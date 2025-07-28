Шмыгаль встретился с послом США Дэвисом: Готовим новые важные проекты. ФОТОРЕПОРТАЖ

Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу с временно поверенным в делах США в Украине Джули Дэвис, атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине бригадным генералом Брэдом Николсоном и командующим SAG-U и NSATU генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил Соединенные Штаты, Президента Трампа и Конгресс за чрезвычайный уровень поддержки. В частности за анонсирование передачи систем Patriot и дальнобойного оружия. Это важно для защиты людей от ежедневных российских обстрелов", - говорится в сообщении.

Так, по словам Шмыгаля, с представителями США обсудили состояние выполнения договоренностей в сфере оборонной поддержки и развитие двустороннего сотрудничества, в частности относительно совместных производств беспилотников.

"Готовим новые важные проекты. Подвели итоги встречи в формате "Рамштайн". Выразил благодарность за участие министра обороны Пита Гегсета. Важно провести следующее заседание в очном формате уже в ближайшее время.



Работаем в тесной координации с нашими американскими партнерами. Достижение длительного мира через силу остается нашей целью. И мы убеждены, что этого можно достичь при лидерстве США", - подытожил министр обороны.

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