18:05 Відповісти
+3
Бо мав в 2022 700 тисяч добровольців, а путч хотів взяти Україну 150 тисячами ваньок. Подивився я б зараз на нього
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24.07.2025 18:09 Відповісти
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але він її не програв
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24.07.2025 18:05 Відповісти
Боротьба триває
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24.07.2025 18:09 Відповісти
Спитайте про це свого препіздента-крадія та вЯрховного ГОВНОкомандувача, куди він його призначив.
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24.07.2025 18:38 Відповісти
И возможно - если бы сначала не мешали, а потом просто не убрали - текущая ситуация на фронте была бы получше. И я говорю не о конкретном Залужном - а о коллективном, тех военначальниках которые встретили начало войны. Их осталось мало, убрали активных - оставили удобных.
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24.07.2025 18:08 Відповісти
а тих кому дали посаду посла - як назвати?
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24.07.2025 18:09 Відповісти
А як називати тіх кто дав посаду посла?
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24.07.2025 18:39 Відповісти
гниди
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24.07.2025 18:40 Відповісти
Бо мав в 2022 700 тисяч добровольців, а путч хотів взяти Україну 150 тисячами ваньок. Подивився я б зараз на нього
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24.07.2025 18:09 Відповісти
Впевнений шо саме вас у лавах тіх добровольців не було.
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24.07.2025 18:41 Відповісти
Як і вас, та інших 36,3 млн громадян України з 37 млн наявного населення на підконтрольній Україні території на 22 лютого 2022 року, ну добре, діточок і дідів і бабцями за 70 відкинемо, то вийде - як і інших 25 млн громадян, здатних тримати зброю в руках
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24.07.2025 18:54 Відповісти
Ну хочь мужньо признались шо слимак.
Друге запитання - у 2019 році голосував за Zе та Слуг *****? Нужбо, будьте мужні та чесні і в цей раз.
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24.07.2025 19:18 Відповісти
Перш, ніж відповісти на на ваше друге запитання дайте відповідь, чому самі не були серед тих 700 тисяч? Тільки не кажіть, що ви старий 80 річний дідо, що без палички не може й кроку ступити, бо якщо буде така відповідь, то ваші думки не будуть цікаві, і до вас буде тоді побажання сидіти собі в садочку і пердіти тихенько на пенсії
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24.07.2025 19:30 Відповісти
А ви впевнені шо я не був серед них ще 24.02.2022?
Так, я не старий, а підстаркуватий, і нема у мене дрючка. Був з синами. 128. Потім, на прикінці травня, всіх кому 60 і більше списали.
А чому вас там не було? За 80 і з клюшкою?
То ви у 2019 році голосував за Zе та Слуг *****?
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24.07.2025 19:56 Відповісти
Zелений?
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24.07.2025 18:37 Відповісти
В них є одна досить ефективна доктрина підготовки до війни, але її не можна озвучувати, бо ще забанять)
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24.07.2025 18:04 Відповісти
Так доктрина у них і так не дуже. СШП отримували люлєй та кидали союзників, у всіх війнах в яких брали участь з 1945-го...
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24.07.2025 18:07 Відповісти
залужний прям так непогано ******** зельоним гнидам..

мабуть за посаду в Лондоні
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24.07.2025 18:08 Відповісти
Цей неук що є - дуже прямо хороший а дисертант теж зовсім мені не заходить бо орки в перший день проїхали як вітер через містечко, жодного бійця на сотні км не було навкруги, він же ДУМАВ (?!) що вони тільки на донбасі підуть.
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24.07.2025 18:37 Відповісти
Ні! Він думав,що рашисти зайдуть,воно все підпише,а далі парад з ******,і йому великій концерт з астрономічним гонораром,і шашликами на 9мая.
Про шашлики у маю - пам'ятаємо!
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24.07.2025 19:17 Відповісти
В Заходу зовсім другі методи ведення війни - літаки - ракети - літаки - ракети і так місяць - потім заходять шоб зловити тих хто вижив
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24.07.2025 18:13 Відповісти
Так літаки-ракети, а потім драп намотуючи соплі на кулак...
