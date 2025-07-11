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Новини Модернізація озброєння України
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Залужний: Україна має вибудовувати системні запити до США за прикладом Ізраїлю

валерій,залужний

Україна має вибудовувати системну політику просування запитів до партнерів і активно формувати бачення свого місця в системі безпекових альянсів.

Про це заявив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для Української правди, передає Цензор.НЕТ.

Залужний підкреслив, що Україна є ключовим елементом стабільності, а результат війни з Росією вплине на майбутній глобальний порядок. Саме тому Київ має активно працювати над тим, щоб союзники - зокрема США - сприймали перемогу України як критично важливу для збереження світової безпеки.

На його думку, для цього потрібна цілеспрямована аналітична кампанія, орієнтована на уряд, політиків і суспільство США, щоб донести: відмова від підтримки України - це ризик для ролі Америки як глобального гаранта безпеки.

Залужний закликає залучити США до модернізації українського озброєння, використовуючи досвід війни з РФ, і навіть створити спільний аналітичний центр, який допоможе ухвалювати стратегічні рішення поза емоційною риторикою.

Як приклад ефективної моделі він навів Ізраїль, який у 1989 році здобув статус "основного союзника США поза НАТО" і забезпечив собі системну оборонну підтримку.

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Автор: 

США (23750) Залужний Валерій (729)


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Топ коментарі
+11
Валєра, зелена глистосрань все одно зніме тебе з посади посла.
Як не зараз то потім.
Іди в політику відкрито, час давно настав.
Вся ця обісрана їрмачатня сама тебе комісувала і нічого тепер тобі не зробить - головне відкрито і прямо вказувати на всі їх пройоби починаючи з Чонгару а краще з Оману.
А якщо намагатимуться все-таки тебе посадити - тоді тільки поклич і вийде новий Майдан - бо потужне єднання опозиції з блювотною клоунарнею все одно не принесе нам ніколи ні перемоги ні навіть прийнятного миру.
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11.07.2025 13:14 Відповісти
+7
Єрмак вже вибудував.Статус осн союзника-********.Лендліз-проїбали.Двопартійну підтримку-********.
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11.07.2025 13:25 Відповісти
+4
ти спочатку своє перше пройди бо кукуріки з-під спідниці дружини не зараховуються
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11.07.2025 13:20 Відповісти
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ти спочатку своє перше пройди бо кукуріки з-під спідниці дружини не зараховуються
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11.07.2025 13:20 Відповісти
Вадик, за повтор - минус 40 процентов. Креатив давай!
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11.07.2025 13:29 Відповісти
Валєра, зелена глистосрань все одно зніме тебе з посади посла.
Як не зараз то потім.
Іди в політику відкрито, час давно настав.
Вся ця обісрана їрмачатня сама тебе комісувала і нічого тепер тобі не зробить - головне відкрито і прямо вказувати на всі їх пройоби починаючи з Чонгару а краще з Оману.
А якщо намагатимуться все-таки тебе посадити - тоді тільки поклич і вийде новий Майдан - бо потужне єднання опозиції з блювотною клоунарнею все одно не принесе нам ніколи ні перемоги ні навіть прийнятного миру.
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11.07.2025 13:14 Відповісти
А опозиція ще жива? Хоч є якісь Потужні ознаки дихання чи пульсу чи бодай чого
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11.07.2025 13:23 Відповісти
У комі.
Але це як з Майданом - як тільки побачать що народ обирає посилати владу в потужне очко - прибіжуть підтримувати-очолювати-скеровувати - лише встигай відбиватись.
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11.07.2025 13:27 Відповісти
"Опозиційна платформа - За життя"...
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11.07.2025 13:29 Відповісти
Валєра??! Гундос покусав чи безмозгла?
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11.07.2025 14:32 Відповісти
А хто буде Головою ОП при Залужному?
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11.07.2025 13:17 Відповісти
Притула
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11.07.2025 13:21 Відповісти
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11.07.2025 13:31 Відповісти
Перекладаю зрозумілою мовою:
"Україна має брати те що дають і воювати тим що є"
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11.07.2025 13:20 Відповісти
Єрмак вже вибудував.Статус осн союзника-********.Лендліз-проїбали.Двопартійну підтримку-********.
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11.07.2025 13:25 Відповісти
То все Трумп
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11.07.2025 13:30 Відповісти
і ця винувата https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cn4wydymkz8o
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11.07.2025 13:35 Відповісти
- «В человеке все должно быть как в Израиле и лицо, и одежда, и душа, и мысли…»
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11.07.2025 13:36 Відповісти
Нет, Пёдорович, ошибаешься.
И лицо, и одежда, и душа, и мысли у каждого человека должны быть свои.
А вот готовиться к войне тогда, когда еще мир, а не тогда, когда война уже пришла в твой дом, это, пожалуй у Израиля можно и перенять. И немедленно возвращаться домой из любой точки мира, если на твою страну напали, а не, наоборот, бежать в любую точку мира, подальше от своей страны, тоже перенять можно.
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11.07.2025 14:03 Відповісти
внутрішня окупація - це прихід до влади такої групи меншості, соціальне становище, свідомість та інтереси яких відповідно прямо суперечать більшості.

