Шмыгаль встретился с послом США Дэвисом: Готовим новые важные проекты. ФОТОРЕПОРТАЖ
Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу с временно поверенным в делах США в Украине Джули Дэвис, атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине бригадным генералом Брэдом Николсоном и командующим SAG-U и NSATU генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Поблагодарил Соединенные Штаты, Президента Трампа и Конгресс за чрезвычайный уровень поддержки. В частности за анонсирование передачи систем Patriot и дальнобойного оружия. Это важно для защиты людей от ежедневных российских обстрелов", - говорится в сообщении.
Так, по словам Шмыгаля, с представителями США обсудили состояние выполнения договоренностей в сфере оборонной поддержки и развитие двустороннего сотрудничества, в частности относительно совместных производств беспилотников.
"Готовим новые важные проекты. Подвели итоги встречи в формате "Рамштайн". Выразил благодарность за участие министра обороны Пита Гегсета. Важно провести следующее заседание в очном формате уже в ближайшее время.
Работаем в тесной координации с нашими американскими партнерами. Достижение длительного мира через силу остается нашей целью. И мы убеждены, что этого можно достичь при лидерстве США", - подытожил министр обороны.
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блабла ??
блабла бла !
ОООооо..бабла бабла бабла )) (зельоні гниди)
вангую - ніяк.
Поруч з останніми новинами не забуваємо про найважливіше - забезпечення фронту зброєю. І тут, на жаль, теж вилізла неприємна історія.
Суть наступна: Агенція оборонних закупівель (АОЗ) лише зараз - у липні і після звільнення Умєрова з посади міністра оборони - уклала переважну кількість контрактів на закупівлю дронів-перехоплювачів.
Ось пряма цитата нового міністра оборони Шмигаля: "Три виробники отримали державні контракти [на закупівлю дронів-перехоплювачів]. Загалом маємо вже 4 контракти на понад 3 млрд грн".
Щоб дізнатися, коли ці дрони-перехоплювачі все-таки будуть поставлені - ЦПК надіслав запит до директора АОЗ Арсена Жумаділова. Проте ЦПК у Жумаділова сказали - що це закрита інформація. А депутатам в Міноборони на аналогічне питання відповіли, що їм потрібен цілий місяць на відповідь.
а ти гнида ахметовська зельона шмигаль ?!!