Шмыгаль обсудил с министрами обороны Латвии и Испании производство дронов и усиление обороноспособности Украины

Министр обороны Денис Шмыгаль провел отдельные разговоры с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом и министром обороны Испании Маргаритой Роблес.

Об этом он сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Во время разговора с Спрудсом речь шла о потребностях Сил обороны, совместном производстве дронов для Украины и договоренностях последней встречи Контактной группы по вопросам обороны.

"Поблагодарил за вклад Латвии в укрепление обороноспособности, в частности за передачу БпЛА для Сил обороны и недавнее решение предоставить 42 единицы бронетранспортеров Patria 6х6. Первая партия уже была доставлена в Украину", - рассказал Шмыгаль.

Министры договорились о следующих шагах сотрудничества. В частности, активизировать диалог со странами Нордично-Балтийской восьмерки.

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С Роблес Шмыгаль говорил о путях усиления обороноспособности Украины: на земле, на море и в воздухе.

"Готовим соответствующие договоренности. Поблагодарил за важный вклад в поддержку нашего государства, в частности в вопросе защиты неба от российских обстрелов. Благодарны также за тренировки и лечение украинских военных. Будем продолжать наше плодотворное взаимодействие ради безопасности и мира", - заявил министр обороны.

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