Шмыгаль и Писториус обсудили договоренности по итогам "Рамштайна"

Министр обороны Денис Шмыгаль провел разговор с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Во время разговора с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом поблагодарил за оказанную поддержку, в частности, в рамках международных коалиций и оборонных пакетов. Обсудили договоренности по итогам "Рамштайн". Спасибо Германии за соорганизацию заседания. Готовим следующие встречи Контактной группы", - говорится в сообщении.

Шмыгаль также подчеркнул, что Германия остается ключевым партнером Украины в укреплении обороноспособности.

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"Проинформировал также министра об очередных российских ударах по украинским городам, о людях, которых убили россияне этой ночью.

Подчеркнул, что Украина критически нуждается в усилении противовоздушной обороны. Поблагодарил за поддержку в вопросах поставки систем Patriot. Это очень важный шаг, который спасает жизни. Продолжим тесное сотрудничество для укрепления нашей общей безопасности", - добавил Шмыгаль.

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