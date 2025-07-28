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Шмигаль обговорив із міністрами оборони Латвії та Іспанії виробництво дронів і посилення обороноздатності України

Шмигаль, Спрудс, Роблес

Міністр оборони Денис Шмигаль провів окремі розмови з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом та міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес.

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови зі Спрудсом йшлося про потреби Сил оборони, спільне виробництво дронів для України та домовленості останньої зустрічі Контактної групи з питань оборони.

"Подякував за внесок Латвії у зміцнення обороноздатності — зокрема, за передачу БпЛА для Сил оборони та нещодавнє рішення надати 42 одиниці бронетранспортерів Patria 6х6. Перша партія вже була доставлена в Україну", - розповів Шмигаль.

Міністри домовились про наступні кроки співпраці. Зокрема, активізувати діалог з країнами Нордично-Балтійської вісімки.

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Із Роблес Шмигаль говорив про шляхи посилення обороноздатності України: на землі, на морі й у повітрі. 

"Готуємо відповідні домовленості. Подякував за важливий внесок у підтримку нашої держави, зокрема у питанні захисту неба від російських обстрілів. Вдячні також за тренування й лікування українських військових. Будемо продовжувати нашу плідну взаємодію задля безпеки й миру", - заявив міністр оборони.

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Автор: 

Іспанія (937) Латвія (1384) допомога (8621) Шмигаль Денис (4737) Роблес Маргарита (17)


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Суцільна видимість кіпучої діяльності,а результатів 0. Як там міліон безпекових угод поживають,які увесь 2024 рік підписували з ким не поподя,витрачаючі на це кошти бюджету,за які можна було пару міні заводів по збиранню дронів побудувати??
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28.07.2025 20:38 Відповісти
Шмигаль обговорив

А от якби не обговорив - шо було б, га?
Страшно навіть уявити!
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28.07.2025 20:40 Відповісти
пора підключати "глобальний Південь і Рамафосу....
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28.07.2025 20:43 Відповісти
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28.07.2025 20:47 Відповісти
паляніцу обговорили , ахметовський обмудок шмигаль?
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28.07.2025 20:48 Відповісти
 
 