Шмигаль обговорив із міністрами оборони Латвії та Іспанії виробництво дронів і посилення обороноздатності України

Міністр оборони Денис Шмигаль провів окремі розмови з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом та міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес.

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови зі Спрудсом йшлося про потреби Сил оборони, спільне виробництво дронів для України та домовленості останньої зустрічі Контактної групи з питань оборони.

"Подякував за внесок Латвії у зміцнення обороноздатності — зокрема, за передачу БпЛА для Сил оборони та нещодавнє рішення надати 42 одиниці бронетранспортерів Patria 6х6. Перша партія вже була доставлена в Україну", - розповів Шмигаль.

Міністри домовились про наступні кроки співпраці. Зокрема, активізувати діалог з країнами Нордично-Балтійської вісімки.

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Із Роблес Шмигаль говорив про шляхи посилення обороноздатності України: на землі, на морі й у повітрі.

"Готуємо відповідні домовленості. Подякував за важливий внесок у підтримку нашої держави, зокрема у питанні захисту неба від російських обстрілів. Вдячні також за тренування й лікування українських військових. Будемо продовжувати нашу плідну взаємодію задля безпеки й миру", - заявив міністр оборони.

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