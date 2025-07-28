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Шмыгаль обсудил с министрами обороны Латвии и Испании производство дронов и усиление обороноспособности Украины

Шмыгаль, Спрудс, Роблес

Министр обороны Денис Шмыгаль провел отдельные разговоры с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом и министром обороны Испании Маргаритой Роблес.

Об этом он сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Во время разговора с Спрудсом речь шла о потребностях Сил обороны, совместном производстве дронов для Украины и договоренностях последней встречи Контактной группы по вопросам обороны.

"Поблагодарил за вклад Латвии в укрепление обороноспособности, в частности за передачу БпЛА для Сил обороны и недавнее решение предоставить 42 единицы бронетранспортеров Patria 6х6. Первая партия уже была доставлена в Украину", - рассказал Шмыгаль.

Министры договорились о следующих шагах сотрудничества. В частности, активизировать диалог со странами Нордично-Балтийской восьмерки.

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С Роблес Шмыгаль говорил о путях усиления обороноспособности Украины: на земле, на море и в воздухе.

"Готовим соответствующие договоренности. Поблагодарил за важный вклад в поддержку нашего государства, в частности в вопросе защиты неба от российских обстрелов. Благодарны также за тренировки и лечение украинских военных. Будем продолжать наше плодотворное взаимодействие ради безопасности и мира", - заявил министр обороны.

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Автор: 

Испания (886) Латвия (1368) помощь (8025) Шмыгаль Денис (2783) Роблес Маргарита (13)


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Суцільна видимість кіпучої діяльності,а результатів 0. Як там міліон безпекових угод поживають,які увесь 2024 рік підписували з ким не поподя,витрачаючі на це кошти бюджету,за які можна було пару міні заводів по збиранню дронів побудувати??
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28.07.2025 20:38 Ответить
Шмигаль обговорив

А от якби не обговорив - шо було б, га?
Страшно навіть уявити!
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28.07.2025 20:40 Ответить
пора підключати "глобальний Південь і Рамафосу....
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28.07.2025 20:43 Ответить
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28.07.2025 20:47 Ответить
паляніцу обговорили , ахметовський обмудок шмигаль?
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28.07.2025 20:48 Ответить
А як же масштабіровання та кластери ?
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28.07.2025 21:33 Ответить
 
 