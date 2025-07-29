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Новини Безпека Європи
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Німеччина готова взяти на себе відповідальність за безпеку в Європі, - віцеканцлер Клінгбайль

Безпека Європи Німеччина готова взяти на себе відповідальність

Глава Мінфіну та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що ФРН готова взяти на себе відповідальність за безпеку Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Розглядаючи бюджет на 2026 рік, мені здається, що ми чітко заявили, що хочемо й надалі активно сприяти зміцненню оборонного альянсу та допомагати у реалізації цілей НАТО. І ми спробуємо реалізувати це навіть раніше, ніж було домовлено, і хочемо показати, що німці готові взяти на себе відповідальність за безпеку в Європі", - наголосив він під час візиту до Литви.

Віцеканцлер зазначив, що до оборонних зобов’язань Німеччини входить й втілення плану розгортання німецької бригади в Литві.

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"Це було б чітким сигналом для народу Литви та країн Балтії, що немає жодних сумнівів у тому, що німецький уряд підтримуватиме своїх союзників, це дуже важливе та чітке повідомлення", - додав він.

"Я впевнений, що уряди Балтії, як і уряд Німеччини, можуть покладатися одне на одного. У Німеччині ми вживаємо всебічних заходів для зміцнення своїх оборонних спроможностей і забезпечення стримування", - сказав віцеканцлер.

Клінгсбайль та міністр фінансів Литви Рімантас Шаджюс також підтвердили подальшу підтримку України.

"Ми підтримуємо Україну та прагнемо захистити її від російської агресії. Ми вимагаємо, щоб Росія припинила агресію, і зробимо все можливе, щоб підтримати Україну фінансово, політично та військово", - додав Клінгбайль.

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Автор: 

Німеччина (7617) Європа (1926)


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Пане канцлєр, ви спізнились - Європу захищаємо ми і вже давно. Двох лідерів не буває. Ви можете бути лідером по допомозі нам озброєнням та фінансуванням потреб фронту.
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29.07.2025 15:24 Відповісти
Німці молодці. На фоні гнилого рижого бодай вони будуть надією.
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29.07.2025 15:26 Відповісти
Настали дивні часи!
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29.07.2025 15:32 Відповісти
Німеччина, якою роками керували прокацапські політики?
Німеччина, в якій все більше голосів набирають псевдо-ультраправі, що фінансуються крємльом?
Німеччина, в якої нема армії?

Чому б ні
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29.07.2025 16:14 Відповісти
 
 