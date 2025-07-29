Шмигаль і Пісторіус обговорили домовленості за підсумками "Рамштайну"

Міністр оборони Денис Шмигаль провів розмову з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Під час розмови з Міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом подякував за надану підтримку, зокрема в межах міжнародних коаліцій та оборонних пакетів. Обговорили домовленості за підсумками "Рамштайну". Дякуємо Німеччині за співорганізацію засідання. Готуємо наступні зустрічі Контактної групи", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль також наголосив, що Німеччина залишається ключовим партнером України у зміцненні обороноздатності.

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"Поінформував також міністра про чергові російські удари по українських містах, про людей, яких убили росіяни цієї ночі.

Наголосив, що Україна критично потребує посилення протиповітряної оборони. Подякував за підтримку у питаннях постачання систем Patriot. Це надзвичайно важливий крок, який рятує життя. Продовжимо тісну співпрацю для зміцнення нашої спільної безпеки", - додав Шмигаль.

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