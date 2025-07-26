Кабмін призначив шістьох заступників міністра оборони. Хто вони?

Кабінет Міністрів призначив шістьох заступників міністру оборони Денису Шмигалю.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні пізно увечері у п'ятницю, 25 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, уряд призначив:

Івана Гаврилюка – першим заступником міністра;

Сергія Боєва, Ганну Гвоздяр, Володимира Заверуху та Юрія Миронена – заступниками міністра;

Оксану Ферчук – заступницею міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

До цього Боєв обіймав посаду першого заступника міністра оборони, Заверуха був першим заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а Ганна Гвоздяр – заступницею голови Мінстратегпрому.

Водночас Кабмін звільнив Валерія Чуркіна з посади заступника міністра оборони, а Катерину Черногоренко – з посади заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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Як повідомлялося, раніше Кабмін ліквідував Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, передавши його функції Міністерству оборони, керівником якого Верховна Рада затвердила колишнього прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.