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24.07.2025 18:24 Відповісти
То це вояки НАТО драп дали з Курщини. Так і запишемо
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24.07.2025 18:25 Відповісти
Вояки НАТО бояться збити сраний шахед над Лиштвою чи Румунією. А зайти в Курщину вони б всралися зі страху
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24.07.2025 18:28 Відповісти
Не бояться, а не бачать сенсу збивати - бо не їх країна веде війну Вони свої країни не довели до жебрацтва і стану війни
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24.07.2025 18:29 Відповісти
А турок не побоявся збити цілий бомбардувальник, який маневром на 2 хвилини залетів до них, а ці попусти вже не одну ракету знайшли в своїх лісах
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24.07.2025 18:34 Відповісти
А в який раз залетів? А скільки попереджень було?!
Вони від початку так літали(навпростець),а коли нарешті збили?
Не треба брехати,про "збили"!
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24.07.2025 19:22 Відповісти
Значить путлера таки всі бояться? Не тільки європейці з американцями?
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24.07.2025 19:39 Відповісти
Путя вже направив на нас тих ракет, шахедів та КАБів стільки, що у всього НАТО навіть половини немає в сукупності. А літак проти країни з нормальним ППО це просто літаючий гріб
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24.07.2025 18:26 Відповісти
А де в них гарне ППО - Іран з кацапськими С - 300 С - 400 нічого не зміг
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24.07.2025 18:30 Відповісти
Але чомусь наші Ф16 ти Міражі не дуже активні на лінії фронту, а в основному полюють за шахедами та крилатими ракетами на Правобережжі
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24.07.2025 18:36 Відповісти
Тому шо нашим Ф - 16 50 рочків а Ізраїль літав на ******** - ше муха не їбалась
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24.07.2025 18:40 Відповісти
Так може й іранські С 300 теж якийсь злам списаний, а С 400 там тільки на папері?
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24.07.2025 18:55 Відповісти
Я б не сказав шо іранці настільки дурачки - щоб металобрухт тримати
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24.07.2025 18:58 Відповісти
Ну якщо в 2025 році тримають своїх жінок закутаними в лахміття з ніг до голови, то думаю, що не дуже розумні
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24.07.2025 19:31 Відповісти
Так - аятола Іран охмурив - але не вони одні - кацапи пупси китайози .....
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24.07.2025 19:34 Відповісти
Imeno tak i jest NATO prioritet letaki-raketi.No letaki F-35 eto teperesnego pokolenija,kotorix kak vydeli vojne Iran-Izrael ix nevydet PVO,kacapskije S-300 ili S-400 etix samoliotov nemozet sbit.Imeja premucestvo letakami kotorimi mozes letat gde xoces sovsem drugaja taktika vojni.
Dalse sto kasajetsia anglican u nix uze davno prioritet jest droni,oni nad etim davno rabotajet kogda ecio Ukraine ix i nebylo
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24.07.2025 18:45 Відповісти
Мабуть в Пентагоні вивчають "патужний контрнаступ" 2023-го року. Все НАТО тремтить, генерали Бундесверу записують аналіз контрнатупу в блокнотики... Якщо б не військова допомога партнерів - все б давно скінчилося б...
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24.07.2025 18:28 Відповісти
"Ошибки НАТО и как с ними бороться", дело серьезное.
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24.07.2025 18:28 Відповісти
Що значить чувак під час кровопролитної війни захистив дисертацію у ківалова! Краще б розказав правду про вплив на дії наших військових проросійських аматорів єрмака та зеленського і як сміливі генерали не змогли протидіяти їх безглуздим забаганкам!
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24.07.2025 18:30 Відповісти
Як відомо, США вступили у Другу світову війну після нападу Японії на американську військово-морську базу в Перл-Харбор на Гаванях.
Як вбачається, першопричинами цього є наміри Японії позбутись ембарго США на поставку у країну-нападника нафти і нафтопродуктів. Тобто війна, в яку втягнулись США, спалахнула через накладені ними санкції на одного з учасників Осі Берлін-Рим-Токіо.
