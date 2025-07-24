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Новини Відео Втрати України Втрати ворога Залужний про втрати України
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Кількість втрат, що припала на Україну та РФ у війні, вже є критичною, - Залужний. ВIДЕО

Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що втрати України та Росії на фронті вже є критичними. Війна може затягнутися до 2034 року. 

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Залужного, в грудні 2023 року завершилася традиційна війна, в якій брали участь танкові колони. З 2024 року в Україні розпочався новий етап –– війна на виснаження.

Залужний також озвучив два фактори майбутньої війни: демографічний та економічний.

"Людей дійсно немає. Ні в Росії, ні в Україні. Кількість втрат вбитими і пораненими, яка припала на населення і в Україні, і в Росії, вона вже, можна сказати, виявилася критичною", - наголошує колишній головком.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний: Україна має вибудовувати системні запити до США за прикладом Ізраїлю

Залужний вважає, що перед Росією нині стоїть вибір: у 2026 році або набирати знову "м'ясо", але брати нових солдатів із Санкт-Петербурга, Москви та з інших міст, або щось "думати".

"Вихід із цього "глухого кута" (війни - ред.) — технологічний. Ти маєш думати не про те, що тобі потрібно сьогодні, а що буде потрібно через рік, два чи три... Усе це закінчиться через три роки. Максимум через п'ять. Не війна, а закінчиться "знаходження паритету" між силами нападу та оборони", - сказав він.

Залужний додав, що перемовини про припинення вогню в Україні без формування стабільного захисту на майбутнє призведе до того, що війна триватиме ще десятиліття. Україні варто розробляти нову зброю та швидко опановувати її.

"Не сформувавши на свій майбутній захист, війна буде йти ще ого. І у 2014 році розпочавшись, дай Боже, щоб вона закінчилася там у 2034…", - резюмував він. 

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Автор: 

втрати (4506) Залужний Валерій (731) війна в Україні (5365)


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Топ коментарі
+26
Это вы его хотите в президенты?
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24.07.2025 16:01 Відповісти
+17
Людей дійсно немає. Ні в Росії, ні в Україні. Кількість втрат вбитими і пораненими, яка припала на населення і в Україні, і в Росії, вона вже, можна сказати, виявилася критичною", - наголошує колишній головком.

Людей нету, поэтому война будет до 2034 года. Л-логика
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24.07.2025 16:04 Відповісти
+12
А ви, жюльку? Чи криворогатого?
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24.07.2025 16:03 Відповісти
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То буде інший Х&ло в них та цього ,,добра" вистачає.
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24.07.2025 16:36 Відповісти
У серпні, можливо, буде багато злив. А може і не буде. Скоріше за все дощі будуть в жовтні, але треба дивитися прогноз погоди у вересні. Але весною точно настане березень, а влітку 2026-го року буде спекотно
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24.07.2025 18:23 Відповісти
питання до колишнього - чому ж ти Роботине м'ясом брав , а не технологіями ?
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24.07.2025 16:31 Відповісти
детальніше!
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24.07.2025 17:13 Відповісти
без проблем ! тільки на іншому ресурсі .
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24.07.2025 17:29 Відповісти
Війна в Україні весь час змінюєтьця! В 2022 році, Байрактар був вінцем безпілотників, а зараз рої БПЛА, з одної і другої сторін, а скоро, чи вже є, і з ШІ! Маю думку, що в недалекому майбутньому людей на лінії боїзіткнень не буде зовсім. А безпілотниками на війні буде керувати навідь дітвора, не виходячи зі свого житла!
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24.07.2025 16:32 Відповісти
О Непридатний до війни дає пораДиии .... 🤬🤬🤬
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24.07.2025 16:34 Відповісти
Ти *** чувак геніальний! Тобі менора не тиснула, коли ти піднімав разом із хабадським равіном? Перва хвиля найсправжніших і найдосвідченіших воїнів патріотів, що пройшли так зване ваше жидівське АТО стримали москальню. А яка твоя роля у цьому всьому? Ти продався давно, ти продажним народився.
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24.07.2025 16:35 Відповісти
А чому не до 2033.5? Валєра,не перетворюйся в лайно. Не треба це тобі робити.
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24.07.2025 16:39 Відповісти
ну так , і воювати будуть одні і ті самі, а пан Залужний та його зам списалися по здоров'ю
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24.07.2025 16:48 Відповісти
Залужний не слухає Сирського . В Сирського дохіба людей для проведення наступальних операцій.
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24.07.2025 16:48 Відповісти
І ні слова про ракетну програму.
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24.07.2025 16:53 Відповісти
Війна буде до тих пір доки народ буде слухати та підтримувати усіляких коміків ,спортсменів та інших блазнів розважального жанру , зелених -політруків , піксельних -барбервоїнів ,придворних блохерів -волонтерів, професійних грантоїдів і так далі.
Коли почнуть зважати на думку - реальних бойових офіцерів , бізнесменів ,які створили працюючі бізнеси ,вчених та моральних авторитетів , священників ,що живуть скромно в чистоті - коли думки цих людей почнуть публікувати в ЗМІ і в них будуть мільйонні аудитотрії - тоді буде порядок .
А інакше Україна накриється Ольгою Поляковою , або Потапом...
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24.07.2025 16:57 Відповісти
Війна буде до тих пір доки Україною не будуть керувати українці. Хтось колись десь таке сказав - Україна потрібна лише українцям.
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24.07.2025 17:04 Відповісти
В Львові керує етнічний українець Садовий . Результати царювання очевидні . Тому оці фантазії - що етнічні українці якісь особливі - ніяк не корелються з реальністю
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24.07.2025 17:10 Відповісти
хто за національністю керівництво ізраїлю

