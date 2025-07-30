Німеччина готується закупити 20 винищувачів та 8500 бойових броньованих машин - ЗМІ
Німеччина готує придбання 20 винищувачів Eurofighter, до 5000 броньованих машин Boxer і щонайменше 3500 броньованих машин Patria.
Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на власні джерела пише Bloomberg.
В повідомленні йдеться, що у середу німецький уряд має затвердити середньостроковий фінансовий план, що передбачає збільшення річного оборонного бюджету більш ніж удвічі - до 162 мільярдів євро протягом чотирьох років.
Джерела видання розповідають, що на першому місці у списку військових закупівель вартістю до 3 млрд євро буде придбання 20 винищувачів Eurofighter.
Крім того, планується замовити до 5000 бойових броньованих машин Boxer у різних конфігураціях, а також щонайменше 3500 броньованих модульних машин Patria.
Міністерство оборони ФРН також вивчає можливість придбання кількох сотень бойових танків Leopard 2, зазначають співрозмовники видання.
З огляду на залежність Європи від США у більшій частині військового супутникового зв'язку, Німеччина планує інвестувати понад 15 мільярдів євро в модернізацію військової супутникової інфраструктури протягом наступних років.
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привіт, кацапи, хотіли бачити нібелунгів, валькірій, боксерів, лінксів і т.д.?
а ще й германське ЯО за кілька років.
ну, здравствуй, Четвертий райх !
чи ви думаєте, що накачаний м'язами білокурий велетень буде знову фроєндшафти водити ?
.
А до цього часу вони і не думали це робити.
А що ж це таке сталося?
Певне кацапи втратили всі крайнощі свого
мініатюрного мозку о 2022 року.