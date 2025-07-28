Шмигаль обговорив із міністрами оборони Латвії та Іспанії виробництво дронів і посилення обороноздатності України
Міністр оборони Денис Шмигаль провів окремі розмови з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом та міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес.
Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Під час розмови зі Спрудсом йшлося про потреби Сил оборони, спільне виробництво дронів для України та домовленості останньої зустрічі Контактної групи з питань оборони.
"Подякував за внесок Латвії у зміцнення обороноздатності — зокрема, за передачу БпЛА для Сил оборони та нещодавнє рішення надати 42 одиниці бронетранспортерів Patria 6х6. Перша партія вже була доставлена в Україну", - розповів Шмигаль.
Міністри домовились про наступні кроки співпраці. Зокрема, активізувати діалог з країнами Нордично-Балтійської вісімки.
Із Роблес Шмигаль говорив про шляхи посилення обороноздатності України: на землі, на морі й у повітрі.
"Готуємо відповідні домовленості. Подякував за важливий внесок у підтримку нашої держави, зокрема у питанні захисту неба від російських обстрілів. Вдячні також за тренування й лікування українських військових. Будемо продовжувати нашу плідну взаємодію задля безпеки й миру", - заявив міністр оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А от якби не обговорив - шо було б, га?
Страшно навіть уявити!