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Новости помощь Украине от США
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Залужный: США имеют устаревшие ракеты, которые могут передать Украине без дополнительных затрат

Валерий Залужный

Украина может получить значительное количество устаревших американских ракет, которые США готовят к утилизации, и это следует использовать немедленно.

Об этом написал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

Залужный подчеркнул, что европейские страны оказались не готовы к быстрым изменениям в оборонной сфере, в отличие от США, которые имеют неограниченные возможности. В частности, он привел пример ракет Hellfire: по состоянию на 2023 год изготовлено более 170 тысяч таких боеприпасов, часть из которых произведена еще в 1998-2018 годах и требует списания.

Поскольку США постепенно переходят на новые ракеты JAGM, старые Hellfire могут быть либо утилизированы, либо переданы союзникам. Украина могла бы получить их без дополнительных затрат для американского бюджета.

"Это вооружение не требует дополнительных бюджетных расходов на утилизацию, а для Украины является жизненно необходимым", - подчеркнул бывший главнокомандующий ВСУ.

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Автор: 

США (27455) Залужный Валерий (662) война в Украине (5163)


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Топ комментарии
+17
До чого совість?Завхоз домовлявся про постачання зброї,результат,такий як є.
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11.07.2025 12:37 Ответить
+11
ЗАЛУЖНЫЙ- не колишній
Он - БУДУЩИЙ......
Колишній тот, что путается у него в ногах
И корчит знатока в военном деле
Несчастье....
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11.07.2025 12:35 Ответить
+9
Ішак ніколи не звільнить єлдака на вимогу Америки,а винуватий чомусь Трамп.Це типова логіка зебонутих.
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11.07.2025 12:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ракети мають. Совісті бракує.
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11.07.2025 12:35 Ответить
До чого совість?Завхоз домовлявся про постачання зброї,результат,такий як є.
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11.07.2025 12:37 Ответить
Ви про що?
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11.07.2025 13:03 Ответить
А мы значицца - МЕРИЛО СОВЕСТИ НА ПЛАНЕТЕ?
Еханый !
Смотритесь почаще в зеркало!!
Там такая небритая рожа...
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11.07.2025 12:37 Ответить
Галю не 3.14ди багацько бо зуби випадуть
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11.07.2025 12:49 Ответить
ЗАЛУЖНЫЙ- не колишній
Он - БУДУЩИЙ......
Колишній тот, что путается у него в ногах
И корчит знатока в военном деле
Несчастье....
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11.07.2025 12:35 Ответить
Прочитавши допис,виходить Галина Боброва #582785 поосто експерт в знатоках в військовій справі.
А мову країни проживання,проїдання,прос..рання вивчити слабо...
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11.07.2025 13:04 Ответить
це сестра Мар'яни !
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11.07.2025 13:12 Ответить
ці трампівські бариги цвяха іржавого даремно не віддадуть !
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11.07.2025 12:37 Ответить
Щоб надали, потрібна робота української дипломатії. А вмУкраїні диполмат, президент, судля і директор бані усього один - це громадянин Єрмак. Який сам себе приз5ачив на всі посади одночасно.
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11.07.2025 12:54 Ответить
може хтось подав на Єрмака в суд за перевищення посадових повноважень ? я про це писав в 2019 році коли Єрмак підписував міжнародні документи .
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11.07.2025 13:01 Ответить
Які саме "міжнародні документи" підписував Єрмак?
Приведи посилання.
Єрмак ДАВАВ вказівку "Підлеглому" підписати, це так, а сам від карандаш навіть не підніме, для цього є фунти-Зеленьський і Шмигаль
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11.07.2025 13:12 Ответить
зелені виродки ничого для цього не зроблять...навіть навпаки
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11.07.2025 12:37 Ответить
Ішак ніколи не звільнить єлдака на вимогу Америки,а винуватий чомусь Трамп.Це типова логіка зебонутих.
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11.07.2025 12:39 Ответить
байдену єрмачина подобався. особливо салівану.
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11.07.2025 12:49 Ответить
от колись на вимогу сша навіть генерального прокурора звільняли ! зразок суверенітету країни . типова логіка невігласів . ще колись на вимогу сша передали ЯЗ кацапам і отримали війну !
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11.07.2025 12:55 Ответить
Війну отримали,коли такі,як ти телепні обрали овоча,а потім ішака.Дякуй собі за вибір 2019р
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11.07.2025 13:05 Ответить
ти був зі мною в кабінці для голосування ? ти знаєш мої політичні погляди чи знаєш чим я займався або займаюсь зараз ? тож - прощай ******** , не скучай смотри футбол !
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11.07.2025 13:11 Ответить
Впевнений на 100%,що голосував ти за ЗЕ.7 з 10 це математично тільки+аналіз написаної тобою маячні
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11.07.2025 13:15 Ответить
******** , я за піськограїв , бариг , зеків не голосую ! тож піди зміни памперс, ти обісралось і смердиш тут на весь сайт !
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11.07.2025 14:04 Ответить
цей Гегсет - тупікова гілка..., він їх краще утилізує та спише, витратить на це кошти платників податків, але не передасть їх Україні...
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11.07.2025 12:41 Ответить
У нас і посли у військовій формі ходять?
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11.07.2025 12:41 Ответить
для особливо обдарованих зелених імбецилів, це фоточка пана генерала батька залужного дуже древня, зроблена у верховній раді за часи головнокомандувача, який звісно був у формі!
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11.07.2025 12:46 Ответить
Він же не послиця.
Валерій Федорович, як був так і залишився генералом. Навіть будучи Президентом України він зможе одягати військову форму.
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11.07.2025 13:07 Ответить
Ось вам зелена послиця України у Швеції.. Без віськової форми, без дипломатичної та військової освіти. Борцун'я з корупціє Світлана Заліщук, якій з 2019 повилазило.
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11.07.2025 13:17 Ответить
єрмачина на виворіт викручується.
робить все можливе, шо б не допустити цього!
з саліваном спрацювало, а тут не відомо, бо його в оральний кабінет не пускають.
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11.07.2025 12:44 Ответить
Генерал Залужний:

