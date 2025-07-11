Залужний: США мають застарілі ракети, які можуть передати Україні без додаткових витрат

Україна може отримати значну кількість застарілих американських ракет, які США готують до утилізації, і це слід використати негайно.

Про це написав посол України у Великій Британії Валерій Залужний у статті для Української правди, передає Цензор.НЕТ.

Залужний підкреслив, що європейські країни виявилися неготовими до швидких змін в оборонній сфері, на відміну від США, які мають необмежені можливості. Зокрема, він навів приклад ракет Hellfire: станом на 2023 рік виготовлено понад 170 тисяч таких боєприпасів, частина з яких вироблена ще в 1998-2018 роках і потребує списання.

Оскільки США поступово переходять на нові ракети JAGM, старі Hellfire можуть бути або утилізовані, або передані союзникам. Україна могла б отримати їх без додаткових витрат для американського бюджету.

"Це озброєння не потребує додаткових бюджетних витрат на утилізацію, а для України є життєво необхідним", - наголосив колишній головнокомандувач ЗСУ.

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