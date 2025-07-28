Шмигаль зустрівся з послом США Девіс: Готуємо нові важливі проєкти. ФОТОрепортаж
Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні бригадним генералом Бредом Ніколсоном та Командувачем SAG-U та NSATU генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Подякував Сполученим Штатам, Президенту Трампу й Конгресу за надзвичайний рівень підтримки. Зокрема за анонсування передачі систем Patriot та далекобійної зброї. Це важливо для захисту людей від щоденних російських обстрілів", - йдеться в повідомленні.
Так, за словами Шмигаля, із представниками США обговорили стан виконання домовленостей у сфері оборонної підтримки та розвиток двосторонньої співпраці, зокрема щодо спільних виробництв безпілотників.
"Готуємо нові важливі проєкти. Підбили підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн". Висловив подяку за участь міністра оборони Піта Гегсета. Важливо провести наступне засідання в очному форматі вже найближчим часом.
Працюємо у тісній координації з нашими американськими партнерами. Досягнення тривалого миру через силу залишається нашою метою. І ми переконані, що цього можливо досягти за лідерства США", - підсумував міністр оборони.
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блабла ??
блабла бла !
ОООооо..бабла бабла бабла )) (зельоні гниди)
вангую - ніяк.
Поруч з останніми новинами не забуваємо про найважливіше - забезпечення фронту зброєю. І тут, на жаль, теж вилізла неприємна історія.
Суть наступна: Агенція оборонних закупівель (АОЗ) лише зараз - у липні і після звільнення Умєрова з посади міністра оборони - уклала переважну кількість контрактів на закупівлю дронів-перехоплювачів.
Ось пряма цитата нового міністра оборони Шмигаля: "Три виробники отримали державні контракти [на закупівлю дронів-перехоплювачів]. Загалом маємо вже 4 контракти на понад 3 млрд грн".
Щоб дізнатися, коли ці дрони-перехоплювачі все-таки будуть поставлені - ЦПК надіслав запит до директора АОЗ Арсена Жумаділова. Проте ЦПК у Жумаділова сказали - що це закрита інформація. А депутатам в Міноборони на аналогічне питання відповіли, що їм потрібен цілий місяць на відповідь.
а ти гнида ахметовська зельона шмигаль ?!!