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Новости Фото Отношения Украины и США
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Шмыгаль встретился с послом США Дэвисом: Готовим новые важные проекты. ФОТОРЕПОРТАЖ

Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу с временно поверенным в делах США в Украине Джули Дэвис, атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине бригадным генералом Брэдом Николсоном и командующим SAG-U и NSATU генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил Соединенные Штаты, Президента Трампа и Конгресс за чрезвычайный уровень поддержки. В частности за анонсирование передачи систем Patriot и дальнобойного оружия. Это важно для защиты людей от ежедневных российских обстрелов", - говорится в сообщении.

Так, по словам Шмыгаля, с представителями США обсудили состояние выполнения договоренностей в сфере оборонной поддержки и развитие двустороннего сотрудничества, в частности относительно совместных производств беспилотников.

"Готовим новые важные проекты. Подвели итоги встречи в формате "Рамштайн". Выразил благодарность за участие министра обороны Пита Гегсета. Важно провести следующее заседание в очном формате уже в ближайшее время.

Работаем в тесной координации с нашими американскими партнерами. Достижение длительного мира через силу остается нашей целью. И мы убеждены, что этого можно достичь при лидерстве США", - подытожил министр обороны.

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Шмыгаль встретился с послом США Дэвисом Что обсуждали
Шмыгаль встретился с послом США Дэвисом Что обсуждали
Шмыгаль встретился с послом США Дэвисом Что обсуждали
Шмыгаль встретился с послом США Дэвисом Что обсуждали
Шмыгаль встретился с послом США Дэвисом Что обсуждали

Автор: 

США (27574) Шмыгаль Денис (2783) Дэвис Джулия (5)


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бла бла бла

блабла ??

блабла бла !

ОООооо..бабла бабла бабла )) (зельоні гниди)
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28.07.2025 14:02 Ответить
ви нам розкажіть як там старі потужні проекти поживають, гниди зельоні ?

вангую - ніяк.
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28.07.2025 14:07 Ответить
Одно из важных для администрации Трампа требований выполнено. Выражение благодарности уже даже не за помощь, а за "анонс". Все збс.
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28.07.2025 14:13 Ответить
Домовились домовлятись, пообіцяли обіцяти і запланували нові плани.
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28.07.2025 14:14 Ответить
Центр протидії корупції

Поруч з останніми новинами не забуваємо про найважливіше - забезпечення фронту зброєю. І тут, на жаль, теж вилізла неприємна історія.
Суть наступна: Агенція оборонних закупівель (АОЗ) лише зараз - у липні і після звільнення Умєрова з посади міністра оборони - уклала переважну кількість контрактів на закупівлю дронів-перехоплювачів.
Ось пряма цитата нового міністра оборони Шмигаля: "Три виробники отримали державні контракти [на закупівлю дронів-перехоплювачів]. Загалом маємо вже 4 контракти на понад 3 млрд грн".
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28.07.2025 14:18 Ответить
Тобто, за часів Умєрова цього року в державі існував лише 1 (один!) контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів. Це в той час - коли росія масово атакує Україну Шахедами, запустивши з початку року понад 20,000 БПЛА для знищення українців. Ба більше - цей один контракт, за нашими даними, АОЗ уклала лише у кінці червня (!). А постачання за ним взагалі відбудеться невідомо коли.
Щоб дізнатися, коли ці дрони-перехоплювачі все-таки будуть поставлені - ЦПК надіслав запит до директора АОЗ Арсена Жумаділова. Проте ЦПК у Жумаділова сказали - що це закрита інформація. А депутатам в Міноборони на аналогічне питання відповіли, що їм потрібен цілий місяць на відповідь.
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28.07.2025 14:20 Ответить
Попри цей та інші провали - в Умєрова все чудово. Зеленський віддав йому на поталу РНБО. Іронічно, проте серед нових повноважень Умєрова в РНБО - контроль постачання всього озброєння для Сил оборони.
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28.07.2025 14:32 Ответить
я от ПРИГОТУВАВ (минулий час) собі рибні котлети - та з'їв

а ти гнида ахметовська зельона шмигаль ?!!
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28.07.2025 14:33 Ответить
 
 