Литва викликала посла Білорусі через порушення повітряного простору безпілотником
1 серпня Литва викликала до МЗС представника посольства Білорусі через порушення її повітряного простору безпілотником з території Білорусі.
Про це повідомляє LRT із посиланням на МЗС Литви, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, представника посольства Білорусі викликали до Міністерства закордонних справ Литви та вручили ноту, у якій висловлено рішучий протест щодо незаконного проникнення безпілотного літального апарату з Білорусі у повітряний простір Литви 28 липня.
У МЗС вимагають негайно надати детальне пояснення цього інциденту.
Раніше повідомлялося, що у Литві, на військовому полігоні Гайжюнай у Йонауському районі, знайшли безпілотник, який залетів на територію країни з Білорусі 28 липня.
Нагадаємо, 28 липня поліція Литви повідомила про виявлення безпілотника невстановленого типу, який залетів на територію країни з Білорусі.
Пізніше повідомлялося, що Литва передислокувала підрозділ ППО ближче до кордону з Білоруссю
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покаже, звідки готував напад