Щось подібне намічається і в нинішній міжнародній ситуації.
Ось деякий матеріал на цю тему:

@ (в перекладі):

"Світ стрімко наближається до нової світової війни, де зіткнуться російсько-китайський союз та НАТО, а головні битви розгорнуться далеко за межами України.
Тож наступає такий собі переломний момент.
Глобальна геополітична ситуація продовжує дедалі більше характеризуватись зростанням глибинних протиріч між провідними світовими центрами впливу. За нескінченним інформаційним шумом ********* справді значущі процеси, а саме можливе наближення нової світової війни, в якій воюватимуть російсько-китайський альянс проти сил НАТО.
На думку вищих осіб із командних структур країн Заходу, вже 2027 рік стане періодом "найнебезпечніших часів з 1945 року".
Тут виникає суттєве питання: де саме протікатиме глобальна ескалація? Перше, що спадає на думку, так це випадання з потенційних зон бойових дій Близького Сходу. Тут сталося падіння режиму Асада в Сирії, ослаблення Ізраїлем сил іранських проксів у Лівані та Ємені, переможна 12-денна війна проти Ірану, яка спеціально зберегла ретроградний режим іранських мулл. Ізраїль своїми оборонними та наступальними діями убезпечив себе. Тепер тут, у регіоні Близького Сходу, панує інша логіка - політична нормалізація з подальшим масованим заходом під ізраїльською егідою американського бізнесу, зокрема Саудівську Аравію.
Друга ймовірна точка ескалації - війна рф проти України з метою знищення її державності та здобуття сухопутного плацдарму для вторгнення до Європи для відкидання НАТО на рубежі до 1999 року й відновлення буферної зони у часткових периметрах країн-учасниць Варшавського договору.
Якщо Україні та країнам-союзникам не вдасться зупинити експансіоністські амбіції виснаженого кремля, то задіявши китайські підкріплення, рашисти можуть розширити війну за межі України. Та, використовуючи фактор деморалізації Заходу, цілком можливо глибоке вклинювання російських війсь углиб територій країн ЄС.
Але вже з'явилися чутки про якусь "суперзброю" Заходу, у т.ч. і для надання військової допомоги ЗСУ.
Поки що іноземна допомога в Україні має обмежений характер.
Йде війна колишнього покоління, якщо відкинути складову дронів, і в цій війні росія не перемагає від слова "зовсім". Потуги воєнщини путіна у війні проти України криваві, страшні, одіозні, але з погляду глобального впливу непереконливі. росія загрузла в розв'язаній бійні і за це довго розраховуватиметься.
Тому, найімовірнішою є саме третя можлива зона Великої війни: пряме військове протистояння США і Китаю. Без огляду на теперішню пустопорожню риторику Трампа, Америка бачить саме у китайцях свого світового конкурента, чиї позиції необхідно підірвати, а потуги нейтралізувати.
Помірна протидія Росії у 2022-2024 роках були лише тренуванням перед воістину переломним моментом - битвою з величиною умовно порівнянної зі США за низкою параметрів. Китай поступово будуть ізолювати і відрізати від партнерів по Глобальному Півдню.
У Пекіні розуміють, що на них чекає потужна битва, а тому докладають зусиль для продовження війни проти України для виграшу часу. Але часу цього залишилося обмаль - рік чи півтора."
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24.07.2025 18:31 Відповісти
Американцы только на прошлой недели первый раз попробовали сбрасывать гранаты с дронов,отставание на три года.
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24.07.2025 18:49 Відповісти
А що чути стосовно заміни палубної авіації на американських авіаносцях дронами?
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24.07.2025 19:37 Відповісти
Думаю, що з розвитком дронів, всі ці авіаносці разом зі своєю палубною авіацією, перетворюються в жирні цілі, що будуть дуже скоро потоплені в можливій новітній війні
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24.07.2025 19:42 Відповісти
 
 