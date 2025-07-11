Залужный: Украина должна системно формировать запросы к союзникам и привлекать США к модернизации вооружения
Украина должна выстраивать системную политику продвижения запросов к партнерам и активно формировать видение своего места в системе безопасности альянсов.
Об этом заявил посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.
Залужный подчеркнул, что Украина является ключевым элементом стабильности, а результат войны с Россией повлияет на будущий глобальный порядок. Именно поэтому Киев должен активно работать над тем, чтобы союзники - в частности США - воспринимали победу Украины как критически важную для сохранения мировой безопасности.
По его мнению, для этого нужна целенаправленная аналитическая кампания, ориентированная на правительство, политиков и общество США, чтобы донести: отказ от поддержки Украины - это риск для роли Америки как глобального гаранта безопасности.
Залужный призывает привлечь США к модернизации украинского вооружения, используя опыт войны с РФ, и даже создать совместный аналитический центр, который поможет принимать стратегические решения вне эмоциональной риторики.
В качестве примера эффективной модели он привел Израиль, который в 1989 году получил статус "основного союзника США вне НАТО" и обеспечил себе системную оборонную поддержку.
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Як не зараз то потім.
Іди в політику відкрито, час давно настав.
Вся ця обісрана їрмачатня сама тебе комісувала і нічого тепер тобі не зробить - головне відкрито і прямо вказувати на всі їх пройоби починаючи з Чонгару а краще з Оману.
А якщо намагатимуться все-таки тебе посадити - тоді тільки поклич і вийде новий Майдан - бо потужне єднання опозиції з блювотною клоунарнею все одно не принесе нам ніколи ні перемоги ні навіть прийнятного миру.
Але це як з Майданом - як тільки побачать що народ обирає посилати владу в потужне очко - прибіжуть підтримувати-очолювати-скеровувати - лише встигай відбиватись.
"Україна має брати те що дають і воювати тим що є"
И лицо, и одежда, и душа, и мысли у каждого человека должны быть свои.
А вот готовиться к войне тогда, когда еще мир, а не тогда, когда война уже пришла в твой дом, это, пожалуй у Израиля можно и перенять. И немедленно возвращаться домой из любой точки мира, если на твою страну напали, а не, наоборот, бежать в любую точку мира, подальше от своей страны, тоже перенять можно.
Для України це - заходи групи меншості зі встановлення такої гегемонії в постколоніальному суспільстві, зміст і спрямованість якої зупиняє об'єктивацію волі корінного народу - українців. Основа її - уламки колишньої імперії в Україні, підтримувані реваншистами із Кремля.
https://www.pravda.com.ua/columns/2010/06/8/5115764/