Керівництво Ізраїлю переважно складається з євреїв. Це відображає національний склад країни, де євреї становлять більшість населення.

Наприклад, нинішній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу є євреєм. Багато інших видатних політичних діячів також є євреями, з різним походженням (ашкеназі, сефарди, мізрахі тощо), що відображає різноманіття єврейської діаспори.

Хоча в Ізраїлі проживають і представники інших національностей, зокрема значна арабська меншина, вищі керівні посади, як правило, займають євреї.
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24.07.2025 17:23 Відповісти
При всій повазі до укрїанців - євреї по перше по рівню айкю в середньому розумніші за будь яку націю в світі. А по друге - де ви бачили ,щоб євреї крали у євреїв під час війни з арабами ?
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24.07.2025 17:29 Відповісти
Ото ж бо во й є...ти хто по національності?
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24.07.2025 17:34 Відповісти
Не ти а ви . По маминій лінії -дід з литовців білорусів ,баба з українсько польським корінням , по батьковій лінії - українці але теж мабуть з якимись домішками інших націй . Так хто я по національності ?)))
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24.07.2025 18:24 Відповісти
>євреї по перше по рівню айкю в середньому розумніші за будь яку націю в світі

фейкова статистика, зібрана переважно серед дітей, в реальності вони приблизно на одному рівні з европейцями
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24.07.2025 17:35 Відповісти
Це вам Абрам Моїсеєвич розповів?
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24.07.2025 17:39 Відповісти
А яке IQ у єврея зеленського! Ого!!!
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24.07.2025 17:40 Відповісти
Непогане раз обдурив 70% відсотків українців
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24.07.2025 18:21 Відповісти
По справедливості, щоб не виникало суперечок, етнічний склад органів влади має відповідати етнічному складу населення України, тобто у Раді має бути один єврей і 90 росіян. А в дійсності?
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24.07.2025 17:48 Відповісти
По справедливості - керувати мають порядні та розумні - і байдуже якої національності.
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24.07.2025 18:19 Відповісти
Феєрична дурня
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24.07.2025 17:42 Відповісти
ШІ
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24.07.2025 17:46 Відповісти
>Війна буде до тих пір доки народ буде слухати та підтримувати усіляких коміків ,спортсменів та інших блазнів розважального жанру , зелених -політруків , піксельних -барбервоїнів ,придворних блохерів -волонтерів, професійних грантоїдів і так далі.

