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Новости Фото Подготовка украинских военных в Испании
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Украина и Испания подписали соглашение о подготовке украинских военных, - Умеров. ФОТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с министром обороны Королевства Испания Маргаритой Роблес. Стороны обсудили ключевые вопросы совместной безопасности и подготовку украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Усиливаем оборонное сотрудничество с Испанией. Следующая остановка - Мадрид", - сообщил глава оборонного ведомства.

Стороны определили приоритетные направления сотрудничества, которые требуют особого внимания. В частности, сосредоточились на углублении индустриального взаимодействия, усилении систем ПВО, поставке боеприпасов и бронетехники.

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"Госпожа Роблес представила детальные планы помощи Украине в 2025 году. По итогам переговоров подписали важное соглашение о подготовке украинских военных, что выведет наше взаимодействие на новый уровень", - отметил Умеров.

Также испанская сторона проявила значительный интерес к изучению украинского опыта ведения современной войны.

"Искренне благодарен Испании за устойчивую поддержку с первых дней полномасштабного вторжения, в частности за военную помощь и обучение наших защитников", - добавил он.

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Умеров рассказал о соглашении с Испанией по подготовке воинов ВСУ
Умеров рассказал о соглашении с Испанией по подготовке воинов ВСУ

Автор: 

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Цікаво чому можуть навчити люди які не воювали фіг зна скількі років,і не уявляють який зарас противник у України?
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14.03.2025 16:13 Ответить
віджиматися, присідати, бігати полосу прєпятствій на врємя.
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14.03.2025 16:15 Ответить
Як биків на корріді дратувати.
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14.03.2025 16:56 Ответить
зе!лідор вже напідписувався.
тепер настала черга умера?
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14.03.2025 16:16 Ответить
здається зелена гуйня пішла по другому колу
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14.03.2025 16:23 Ответить
Що, дійсно будуть чомусь навчати/тренувати?
Чи буде як у випадку з "Анною київською", тупо розпил бабла?
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14.03.2025 17:01 Ответить
 
 