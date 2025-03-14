Украина и Испания подписали соглашение о подготовке украинских военных, - Умеров. ФОТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с министром обороны Королевства Испания Маргаритой Роблес. Стороны обсудили ключевые вопросы совместной безопасности и подготовку украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Усиливаем оборонное сотрудничество с Испанией. Следующая остановка - Мадрид", - сообщил глава оборонного ведомства.

Стороны определили приоритетные направления сотрудничества, которые требуют особого внимания. В частности, сосредоточились на углублении индустриального взаимодействия, усилении систем ПВО, поставке боеприпасов и бронетехники.

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"Госпожа Роблес представила детальные планы помощи Украине в 2025 году. По итогам переговоров подписали важное соглашение о подготовке украинских военных, что выведет наше взаимодействие на новый уровень", - отметил Умеров.

Также испанская сторона проявила значительный интерес к изучению украинского опыта ведения современной войны.

"Искренне благодарен Испании за устойчивую поддержку с первых дней полномасштабного вторжения, в частности за военную помощь и обучение наших защитников", - добавил он.

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