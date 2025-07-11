Залужний: Україна має вибудовувати системні запити до США за прикладом Ізраїлю

Україна має вибудовувати системну політику просування запитів до партнерів і активно формувати бачення свого місця в системі безпекових альянсів.

Про це заявив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для Української правди, передає Цензор.НЕТ.

Залужний підкреслив, що Україна є ключовим елементом стабільності, а результат війни з Росією вплине на майбутній глобальний порядок. Саме тому Київ має активно працювати над тим, щоб союзники - зокрема США - сприймали перемогу України як критично важливу для збереження світової безпеки.

На його думку, для цього потрібна цілеспрямована аналітична кампанія, орієнтована на уряд, політиків і суспільство США, щоб донести: відмова від підтримки України - це ризик для ролі Америки як глобального гаранта безпеки.

Залужний закликає залучити США до модернізації українського озброєння, використовуючи досвід війни з РФ, і навіть створити спільний аналітичний центр, який допоможе ухвалювати стратегічні рішення поза емоційною риторикою.

Як приклад ефективної моделі він навів Ізраїль, який у 1989 році здобув статус "основного союзника США поза НАТО" і забезпечив собі системну оборонну підтримку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний: США мають застарілі ракети, які можуть передати Україні без додаткових витрат