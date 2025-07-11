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Новости Модернизация вооружения
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Залужный: Украина должна системно формировать запросы к союзникам и привлекать США к модернизации вооружения

Валерий, Залужный

Украина должна выстраивать системную политику продвижения запросов к партнерам и активно формировать видение своего места в системе безопасности альянсов.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.

Залужный подчеркнул, что Украина является ключевым элементом стабильности, а результат войны с Россией повлияет на будущий глобальный порядок. Именно поэтому Киев должен активно работать над тем, чтобы союзники - в частности США - воспринимали победу Украины как критически важную для сохранения мировой безопасности.

По его мнению, для этого нужна целенаправленная аналитическая кампания, ориентированная на правительство, политиков и общество США, чтобы донести: отказ от поддержки Украины - это риск для роли Америки как глобального гаранта безопасности.

Залужный призывает привлечь США к модернизации украинского вооружения, используя опыт войны с РФ, и даже создать совместный аналитический центр, который поможет принимать стратегические решения вне эмоциональной риторики.

В качестве примера эффективной модели он привел Израиль, который в 1989 году получил статус "основного союзника США вне НАТО" и обеспечил себе системную оборонную поддержку.

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Автор: 

США (27455) Залужный Валерий (662)


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Топ комментарии
+10
Валєра, зелена глистосрань все одно зніме тебе з посади посла.
Як не зараз то потім.
Іди в політику відкрито, час давно настав.
Вся ця обісрана їрмачатня сама тебе комісувала і нічого тепер тобі не зробить - головне відкрито і прямо вказувати на всі їх пройоби починаючи з Чонгару а краще з Оману.
А якщо намагатимуться все-таки тебе посадити - тоді тільки поклич і вийде новий Майдан - бо потужне єднання опозиції з блювотною клоунарнею все одно не принесе нам ніколи ні перемоги ні навіть прийнятного миру.
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11.07.2025 13:14 Ответить
+7
Єрмак вже вибудував.Статус осн союзника-********.Лендліз-проїбали.Двопартійну підтримку-********.
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11.07.2025 13:25 Ответить
+4
ти спочатку своє перше пройди бо кукуріки з-під спідниці дружини не зараховуються
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11.07.2025 13:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ти спочатку своє перше пройди бо кукуріки з-під спідниці дружини не зараховуються
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11.07.2025 13:20 Ответить
Вадик, за повтор - минус 40 процентов. Креатив давай!
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11.07.2025 13:29 Ответить
Валєра, зелена глистосрань все одно зніме тебе з посади посла.
Як не зараз то потім.
Іди в політику відкрито, час давно настав.
Вся ця обісрана їрмачатня сама тебе комісувала і нічого тепер тобі не зробить - головне відкрито і прямо вказувати на всі їх пройоби починаючи з Чонгару а краще з Оману.
А якщо намагатимуться все-таки тебе посадити - тоді тільки поклич і вийде новий Майдан - бо потужне єднання опозиції з блювотною клоунарнею все одно не принесе нам ніколи ні перемоги ні навіть прийнятного миру.
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11.07.2025 13:14 Ответить
А опозиція ще жива? Хоч є якісь Потужні ознаки дихання чи пульсу чи бодай чого
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11.07.2025 13:23 Ответить
У комі.
Але це як з Майданом - як тільки побачать що народ обирає посилати владу в потужне очко - прибіжуть підтримувати-очолювати-скеровувати - лише встигай відбиватись.
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11.07.2025 13:27 Ответить
"Опозиційна платформа - За життя"...
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11.07.2025 13:29 Ответить
Валєра??! Гундос покусав чи безмозгла?
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11.07.2025 14:32 Ответить
А хто буде Головою ОП при Залужному?
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11.07.2025 13:17 Ответить
Притула
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11.07.2025 13:21 Ответить
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11.07.2025 13:31 Ответить
А ти небажаєш податися?
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11.07.2025 13:53 Ответить
Перекладаю зрозумілою мовою:
"Україна має брати те що дають і воювати тим що є"
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11.07.2025 13:20 Ответить
Єрмак вже вибудував.Статус осн союзника-********.Лендліз-проїбали.Двопартійну підтримку-********.
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11.07.2025 13:25 Ответить
То все Трумп
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11.07.2025 13:30 Ответить
і ця винувата https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cn4wydymkz8o
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11.07.2025 13:35 Ответить
- «В человеке все должно быть как в Израиле и лицо, и одежда, и душа, и мысли…»
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11.07.2025 13:36 Ответить
Нет, Пёдорович, ошибаешься.
И лицо, и одежда, и душа, и мысли у каждого человека должны быть свои.
А вот готовиться к войне тогда, когда еще мир, а не тогда, когда война уже пришла в твой дом, это, пожалуй у Израиля можно и перенять. И немедленно возвращаться домой из любой точки мира, если на твою страну напали, а не, наоборот, бежать в любую точку мира, подальше от своей страны, тоже перенять можно.
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11.07.2025 14:03 Ответить
внутрішня окупація - це прихід до влади такої групи меншості, соціальне становище, свідомість та інтереси яких відповідно прямо суперечать більшості.

Для України це - заходи групи меншості зі встановлення такої гегемонії в постколоніальному суспільстві, зміст і спрямованість якої зупиняє об'єктивацію волі корінного народу - українців. Основа її - уламки колишньої імперії в Україні, підтримувані реваншистами із Кремля.

https://www.pravda.com.ua/columns/2010/06/8/5115764/
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11.07.2025 14:45 Ответить
В статті бракує огляду літератури, опису матеріалу і методів дослідження та результатів обговорення. а ще бажано додати наочності у формі графіків і схем. Фотографії зі спортзали не обов'язкові.
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11.07.2025 13:43 Ответить
Бігцем до марахвону, там всього цього немає. Всьо па-прастому, хоть паржать😁
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11.07.2025 14:43 Ответить
Генерал, кому як ні вам знати шо шо Zе та його Слуги ***** системно можуть тільки красти та брехати. На шось інше вони не здатні.
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11.07.2025 14:02 Ответить
Так пане презедент !
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11.07.2025 14:10 Ответить
"Системно" невідоме поняття для випадково Зе-шобла. Рішення вони приймають хаотично, і всі не на користь України. От це вже системно! Якщо в робили просто по дурні, то щось би йшло на користь. Але ні! Все на знищення!
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11.07.2025 14:28 Ответить
Але у владі немає кому це робити. А ті хто можуть, або з команди Порошенка(апріорі не будуть призначені зє),або не хочуть втрачати свій імідж і репутацію спвпрацею с зє.
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11.07.2025 14:46 Ответить
Як приклад ефективної моделі він навів Ізраїль, який у 1989 році здобув статус "основного союзника США поза НАТО" і забезпечив собі системну оборонну підтримку. Для початку, потрібно прибрати з України на"державні харчі" за зраду національних інтересів України і співучасть в допомозі рашистському окупанту всім - зрадникам України ,котрі "хором " за рашистські "срібняки" по вказівці рашистської агентури з ОП(офісу путіна)" проголосували у ВЗРаді протИ звернення до Конгресу США .за отриманням Україною статусу основного союзника США поза НАТО,((Major Non-NATO Ally - MNNA) аналогічно тому.котрий має держава Ізраїль,(((https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-golosuvannya-za-mnna/31449924.html
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11.07.2025 14:49 Ответить
 
 