припустимо, народ перестав їх слухати та підтримувати. русня продовжує наступ - що робити далі?
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24.07.2025 17:04 Відповісти
Логічний ланцюжок - до влади приходять - розумні ,відповідальні та притомні лідери - які реформують країну,армію ,економіку - для прикладу ,як в Ізраїлі . І хай русня , хоч мільйони кладе на замінованих ,оснащених новітньою технікою і вкомплектована високовмотивованою контрактною армією фортифікаціях .
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24.07.2025 17:14 Відповісти
>Логічний ланцюжок - до влади приходять - розумні ,відповідальні та притомні лідери

як вони прийдуть до влади, враховуючи ВС та відсутність виборів? Особисто я за політичні зміни, мені потрібна влада, яка буде займатися створенням ядерної та хімічної зброї, але я не бачу можливостей для цього.
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24.07.2025 17:18 Відповісти
Ми не обговорюмо практичні засоби - ми говоримо про принципи. Але якби рівень довіри до 3е був на рівні 0,73 % відсотки - цілком можливо було б реалізувати умовний уряд "національної єдності " в результаті його відставки
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24.07.2025 17:21 Відповісти
Нікому не здається, що цей залужний якийсь український навальний?
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24.07.2025 17:15 Відповісти
Він був українським обличчям Української Армії. Мабуть за це й зняли і наслідки бачимо. Але у команді Зе залишився, інакше не був би послом.
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24.07.2025 17:33 Відповісти
Я фигею со "стратегов" и их "подтанцовки"! За какие "шиши" Украина будет воевать десятилетия? Кацапы могут встать на линии фронта сейчас и фигачить по экономики Украины шахедами и другой хренью года два. У них есть на это деньги и соратники диктаторы. Чем Украина ответит? Потужными промовами и видосиками? Это самый простой вопрос. И как закончиться война, а пан "стратег"? Полной руиной?
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24.07.2025 17:19 Відповісти
Так це він теоретично. Що треба воювати технологіями, а не м'ясом.
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24.07.2025 17:40 Відповісти
Какие у Украины технологии ? " Альпийское нищенство" - " Денги давай! Давай денги!"? ( Шмигаль недавно просил на свое оружие). Если никто не будет давать, а вся территория простреливается, и что?
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24.07.2025 17:52 Відповісти
А де взяти гроші на технології пан Залужний замовчує. А гроші в Україні є і величезні суми - у однієї Крупи 6 млн доларів, це дві ракети до "Петріота".
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24.07.2025 17:55 Відповісти
Залужный, из шайки зеленых. Перед началом большой войны говорил так же как зелень, что угрозы войны нет, что это запад нагнетает. Так, что Залужный получается подельником Зели, также как и Зеля, сдавал Украину
в 2022 году потом переобулся.
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24.07.2025 17:27 Відповісти
Мрію щоб Денис Прокопенко "Редіс" балатувався в верховного головнокомандуючого.
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24.07.2025 17:37 Відповісти
Це той що своїх бійців залишив у полоні, а самого обміняли та Героя України дали?

"Ексмер Херсона та бранець кремля Володимир Миколаєнко відмовився від обміну на користь тяжкохворого полоненого сокамерника."

Розпіарені бойові комбриги на таке не здатні.
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24.07.2025 17:46 Відповісти
Не думаю, що для кацапів втрати настільки критичні, там ще біосміття вистачає, а от для України - так. Демографічна вже не криза, а прірва. І буде тільки гірше. То ж або переходьте на термінаторів замість піхоти, або - баби більше не нарожають.
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24.07.2025 17:39 Відповісти
"Термінатори" і ухилянти їздять сотнями тисяч на машинах вартістю в однокімнатну квартиру повз патрулів ТЦК, які їх вперто не помічають, а ловлять злиденних і вбогих холопів.
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24.07.2025 18:07 Відповісти
Звичайно що це все неправда, немає ніяких критичних втрат ні у України, ні у кацапстану, нажаль війна і далі триває! Критичні втрати, це хоча б вбитими 100 тисяч в місяць і 200-300 тисяч пораненими в України, і 500 тисяч вбитими у кацапстану!
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24.07.2025 17:39 Відповісти
100 тисяч вбитими в місяць для України? Вермахт, мавши на Східному фронті 4 млн солдат впродовж 41-44 року ніс втрати в середньому 50 тисяч вбитими, а ти говориш про Україну, де на фронті 200-300 тисяч солдат
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24.07.2025 18:00 Відповісти
Тобто, людина яка має звання генерала і яка технічно зіскочила зі служби у Збройних Силах не маючи ніяких протипоказань по здоров'ю, по суті кинула своїх солдат, сидить зараз на острові і філосовствує на тему війни, маючи затишний кабінет, гарну зарплату (скільки сп...здив ще треба буде органам дізнатися), дипломатичний імунітет. Спокійно ходить у спортзал, на футбол... Боюсь мудрий наріт знайшов чергову граблю для себе.
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24.07.2025 17:49 Відповісти
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