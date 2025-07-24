Кількість втрат, що припала на Україну та РФ у війні, вже є критичною, - Залужний. ВIДЕО

Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що втрати України та Росії на фронті вже є критичними. Війна може затягнутися до 2034 року.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Залужного, в грудні 2023 року завершилася традиційна війна, в якій брали участь танкові колони. З 2024 року в Україні розпочався новий етап –– війна на виснаження.

Залужний також озвучив два фактори майбутньої війни: демографічний та економічний.

"Людей дійсно немає. Ні в Росії, ні в Україні. Кількість втрат вбитими і пораненими, яка припала на населення і в Україні, і в Росії, вона вже, можна сказати, виявилася критичною", - наголошує колишній головком.

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Залужний вважає, що перед Росією нині стоїть вибір: у 2026 році або набирати знову "м'ясо", але брати нових солдатів із Санкт-Петербурга, Москви та з інших міст, або щось "думати".

"Вихід із цього "глухого кута" (війни - ред.) — технологічний. Ти маєш думати не про те, що тобі потрібно сьогодні, а що буде потрібно через рік, два чи три... Усе це закінчиться через три роки. Максимум через п'ять. Не війна, а закінчиться "знаходження паритету" між силами нападу та оборони", - сказав він.

Залужний додав, що перемовини про припинення вогню в Україні без формування стабільного захисту на майбутнє призведе до того, що війна триватиме ще десятиліття. Україні варто розробляти нову зброю та швидко опановувати її.

"Не сформувавши на свій майбутній захист, війна буде йти ще ого. І у 2014 році розпочавшись, дай Боже, щоб вона закінчилася там у 2034…", - резюмував він.

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