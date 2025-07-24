Кількість втрат, що припала на Україну та РФ у війні, вже є критичною, - Залужний. ВIДЕО
Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що втрати України та Росії на фронті вже є критичними. Війна може затягнутися до 2034 року.
Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Залужного, в грудні 2023 року завершилася традиційна війна, в якій брали участь танкові колони. З 2024 року в Україні розпочався новий етап –– війна на виснаження.
Залужний також озвучив два фактори майбутньої війни: демографічний та економічний.
"Людей дійсно немає. Ні в Росії, ні в Україні. Кількість втрат вбитими і пораненими, яка припала на населення і в Україні, і в Росії, вона вже, можна сказати, виявилася критичною", - наголошує колишній головком.
Залужний вважає, що перед Росією нині стоїть вибір: у 2026 році або набирати знову "м'ясо", але брати нових солдатів із Санкт-Петербурга, Москви та з інших міст, або щось "думати".
"Вихід із цього "глухого кута" (війни - ред.) — технологічний. Ти маєш думати не про те, що тобі потрібно сьогодні, а що буде потрібно через рік, два чи три... Усе це закінчиться через три роки. Максимум через п'ять. Не війна, а закінчиться "знаходження паритету" між силами нападу та оборони", - сказав він.
Залужний додав, що перемовини про припинення вогню в Україні без формування стабільного захисту на майбутнє призведе до того, що війна триватиме ще десятиліття. Україні варто розробляти нову зброю та швидко опановувати її.
"Не сформувавши на свій майбутній захист, війна буде йти ще ого. І у 2014 році розпочавшись, дай Боже, щоб вона закінчилася там у 2034…", - резюмував він.
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Коли почнуть зважати на думку - реальних бойових офіцерів , бізнесменів ,які створили працюючі бізнеси ,вчених та моральних авторитетів , священників ,що живуть скромно в чистоті - коли думки цих людей почнуть публікувати в ЗМІ і в них будуть мільйонні аудитотрії - тоді буде порядок .
А інакше Україна накриється Ольгою Поляковою , або Потапом...
Керівництво Ізраїлю переважно складається з євреїв. Це відображає національний склад країни, де євреї становлять більшість населення.
Наприклад, нинішній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу є євреєм. Багато інших видатних політичних діячів також є євреями, з різним походженням (ашкеназі, сефарди, мізрахі тощо), що відображає різноманіття єврейської діаспори.
Хоча в Ізраїлі проживають і представники інших національностей, зокрема значна арабська меншина, вищі керівні посади, як правило, займають євреї.
фейкова статистика, зібрана переважно серед дітей, в реальності вони приблизно на одному рівні з европейцями
припустимо, народ перестав їх слухати та підтримувати. русня продовжує наступ - що робити далі?
як вони прийдуть до влади, враховуючи ВС та відсутність виборів? Особисто я за політичні зміни, мені потрібна влада, яка буде займатися створенням ядерної та хімічної зброї, але я не бачу можливостей для цього.
в 2022 году потом переобулся.
"Ексмер Херсона та бранець кремля Володимир Миколаєнко відмовився від обміну на користь тяжкохворого полоненого сокамерника."
Розпіарені бойові комбриги на таке не здатні.