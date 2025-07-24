Количество потерь Украины и РФ в войне уже является критическим, - Залужный. ВИДЕО

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что потери Украины и России на фронте уже являются критическими. Война может затянуться до 2034 года.

Об этом он сказал в интервью LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Залужного, в декабре 2023 года завершилась традиционная война, в которой участвовали танковые колонны. С 2024 года в Украине начался новый этап - война на истощение.

Залужный также озвучил два фактора будущей войны: демографический и экономический.

"Людей, действительно, нет. Ни в России, ни в Украине. Количество потерь убитыми и ранеными, которое пришлось на население и в Украине, и в России, уже, можно сказать, стало критическим", - отмечает бывший главком.

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Залужный считает, что перед Россией сейчас стоит выбор: в 2026 году набирать снова "мясо", но брать новых солдат из Санкт-Петербурга, Москвы и из других городов, или что-то "думать".

"Выход из этого "тупика" (войны - ред.) - технологический. Ты должен думать не о том, что тебе нужно сегодня, а что будет нужно через год, два или три... Все это закончится через три года. Максимум - через пять. Не война, а закончится "нахождение паритета" между силами нападения и обороны", - сказал он.

Залужный добавил, что переговоры о прекращении огня в Украине без формирования стабильной защиты на будущее приведет к тому, что война продлится еще десятилетия. Украине следует разрабатывать новое оружие и быстро осваивать его.

"Не сформировав свою будущую защиту, война будет идти еще ого-го. И в 2014 году начавшись, дай Бог, чтобы она закончилась где-то в 2034...", - резюмировал он.

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