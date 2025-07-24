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Новини Втрати України Втрати ворога Залужний про втрати України
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Кількість втрат, що припала на Україну та РФ у війні, вже є критичною, - Залужний. ВIДЕО

Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що втрати України та Росії на фронті вже є критичними. Війна може затягнутися до 2034 року. 

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Залужного, в грудні 2023 року завершилася традиційна війна, в якій брали участь танкові колони. З 2024 року в Україні розпочався новий етап –– війна на виснаження.

Залужний також озвучив два фактори майбутньої війни: демографічний та економічний.

"Людей дійсно немає. Ні в Росії, ні в Україні. Кількість втрат вбитими і пораненими, яка припала на населення і в Україні, і в Росії, вона вже, можна сказати, виявилася критичною", - наголошує колишній головком.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний: Україна має вибудовувати системні запити до США за прикладом Ізраїлю

Залужний вважає, що перед Росією нині стоїть вибір: у 2026 році або набирати знову "м'ясо", але брати нових солдатів із Санкт-Петербурга, Москви та з інших міст, або щось "думати".

"Вихід із цього "глухого кута" (війни - ред.) — технологічний. Ти маєш думати не про те, що тобі потрібно сьогодні, а що буде потрібно через рік, два чи три... Усе це закінчиться через три роки. Максимум через п'ять. Не війна, а закінчиться "знаходження паритету" між силами нападу та оборони", - сказав він.

Залужний додав, що перемовини про припинення вогню в Україні без формування стабільного захисту на майбутнє призведе до того, що війна триватиме ще десятиліття. Україні варто розробляти нову зброю та швидко опановувати її.

"Не сформувавши на свій майбутній захист, війна буде йти ще ого. І у 2014 році розпочавшись, дай Боже, щоб вона закінчилася там у 2034…", - резюмував він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не може сподіватися на диво, що хтось поверне їй кордони 1991 чи 2022 року, - Залужний

Автор: 

втрати (4506) Залужний Валерій (731) війна в Україні (5365)


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Топ коментарі
+13
Втрати є критичними і росії треба набирати м'ясо вже в 2026 році.
Але це все закінчиться через 3 роки, максимум через 5.
Але не війна, а паритет, війна ще буде до 2034 як мінімум.
Ну може безпосередньо воювати доведеться додатково років 20.
Але через 50 років війна обов'язково досягне критичної точки.
Через 100 років очевидно що війна перейде на інший етап.
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24.07.2025 16:03 Відповісти
+11
Это вы его хотите в президенты?
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24.07.2025 16:01 Відповісти
+6
А ви, жюльку? Чи криворогатого?
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24.07.2025 16:03 Відповісти
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Зате юриста криворогатого постійно чуєте))
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24.07.2025 16:02 Відповісти
Ну то балотуйтесь в президенти!
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24.07.2025 16:01 Відповісти
Не дай боже
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24.07.2025 16:19 Відповісти
Это вы его хотите в президенты?
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24.07.2025 16:01 Відповісти
А ви, жюльку? Чи криворогатого?
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24.07.2025 16:03 Відповісти
Ещё варианты есть? Или на большее воображения не хватает?
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24.07.2025 16:20 Відповісти
Той, кого ви маєте на увазі вже мав свій шанс, але не впорався.
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24.07.2025 16:24 Відповісти
А кого я имел в виду? Я вообще ни о ком ничего не писал.
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24.07.2025 16:27 Відповісти
А кого ви "імєлі в віду"?
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24.07.2025 16:36 Відповісти
Никого.
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24.07.2025 16:42 Відповісти
Генерал Кривонос
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24.07.2025 16:33 Відповісти
То цілуй у сраку хріпатого.
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24.07.2025 16:23 Відповісти
Почему я должен это делать?
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24.07.2025 16:28 Відповісти
Війна буде ше ого - го! - Залужний - людей в нас менше - тільки зброя і роботи
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24.07.2025 16:03 Відповісти
Втрати є критичними і росії треба набирати м'ясо вже в 2026 році.
Але це все закінчиться через 3 роки, максимум через 5.
Але не війна, а паритет, війна ще буде до 2034 як мінімум.
Ну може безпосередньо воювати доведеться додатково років 20.
Але через 50 років війна обов'язково досягне критичної точки.
Через 100 років очевидно що війна перейде на інший етап.
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24.07.2025 16:03 Відповісти
Ціцерон!
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24.07.2025 16:17 Відповісти
Сказав як ротом.
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24.07.2025 16:22 Відповісти
Людей дійсно немає. Ні в Росії, ні в Україні. Кількість втрат вбитими і пораненими, яка припала на населення і в Україні, і в Росії, вона вже, можна сказати, виявилася критичною", - наголошує колишній головком.

Людей нету, поэтому война будет до 2034 года. Л-логика
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24.07.2025 16:04 Відповісти
жінки ще є
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24.07.2025 16:06 Відповісти
Жінки не люди?))
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24.07.2025 16:14 Відповісти
меркантильні створіння)
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24.07.2025 16:15 Відповісти
На кого это расчитано, не понятно, такое "мудрое" высказывание
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24.07.2025 16:05 Відповісти
На громадян Німеччини🤗
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24.07.2025 16:25 Відповісти
А може буде йти до 2044 року? А може ні? Ну хто буде воювати підряд 20 років? Ким воювати? Всі ці пророцтва про роботів, які всіх замінять - брехня. Ні зайняти, ні звільнити населений пункт, посадку, ліс неможливо без піхоти з м'яса та кісток.
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24.07.2025 16:06 Відповісти
Метою ******** війни не є захоплення територій з "містами та селами".

