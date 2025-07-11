Залужный: США имеют устаревшие ракеты, которые могут передать Украине без дополнительных затрат

Украина может получить значительное количество устаревших американских ракет, которые США готовят к утилизации, и это следует использовать немедленно.

Об этом написал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

Залужный подчеркнул, что европейские страны оказались не готовы к быстрым изменениям в оборонной сфере, в отличие от США, которые имеют неограниченные возможности. В частности, он привел пример ракет Hellfire: по состоянию на 2023 год изготовлено более 170 тысяч таких боеприпасов, часть из которых произведена еще в 1998-2018 годах и требует списания.

Поскольку США постепенно переходят на новые ракеты JAGM, старые Hellfire могут быть либо утилизированы, либо переданы союзникам. Украина могла бы получить их без дополнительных затрат для американского бюджета.

"Это вооружение не требует дополнительных бюджетных расходов на утилизацию, а для Украины является жизненно необходимым", - подчеркнул бывший главнокомандующий ВСУ.

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