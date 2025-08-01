Литва викликала посла Білорусі через порушення повітряного простору безпілотником

1 серпня Литва викликала до МЗС представника посольства Білорусі через порушення її повітряного простору безпілотником з території Білорусі.

Про це повідомляє LRT із посиланням на МЗС Литви, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, представника посольства Білорусі викликали до Міністерства закордонних справ Литви та вручили ноту, у якій висловлено рішучий протест щодо незаконного проникнення безпілотного літального апарату з Білорусі у повітряний простір Литви 28 липня.

У МЗС вимагають негайно надати детальне пояснення цього інциденту.

Також читайте: Литва викликала представника РФ через масовані удари по Україні

Раніше повідомлялося, що у Литві, на військовому полігоні Гайжюнай у Йонауському районі, знайшли безпілотник, який залетів на територію країни з Білорусі 28 липня.

Нагадаємо, 28 липня поліція Литви повідомила про виявлення безпілотника невстановленого типу, який залетів на територію країни з Білорусі.

Пізніше повідомлялося, що Литва передислокувала підрозділ ППО ближче до кордону з Білоруссю