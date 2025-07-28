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Новини Фото Відносини України та США
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Шмигаль зустрівся з послом США Девіс: Готуємо нові важливі проєкти. ФОТОрепортаж

Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні бригадним генералом Бредом Ніколсоном та Командувачем SAG-U та NSATU генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Подякував Сполученим Штатам, Президенту Трампу й Конгресу за надзвичайний рівень підтримки. Зокрема за анонсування передачі систем Patriot та далекобійної зброї. Це важливо для захисту людей від щоденних російських обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Так, за словами Шмигаля, із представниками США обговорили стан виконання домовленостей у сфері оборонної підтримки та розвиток двосторонньої співпраці, зокрема щодо спільних виробництв безпілотників.

"Готуємо нові важливі проєкти. Підбили підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн". Висловив подяку за участь міністра оборони Піта Гегсета. Важливо провести наступне засідання в очному форматі вже найближчим часом.

Працюємо у тісній координації з нашими американськими партнерами. Досягнення тривалого миру через силу залишається нашою метою. І ми переконані, що цього можливо досягти за лідерства США", - підсумував міністр оборони.

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Шмигаль зустрівся з послом США Девіс Що обговорювали
Шмигаль зустрівся з послом США Девіс Що обговорювали
Шмигаль зустрівся з послом США Девіс Що обговорювали
Шмигаль зустрівся з послом США Девіс Що обговорювали
Шмигаль зустрівся з послом США Девіс Що обговорювали

Автор: 

США (23889) Шмигаль Денис (4737) Девіс Джулі (4)


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бла бла бла

блабла ??

блабла бла !

ОООооо..бабла бабла бабла )) (зельоні гниди)
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28.07.2025 14:02 Відповісти
ви нам розкажіть як там старі потужні проекти поживають, гниди зельоні ?

вангую - ніяк.
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28.07.2025 14:07 Відповісти
Одно из важных для администрации Трампа требований выполнено. Выражение благодарности уже даже не за помощь, а за "анонс". Все збс.
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28.07.2025 14:13 Відповісти
Домовились домовлятись, пообіцяли обіцяти і запланували нові плани.
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28.07.2025 14:14 Відповісти
Центр протидії корупції

Поруч з останніми новинами не забуваємо про найважливіше - забезпечення фронту зброєю. І тут, на жаль, теж вилізла неприємна історія.
Суть наступна: Агенція оборонних закупівель (АОЗ) лише зараз - у липні і після звільнення Умєрова з посади міністра оборони - уклала переважну кількість контрактів на закупівлю дронів-перехоплювачів.
Ось пряма цитата нового міністра оборони Шмигаля: "Три виробники отримали державні контракти [на закупівлю дронів-перехоплювачів]. Загалом маємо вже 4 контракти на понад 3 млрд грн".
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28.07.2025 14:18 Відповісти
Тобто, за часів Умєрова цього року в державі існував лише 1 (один!) контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів. Це в той час - коли росія масово атакує Україну Шахедами, запустивши з початку року понад 20,000 БПЛА для знищення українців. Ба більше - цей один контракт, за нашими даними, АОЗ уклала лише у кінці червня (!). А постачання за ним взагалі відбудеться невідомо коли.
Щоб дізнатися, коли ці дрони-перехоплювачі все-таки будуть поставлені - ЦПК надіслав запит до директора АОЗ Арсена Жумаділова. Проте ЦПК у Жумаділова сказали - що це закрита інформація. А депутатам в Міноборони на аналогічне питання відповіли, що їм потрібен цілий місяць на відповідь.
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28.07.2025 14:20 Відповісти
Попри цей та інші провали - в Умєрова все чудово. Зеленський віддав йому на поталу РНБО. Іронічно, проте серед нових повноважень Умєрова в РНБО - контроль постачання всього озброєння для Сил оборони.
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28.07.2025 14:32 Відповісти
я от ПРИГОТУВАВ (минулий час) собі рибні котлети - та з'їв

а ти гнида ахметовська зельона шмигаль ?!!
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28.07.2025 14:33 Відповісти
 
 