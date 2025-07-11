Залужный: Украина должна системно формировать запросы к союзникам и привлекать США к модернизации вооружения

Украина должна выстраивать системную политику продвижения запросов к партнерам и активно формировать видение своего места в системе безопасности альянсов.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.

Залужный подчеркнул, что Украина является ключевым элементом стабильности, а результат войны с Россией повлияет на будущий глобальный порядок. Именно поэтому Киев должен активно работать над тем, чтобы союзники - в частности США - воспринимали победу Украины как критически важную для сохранения мировой безопасности.

По его мнению, для этого нужна целенаправленная аналитическая кампания, ориентированная на правительство, политиков и общество США, чтобы донести: отказ от поддержки Украины - это риск для роли Америки как глобального гаранта безопасности.

Залужный призывает привлечь США к модернизации украинского вооружения, используя опыт войны с РФ, и даже создать совместный аналитический центр, который поможет принимать стратегические решения вне эмоциональной риторики.

В качестве примера эффективной модели он привел Израиль, который в 1989 году получил статус "основного союзника США вне НАТО" и обеспечил себе системную оборонную поддержку.

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