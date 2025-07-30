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Новини Німеччина готується до нападу Росії
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Німеччина готується закупити 20 винищувачів та 8500 бойових броньованих машин - ЗМІ

Німеччина готується закупити масштабну партію військової техніки

Німеччина готує придбання 20 винищувачів Eurofighter, до 5000 броньованих машин Boxer і щонайменше 3500 броньованих машин Patria.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на власні джерела пише Bloomberg.

В повідомленні йдеться, що у середу німецький уряд має затвердити середньостроковий фінансовий план, що передбачає збільшення річного оборонного бюджету більш ніж удвічі - до 162 мільярдів євро протягом чотирьох років.

Джерела видання розповідають, що на першому місці у списку військових закупівель вартістю до 3 млрд євро буде придбання 20 винищувачів Eurofighter.

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Крім того, планується замовити до 5000 бойових броньованих машин Boxer у різних конфігураціях, а також щонайменше 3500 броньованих модульних машин Patria.

Міністерство оборони ФРН також вивчає можливість придбання кількох сотень бойових танків Leopard 2, зазначають співрозмовники видання.

З огляду на залежність Європи від США у більшій частині військового супутникового зв'язку, Німеччина планує інвестувати понад 15 мільярдів євро в модернізацію військової супутникової інфраструктури протягом наступних років.

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Автор: 

Німеччина (7620) зброя (7658) техніка (1882)


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буйло розбурхав таки сумрачний германський геній !

привіт, кацапи, хотіли бачити нібелунгів, валькірій, боксерів, лінксів і т.д.?

а ще й германське ЯО за кілька років.

ну, здравствуй, Четвертий райх !
чи ви думаєте, що накачаний м'язами білокурий велетень буде знову фроєндшафти водити ?

.
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30.07.2025 02:38 Відповісти
Скоріше за все готуються розгоняти антіемігрантськи протести.
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30.07.2025 02:45 Відповісти
ЙОй!
А до цього часу вони і не думали це робити.
А що ж це таке сталося?
Певне кацапи втратили всі крайнощі свого
мініатюрного мозку о 2022 року.
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30.07.2025 03:10 Відповісти
Витрати Німеччини на оборону матимуть сильний європейський акцент, з метою зробити континент більш незалежним від американських виробників.
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30.07.2025 03:19 Відповісти
 
 