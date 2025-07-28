Шмигаль зустрівся з послом США Девіс: Готуємо нові важливі проєкти. ФОТОрепортаж

Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні бригадним генералом Бредом Ніколсоном та Командувачем SAG-U та NSATU генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Подякував Сполученим Штатам, Президенту Трампу й Конгресу за надзвичайний рівень підтримки. Зокрема за анонсування передачі систем Patriot та далекобійної зброї. Це важливо для захисту людей від щоденних російських обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Так, за словами Шмигаля, із представниками США обговорили стан виконання домовленостей у сфері оборонної підтримки та розвиток двосторонньої співпраці, зокрема щодо спільних виробництв безпілотників.

"Готуємо нові важливі проєкти. Підбили підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн". Висловив подяку за участь міністра оборони Піта Гегсета. Важливо провести наступне засідання в очному форматі вже найближчим часом.



Працюємо у тісній координації з нашими американськими партнерами. Досягнення тривалого миру через силу залишається нашою метою. І ми переконані, що цього можливо досягти за лідерства США", - підсумував міністр оборони.

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