"Не менш важливо переконати насамперед США врахувати стрімкий розвиток засобів збройної боротьби та технологій їх застосування. Науково-технічний прогрес вже привів на поле бою шалені зміни, які повністю змінили природу війни. Ця нова природа, звісно, стане основою глобальної безпеки, але, на жаль, залишається поки невідомою для США. І це ще одна загроза втрати глобального лідерства.

Тому надважливо залучити саме США не лише в процес озброєння України, а й у процес модернізації власного озброєння, що використовується у війні України проти Росії. Окрім того, треба спонукати США розробляти нове озброєння, використовуючи наш досвід. Та найголовніше - треба залучити США до процесу формування тенденцій розвитку збройної боротьби, щоб унеможливити зупинку технологічних спроможностей."
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11.07.2025 12:44 Ответить
Щось такого розумного не туди плслом призначили. Хай міняють Маркарову на нього. Він там всіх переконає.
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11.07.2025 13:10 Ответить
Замісь утилізувати можуть передати - Австралія теж грозилась 50 вертольотів передати - мабуть вже порізали
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11.07.2025 12:46 Ответить
Валерій Залужний:
"Потрібно зауважити, що західні системи прийняття рішень, попри політичні коливання, залишаються інституціонально стабільними. Вони передбачають обов'язкову реакцію на формалізовані звернення та схильні до дотримання процедури. Навіть за умов зміни політичного курсу. Саме ця особливість може і повинна бути використана Україною, щоб посилити стратегічне партнерство.

Наприклад, у США урядові структури не можуть "проігнорувати" формальне звернення - навіть якщо воно не підтримується політичною доцільністю. Відповідь - обов'язкова. Саме на цьому рівні формується інституційна пам'ять, впроваджуються процедури міжвідомчої взаємодії, активується механізм звітності та аналітичного реагування. Саме цей шлях може привести до формування сенсів, які згодом реалізуються в політику."
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11.07.2025 12:49 Ответить
І літаків списаних теж мають понад 3000. США утилізують потроху А-10"бородавочник"
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11.07.2025 12:48 Ответить
На дотичну тему, про Залужного.
Вчора ОП блокувала разумковський https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html сайт tZE inform, тому що там було розміщено такий допис:
Те, що Зеленський на виборах програЄ Залужному по даним опитувань відомо було давно. Але варіанти перемоги для Зеленського були - залучення Залужного в його команду, невпевненість Залужного в варіанті "один на один" з Зеленським, відсутність власної політичної бази. Це розуміє Залужний і мовчить. Але тепер виявилось, що Зеленський програЄ не тільки Залужному, але й Порошенку. Дует Залужний- Порошенко однозначно відправляє Зеленського в "колишні". Електорат Залужного не піде за Зеленським. Чим більше мовчить Залужний тим більше отримає голосів Порошенко. Електорат Порошенко не піде за Зеленським. Спроба не допустити Порошенко до виборів закінчиться перемогою Залужного. І питання хто буде страшнішим для Зеленського - розлючений генерал, чи розлючений Порошенко, буде вже не таки важливим.

Центр дослідження громадської думки (Centrum Badania Opinii Społecznej - CBOS, Польща) провів в Україні спеціалізоване опитування головним питанням якого було відношення до проведення виборів і відношення до можливих кандидатур на посаду президента України. При цьому кандидатів респонденти опитування називали самі. Результати опитування нам невідомі.

Це стало причиною іншої події - проведення повторного опитування знімало юридичні обмеження на ознайомлення представників певних фахових груп з результатами попереднього опитування (ми писали 12.‎04.‎2025). Виявилось,що це опитування було опитуванням з фіксованим списком кандидатів - Залужний - Зеленський-Порошенко і графою "не визначився". Метод опитування "face-to-face". Охоплення 18680 респондентів в усіх неокупованих областях. Вартість опитування $193 000. Замовник опитування - громадянин США.

