УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9895 відвідувачів онлайн
Новини Безпека Європи
254 5

Литва викликала посла Білорусі через порушення повітряного простору безпілотником

БпЛА з Білорусі залетів до Литви

1 серпня Литва викликала до МЗС представника посольства Білорусі через порушення її повітряного простору безпілотником з території Білорусі.

Про це повідомляє LRT із посиланням на МЗС Литви, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, представника посольства Білорусі викликали до Міністерства закордонних справ Литви та вручили ноту, у якій висловлено рішучий протест щодо незаконного проникнення безпілотного літального апарату з Білорусі у повітряний простір Литви 28 липня.

У МЗС вимагають негайно надати детальне пояснення цього інциденту.

Також читайте: Литва викликала представника РФ через масовані удари по Україні

Раніше повідомлялося, що у Литві, на військовому полігоні Гайжюнай у Йонауському районі, знайшли безпілотник, який залетів на територію країни з Білорусі 28 липня.

Нагадаємо, 28 липня поліція Литви повідомила про виявлення безпілотника невстановленого типу, який залетів на територію країни з Білорусі.

Пізніше повідомлялося, що Литва передислокувала підрозділ ППО ближче до кордону з Білоруссю

Автор: 

Білорусь (8008) безпілотник (4646) Литва (2500)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Литва викликала картопляну свиню...
Ну от нафіга!
показати весь коментар
01.08.2025 18:27 Відповісти
деруни з підливою будуть робити
показати весь коментар
01.08.2025 18:35 Відповісти
зараз бульбофюрер карти принесе
покаже, звідки готував напад
показати весь коментар
01.08.2025 18:34 Відповісти
Насєлєніє білорусії схавало? Схавало!
показати весь коментар
01.08.2025 18:41 Відповісти
нема населення у ********* - одні шавки *************, мізки промиті кацапською пропагандою
показати весь коментар
01.08.2025 18:43 Відповісти
 
 