Залужний: США мають застарілі ракети, які можуть передати Україні без додаткових витрат
Україна може отримати значну кількість застарілих американських ракет, які США готують до утилізації, і це слід використати негайно.
Про це написав посол України у Великій Британії Валерій Залужний у статті для Української правди, передає Цензор.НЕТ.
Залужний підкреслив, що європейські країни виявилися неготовими до швидких змін в оборонній сфері, на відміну від США, які мають необмежені можливості. Зокрема, він навів приклад ракет Hellfire: станом на 2023 рік виготовлено понад 170 тисяч таких боєприпасів, частина з яких вироблена ще в 1998-2018 роках і потребує списання.
Оскільки США поступово переходять на нові ракети JAGM, старі Hellfire можуть бути або утилізовані, або передані союзникам. Україна могла б отримати їх без додаткових витрат для американського бюджету.
"Це озброєння не потребує додаткових бюджетних витрат на утилізацію, а для України є життєво необхідним", - наголосив колишній головнокомандувач ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
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Еханый !
Смотритесь почаще в зеркало!!
Там такая небритая рожа...
Он - БУДУЩИЙ......
Колишній тот, что путается у него в ногах
И корчит знатока в военном деле
Несчастье....
А мову країни проживання,проїдання,прос..рання вивчити слабо...
Приведи посилання.
Єрмак ДАВАВ вказівку "Підлеглому" підписати, це так, а сам від карандаш навіть не підніме, для цього є фунти-Зеленьський і Шмигаль
Валерій Федорович, як був так і залишився генералом. Навіть будучи Президентом України він зможе одягати військову форму.
робить все можливе, шо б не допустити цього!
з саліваном спрацювало, а тут не відомо, бо його в оральний кабінет не пускають.
"Не менш важливо переконати насамперед США врахувати стрімкий розвиток засобів збройної боротьби та технологій їх застосування. Науково-технічний прогрес вже привів на поле бою шалені зміни, які повністю змінили природу війни. Ця нова природа, звісно, стане основою глобальної безпеки, але, на жаль, залишається поки невідомою для США. І це ще одна загроза втрати глобального лідерства.
Тому надважливо залучити саме США не лише в процес озброєння України, а й у процес модернізації власного озброєння, що використовується у війні України проти Росії. Окрім того, треба спонукати США розробляти нове озброєння, використовуючи наш досвід. Та найголовніше - треба залучити США до процесу формування тенденцій розвитку збройної боротьби, щоб унеможливити зупинку технологічних спроможностей."
"Потрібно зауважити, що західні системи прийняття рішень, попри політичні коливання, залишаються інституціонально стабільними. Вони передбачають обов'язкову реакцію на формалізовані звернення та схильні до дотримання процедури. Навіть за умов зміни політичного курсу. Саме ця особливість може і повинна бути використана Україною, щоб посилити стратегічне партнерство.
Наприклад, у США урядові структури не можуть "проігнорувати" формальне звернення - навіть якщо воно не підтримується політичною доцільністю. Відповідь - обов'язкова. Саме на цьому рівні формується інституційна пам'ять, впроваджуються процедури міжвідомчої взаємодії, активується механізм звітності та аналітичного реагування. Саме цей шлях може привести до формування сенсів, які згодом реалізуються в політику."
Вчора ОП блокувала разумковський https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html сайт tZE inform, тому що там було розміщено такий допис:
Те, що Зеленський на виборах програЄ Залужному по даним опитувань відомо було давно. Але варіанти перемоги для Зеленського були - залучення Залужного в його команду, невпевненість Залужного в варіанті "один на один" з Зеленським, відсутність власної політичної бази. Це розуміє Залужний і мовчить. Але тепер виявилось, що Зеленський програЄ не тільки Залужному, але й Порошенку. Дует Залужний- Порошенко однозначно відправляє Зеленського в "колишні". Електорат Залужного не піде за Зеленським. Чим більше мовчить Залужний тим більше отримає голосів Порошенко. Електорат Порошенко не піде за Зеленським. Спроба не допустити Порошенко до виборів закінчиться перемогою Залужного. І питання хто буде страшнішим для Зеленського - розлючений генерал, чи розлючений Порошенко, буде вже не таки важливим.
Центр дослідження громадської думки (Centrum Badania Opinii Społecznej - CBOS, Польща) провів в Україні спеціалізоване опитування головним питанням якого було відношення до проведення виборів і відношення до можливих кандидатур на посаду президента України. При цьому кандидатів респонденти опитування називали самі. Результати опитування нам невідомі.
Це стало причиною іншої події - проведення повторного опитування знімало юридичні обмеження на ознайомлення представників певних фахових груп з результатами попереднього опитування (ми писали 12.04.2025). Виявилось,що це опитування було опитуванням з фіксованим списком кандидатів - Залужний - Зеленський-Порошенко і графою "не визначився". Метод опитування "face-to-face". Охоплення 18680 респондентів в усіх неокупованих областях. Вартість опитування $193 000. Замовник опитування - громадянин США.
Опитування дало наступні результати : Залужний - 46%, Порошенко - 31%, Зеленський - 19%, не визначились 4%. Другим опитуванням соціологи Зеленського очевидно намагаються з'ясувати можливість розмивання електорату суперників більшою кількістю претендентів для виходу Зеленського в другий тур.
Дякую
а чи застаріла зброя, чи ні..
не так важливо..
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