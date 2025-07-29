Німеччина готова взяти на себе відповідальність за безпеку в Європі, - віцеканцлер Клінгбайль

Глава Мінфіну та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що ФРН готова взяти на себе відповідальність за безпеку Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Розглядаючи бюджет на 2026 рік, мені здається, що ми чітко заявили, що хочемо й надалі активно сприяти зміцненню оборонного альянсу та допомагати у реалізації цілей НАТО. І ми спробуємо реалізувати це навіть раніше, ніж було домовлено, і хочемо показати, що німці готові взяти на себе відповідальність за безпеку в Європі", - наголосив він під час візиту до Литви.

Віцеканцлер зазначив, що до оборонних зобов’язань Німеччини входить й втілення плану розгортання німецької бригади в Литві.

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"Це було б чітким сигналом для народу Литви та країн Балтії, що немає жодних сумнівів у тому, що німецький уряд підтримуватиме своїх союзників, це дуже важливе та чітке повідомлення", - додав він.

"Я впевнений, що уряди Балтії, як і уряд Німеччини, можуть покладатися одне на одного. У Німеччині ми вживаємо всебічних заходів для зміцнення своїх оборонних спроможностей і забезпечення стримування", - сказав віцеканцлер.

Клінгсбайль та міністр фінансів Литви Рімантас Шаджюс також підтвердили подальшу підтримку України.

"Ми підтримуємо Україну та прагнемо захистити її від російської агресії. Ми вимагаємо, щоб Росія припинила агресію, і зробимо все можливе, щоб підтримати Україну фінансово, політично та військово", - додав Клінгбайль.

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