Метою ******** війни є нищення всього і всіх заради демонстрації "вялічія" (greatness, 伟大, wielkość...).
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24.07.2025 16:16 Відповісти
Слідкуйте за руками: два-три тижні від Арестовича прєвращаются.... в п'ять-десять років від Залужного. Це як сусід-алкаш просить позичити йому сто гривень, і він, з його слів, віддасть їх через два-три дні, максимум півроку...
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24.07.2025 16:09 Відповісти
все вірно!
пан генерал батько залужний, з'являйтесь частіше в ефірах.
у зе!гундоса повинен пердак палати від однієї думки, що ви десь поруч, і українці вірять вам.
з кацапами все ясно. останній іздох, бо воювати нічим і ніким.
сподіваюсь на вашу кандидатуру на пост президента.
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24.07.2025 16:10 Відповісти
Хоч і не надто гладко висловлюється, але сказав як є. Україна сама не має сил взяти й перемогти. "Партнери" сили мають, але не хочуть. Росія має бажання й сили воювати. То що ж тут дивного - ясно що в таких умовах війна тягтиметься й тягтиметься.
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24.07.2025 16:10 Відповісти
він же дебіл
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24.07.2025 16:12 Відповісти
Когда-то давно, одна из журналисток, взяв у него интервью, выразилась о нём почти та-же. Пруфов не сохранил(к сожалению), так что верить или нет решайте сами.
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24.07.2025 16:26 Відповісти
Поясніть чому ви так вважаєте?
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24.07.2025 16:38 Відповісти
Якщо людей не вистачає, то які ж тоді технології мають бути, які замінять людей? Термінатори від Скайнет? Дронами і бронеплатформами треба ж комусь керувати...Ні, всьо херня, усі в піхоту, бо з дронами напряг, а роботизовані комплекси далі дослідного зразка у серію не йдуть...
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24.07.2025 16:12 Відповісти
Він вже казав, що, коли втрати русні перевищать 150 тисяч, то війна припиниться.
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24.07.2025 16:13 Відповісти
А зелений казав, що ми браття навіки й в очі пуйлу заглядав.
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24.07.2025 16:16 Відповісти
Казав, бо так написано в американських підручниках.
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24.07.2025 16:18 Відповісти
В них ще повно бажаючих воювати в в нас вже ця критична межа 5 разів настала, який відсоток добровольців зостався і до сих пір воює з 2022 року?
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24.07.2025 16:14 Відповісти
Технологічне рішення перемоги над рашкою:
1. Масивна програма далекобійної балістики в масштабах десятки тисяч.
2. Ядерна програма в таємниці від усіх
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24.07.2025 16:14 Відповісти
Популізм це все.
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24.07.2025 16:16 Відповісти
не популізм, ми цілком можемо створити ядерну зброю з плутонію: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva

більше того, у нас немає іншого вибору, без яз нам кінець
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24.07.2025 16:18 Відповісти
Ти для початку навчи зелень постріли до мінометів робити.А про секретність.....в Баканова поцікався
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24.07.2025 16:21 Відповісти
Вас хто навчив звертатися на "ти"? Постріли вже навчилися робити, а секретність продемонструвала операція павутина. Більше того, нам і не треба робити яз секретно - договір про нерозповсюдження ЯЗ дозволяє вихід з нього.
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24.07.2025 16:23 Відповісти
Пох...наш лідор нації насв перемовини порожні затягує
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24.07.2025 16:15 Відповісти
Настільна книга Генерала Залужного:



(джерело: https://mil.co.ua/pro-shho-knyga-yaka-zaczikavyla-generala-zaluzhnogo/ Військовий кур'єр)
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24.07.2025 16:20 Відповісти
Не дуже опимістично. Але без брехні про "за лічені тижні"
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24.07.2025 16:21 Відповісти
Все гарно по полицях розложив пан Генерал,не розумію хейту.Не дивіться марафон Потужного,там вам баки забивають що війна скоро закінчиться,готуватися потрібно до довготривалої війни але пам'ятати що є Бог на небі тому терпець його може увірватись в любу хвилину і путін буде відправлений у пекло на концерт кобзона.
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24.07.2025 16:28 Відповісти
То буде інший Х&ло в них та цього ,,добра" вистачає.
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24.07.2025 16:36 Відповісти
Від нападу нацистської Німеччини на СРСР до її капітуляції пройшло 1418 днів, нинішнє тільки повномасштабне вторгнення вже триває під 1300 днів, але треба готуватись до довготривалої війни за середньовічними стандартами, всього якихось 4 роки війни - це ж ще не довготривала.
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24.07.2025 16:36 Відповісти
питання до колишнього - чому ж ти Роботине м'ясом брав , а не технологіями ?
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24.07.2025 16:31 Відповісти
Війна в Україні весь час змінюєтьця! В 2022 році, Байрактар був вінцем безпілотників, а зараз рої БПЛА, з одної і другої сторін, а скоро, чи вже є, і з ШІ! Маю думку, що в недалекому майбутньому людей на лінії боїзіткнень не буде зовсім. А безпілотниками на війні буде керувати навідь дітвора, не виходячи зі свого житла!
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24.07.2025 16:32 Відповісти
О Непридатний до війни дає пораДиии .... 🤬🤬🤬
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24.07.2025 16:34 Відповісти
Ти *** чувак геніальний! Тобі менора не тиснула, коли ти піднімав разом із хабадським равіном? Перва хвиля найсправжніших і найдосвідченіших воїнів патріотів, що пройшли так зване ваше жидівське АТО стримали москальню. А яка твоя роля у цьому всьому? Ти продався давно, ти продажним народився.
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24.07.2025 16:35 Відповісти
А чому не до 2033.5? Валєра,не перетворюйся в лайно. Не треба це тобі робити.
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24.07.2025 16:39 Відповісти
 
 