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Новости Безопасность Европы
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Литва вызвала посла Беларуси из-за нарушения воздушного пространства беспилотником

БПЛА из Беларуси залетел в Литву

1 августа Литва вызвала в МИД представителя посольства Беларуси из-за нарушения ее воздушного пространства беспилотником с территории Беларуси.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на МИД Литвы, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, представителя посольства Беларуси вызвали в Министерство иностранных дел Литвы и вручили ноту, в которой выражен решительный протест относительно незаконного проникновения беспилотного летательного аппарата из Беларуси в воздушное пространство Литвы 28 июля.

В МИД требуют немедленно предоставить детальное объяснение этого инцидента.

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Ранее сообщалось, что в Литве, на военном полигоне Гайжюнай в Йонауском районе, нашли беспилотник, который залетел на территорию страны из Беларуси 28 июля.

Напомним, 28 июля полиция Литвы сообщила об обнаружении беспилотника неустановленного типа, который залетел на территорию страны из Беларуси.

Позже сообщалось, что Литва передислоцировала подразделение ПВО ближе к границе с Беларусью

Автор: 

Беларусь (7952) беспилотник (4042) Литва (2550)


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Литва викликала картопляну свиню...
Ну от нафіга!
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01.08.2025 18:27 Ответить
деруни з підливою будуть робити
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01.08.2025 18:35 Ответить
зараз бульбофюрер карти принесе
покаже, звідки готував напад
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01.08.2025 18:34 Ответить
Насєлєніє білорусії схавало? Схавало!
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01.08.2025 18:41 Ответить
нема населення у ********* - одні шавки *************, мізки промиті кацапською пропагандою
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01.08.2025 18:43 Ответить
 
 