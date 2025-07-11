Залужний: Україна має вибудовувати системні запити до США за прикладом Ізраїлю
Україна має вибудовувати системну політику просування запитів до партнерів і активно формувати бачення свого місця в системі безпекових альянсів.
Про це заявив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для Української правди, передає Цензор.НЕТ.
Залужний підкреслив, що Україна є ключовим елементом стабільності, а результат війни з Росією вплине на майбутній глобальний порядок. Саме тому Київ має активно працювати над тим, щоб союзники - зокрема США - сприймали перемогу України як критично важливу для збереження світової безпеки.
На його думку, для цього потрібна цілеспрямована аналітична кампанія, орієнтована на уряд, політиків і суспільство США, щоб донести: відмова від підтримки України - це ризик для ролі Америки як глобального гаранта безпеки.
Залужний закликає залучити США до модернізації українського озброєння, використовуючи досвід війни з РФ, і навіть створити спільний аналітичний центр, який допоможе ухвалювати стратегічні рішення поза емоційною риторикою.
Як приклад ефективної моделі він навів Ізраїль, який у 1989 році здобув статус "основного союзника США поза НАТО" і забезпечив собі системну оборонну підтримку.
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Як не зараз то потім.
Іди в політику відкрито, час давно настав.
Вся ця обісрана їрмачатня сама тебе комісувала і нічого тепер тобі не зробить - головне відкрито і прямо вказувати на всі їх пройоби починаючи з Чонгару а краще з Оману.
А якщо намагатимуться все-таки тебе посадити - тоді тільки поклич і вийде новий Майдан - бо потужне єднання опозиції з блювотною клоунарнею все одно не принесе нам ніколи ні перемоги ні навіть прийнятного миру.
Але це як з Майданом - як тільки побачать що народ обирає посилати владу в потужне очко - прибіжуть підтримувати-очолювати-скеровувати - лише встигай відбиватись.
"Україна має брати те що дають і воювати тим що є"
И лицо, и одежда, и душа, и мысли у каждого человека должны быть свои.
А вот готовиться к войне тогда, когда еще мир, а не тогда, когда война уже пришла в твой дом, это, пожалуй у Израиля можно и перенять. И немедленно возвращаться домой из любой точки мира, если на твою страну напали, а не, наоборот, бежать в любую точку мира, подальше от своей страны, тоже перенять можно.
Для України це - заходи групи меншості зі встановлення такої гегемонії в постколоніальному суспільстві, зміст і спрямованість якої зупиняє об'єктивацію волі корінного народу - українців. Основа її - уламки колишньої імперії в Україні, підтримувані реваншистами із Кремля.
https://www.pravda.com.ua/columns/2010/06/8/5115764/
у євреїв це виходило ліпше, поки вони не створили собі Ізраїль, де "всі свої" і вже не комільфо зкорумповувати своє власне
українці ще не дійшли цієї мети, але взяти Ізраїль за приклад ніщо не заважає - в Ізраїлі майже все правильно, і за той "статус союзника", що його згадав Залужний, вони воювали 20 років, без нічиєї допомоги