Для України це - заходи групи меншості зі встановлення такої гегемонії в постколоніальному суспільстві, зміст і спрямованість якої зупиняє об'єктивацію волі корінного народу - українців. Основа її - уламки колишньої імперії в Україні, підтримувані реваншистами із Кремля.

https://www.pravda.com.ua/columns/2010/06/8/5115764/
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11.07.2025 14:45 Відповісти
корупція в Україні - наслідок 500-річного колоніального статусу, нації-переможці (поляки, кацапи) просувалися в своїх імперіях соціальним ліфтом через службу (військову, цивільну), націям-переможеним (українцям, євреям) залишалося тільки давати хабарі щоб вижити

у євреїв це виходило ліпше, поки вони не створили собі Ізраїль, де "всі свої" і вже не комільфо зкорумповувати своє власне

українці ще не дійшли цієї мети, але взяти Ізраїль за приклад ніщо не заважає - в Ізраїлі майже все правильно, і за той "статус союзника", що його згадав Залужний, вони воювали 20 років, без нічиєї допомоги
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11.07.2025 15:27 Відповісти
Этот пафосный пост наверно не относится к одному из сыновей Натаньяху, который загорал на пляже в Маями, пока другие поехали по призыву? или эта другое?
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11.07.2025 15:16 Відповісти
В статті бракує огляду літератури, опису матеріалу і методів дослідження та результатів обговорення. а ще бажано додати наочності у формі графіків і схем. Фотографії зі спортзали не обов'язкові.
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11.07.2025 13:43 Відповісти
Бігцем до марахвону, там всього цього немає. Всьо па-прастому, хоть паржать😁
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11.07.2025 14:43 Відповісти
Генерал, кому як ні вам знати шо шо Zе та його Слуги ***** системно можуть тільки красти та брехати. На шось інше вони не здатні.
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11.07.2025 14:02 Відповісти
Так пане презедент !
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11.07.2025 14:10 Відповісти
"Системно" невідоме поняття для випадково Зе-шобла. Рішення вони приймають хаотично, і всі не на користь України. От це вже системно! Якщо в робили просто по дурні, то щось би йшло на користь. Але ні! Все на знищення!
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11.07.2025 14:28 Відповісти
Але у владі немає кому це робити. А ті хто можуть, або з команди Порошенка(апріорі не будуть призначені зє),або не хочуть втрачати свій імідж і репутацію спвпрацею с зє.
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11.07.2025 14:46 Відповісти
Як приклад ефективної моделі він навів Ізраїль, який у 1989 році здобув статус "основного союзника США поза НАТО" і забезпечив собі системну оборонну підтримку. Для початку, потрібно прибрати з України на"державні харчі" за зраду національних інтересів України і співучасть в допомозі рашистському окупанту всім - зрадникам України ,котрі "хором " за рашистські "срібняки" по вказівці рашистської агентури з ОП(офісу путіна)" проголосували у ВЗРаді протИ звернення до Конгресу США .за отриманням Україною статусу основного союзника США поза НАТО,((Major Non-NATO Ally - MNNA) аналогічно тому.котрий має держава Ізраїль,(((https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-golosuvannya-za-mnna/31449924.html
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11.07.2025 14:49 Відповісти
 
 