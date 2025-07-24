НАТО робить помилку, не змінюючи доктрину у підготовці до наступної війни, - Залужний

Країни НАТО уникають переосмислення своїх військових доктрин і просто переобладнують свої армії сучаснішою зброєю, чого, однак, не достатньо, щоб бути реально готовими до наступної війни.

Таку думку висловив колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У країнах НАТО вважають, що це переозброєння буде чарівною паличкою, яка їх виручить в будь-який момент. А я кажу: ні. Бо нове озброєння за собою тягне нову тактику застосування, нові форми і способи застосування, що тягне за собою нові структури, в яких воно застосовується, і як наслідок, потребу у новій доктрині застосування. Як наслідок – потребу у новій системі підготовки, новому фінансуванні. І для будь-якої країни НАТО – це десь років п’ять", - сказав Залужний.

При цьому він зауважив, що наразі у НАТО є затверджена доктрина щодо застосування, розбудови, політики розвитку тощо, але вона зовсім не співпадає з тими новими технологіями, які зараз є на полі бою.

"П’ять років - це якщо сьогодні вони долучаться до процесу. Але я спостерігаю мабуть півтора роки мінімум, як це "сьогодні" в них має наступити, але воно ще не наступило. …Між заявами політичних лідерів і наслідками якихось практичних дій в системі оборони, на жаль, великий провал", - зазначив Залужний.

"Нам треба допомогти країнам НАТО все це опанувати, побудувати ефективні платформи. І до цього вже треба залучати їхню систему підготовки, щоб вони вже бачили як оця зброя змінює ландшафт бойових дій, змінює тактику", - пояснив Залужний.

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