Опитування дало наступні результати : Залужний - 46%, Порошенко - 31%, Зеленський - 19%, не визначились 4%. Другим опитуванням соціологи Зеленського очевидно намагаються з'ясувати можливість розмивання електорату суперників більшою кількістю претендентів для виходу Зеленського в другий тур.
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11.07.2025 12:48 Ответить
Очень интересно
Дякую
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11.07.2025 12:51 Ответить
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11.07.2025 13:05 Ответить
будуть зеленим непотрібом розмивати: притулою і тд
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11.07.2025 13:12 Ответить
Розлюченого Порошенка ми бачили, розлюченого Залужного не бачили...
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11.07.2025 13:13 Ответить
Може ці ракети вже в такому стані, що їх не можна безпечно транспортувати.
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11.07.2025 12:52 Ответить
І що Україна буде робити з ракетами "повітря-земля" з максимальною дальністю 10 км?
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11.07.2025 12:53 Ответить
Залужний не дебіл. Отже розуміє де їх можна застосовувати.
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11.07.2025 12:59 Ответить
а з Байрактара запускати?
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11.07.2025 13:00 Ответить
наші хлопці не з такого лайна цукерки кацапам роблять !
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11.07.2025 13:07 Ответить
Тре просити амерів, укомплектувати ракети відповідними гвинтокрилами.
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11.07.2025 13:07 Ответить
Де там про 10 км?
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11.07.2025 13:15 Ответить
Мова про Hellfire (саме їх як приклад навів генерал). Модифікації різні, але максимальна дальність - 11 км.
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11.07.2025 15:05 Ответить
Вага - 46 кг..."Квадрокоптери можуть піднімати різну вагу, в залежності від їх розміру, потужності двигунів та конструкції. Мікро-моделі зазвичай піднімають від 200 до 500 грамів, міні-коптери - від 0.5 до 2 кг, а середні моделі - від 2 до 5 кг. Деякі спеціалізовані квадрокоптери, наприклад, сільськогосподарські дрони, можуть піднімати значно більше - до 50-80 кг, а в окремих випадках і більше." Цікава може бути композиція...
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11.07.2025 15:10 Ответить
чим більше здохлих рабсіян хла , тим краще..
а чи застаріла зброя, чи ні..
не так важливо..
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11.07.2025 12:55 Ответить
Там ще куча "Атакамсів" виготовлених в 90 роки, на утилізацію приготувались. Ми б їх так гарно пристосували.
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11.07.2025 12:55 Ответить
Нам би вони теж знадобилися, і навіть мета та сама - утилізація. Але є нюанс 😂
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11.07.2025 15:07 Ответить
будучи Залужный Главкомом, а лучше президентом, ракеты были б уже в ВСУ. но зелёные гниды не допускают такого
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11.07.2025 13:07 Ответить
вже був , бачили досягнення ! жодного окопу до 2022 року на Сумщині викопано не було , жодної міни не встановлено . зате Південь проїбали і до Києва кацапи легко доїхали . всі колишні такі розумні , як моя колишня дружина .
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11.07.2025 14:11 Ответить
..осел!!! Ти хоч знаєш про повноваження Головкома ЗСУ і Міністра Оборони у мирний та військовий час? Хто чим займається і за що відповідає? Вони дуже відрізняються. Поцікався..щоб не виглядати відвертим ідіотом!! А дружина молодець! Судячи по написаному ..не захотіла жити з віслюком!!!)))
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11.07.2025 14:29 Ответить
осел твій тато ! головком ЗСУ - організовує підготовку ЗСУ та інших сил оборони до їхнього застосування з відсічи збройної агресії та здійснює безпосереднє військове керівництво під час бойових дій . тобто підготував так що не було жодного окопа і жодної міни на Сумщині . тож моя порада тобі сиди тихенько грій дупу на турецькому піску !
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11.07.2025 15:09 Ответить
Потужна делегація на чолі з керівником ОП ще раз попреться в США на перемовини то ми не одержимо навіть погризаних мишами брезентових чохлів від тих ракет часів карибської кризи
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11.07.2025 13:14 Ответить
Навіть Джо Бідон морозився (((
Капіталізм ©
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11.07.2025 13:28 Ответить
Такие вещи требуют телемарафона не в Украине, а в СЩА...
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11.07.2025 13:35 Ответить
Трамп зі своєю камарільєю безкоштовно ці ракети не віддасть. Буде стояти намертво.
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11.07.2025 13:39 Ответить
Так, це нам знову обійдеться в трампівські "$350/500 млрд"
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11.07.2025 15:10 Ответить
США багато чого можуть, але не хочуть
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11.07.2025 13:52 Ответить
У піндосів старої зброї як у дурня фантиків. Але не все так однозначно...це може обурити пуйла і спровокувати ескалацію...короче імпотентні сцикуни
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11.07.2025 14:17 Ответить
 
 