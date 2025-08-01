Литва вызвала посла Беларуси из-за нарушения воздушного пространства беспилотником

1 августа Литва вызвала в МИД представителя посольства Беларуси из-за нарушения ее воздушного пространства беспилотником с территории Беларуси.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на МИД Литвы, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, представителя посольства Беларуси вызвали в Министерство иностранных дел Литвы и вручили ноту, в которой выражен решительный протест относительно незаконного проникновения беспилотного летательного аппарата из Беларуси в воздушное пространство Литвы 28 июля.

В МИД требуют немедленно предоставить детальное объяснение этого инцидента.

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Ранее сообщалось, что в Литве, на военном полигоне Гайжюнай в Йонауском районе, нашли беспилотник, который залетел на территорию страны из Беларуси 28 июля.

Напомним, 28 июля полиция Литвы сообщила об обнаружении беспилотника неустановленного типа, который залетел на территорию страны из Беларуси.

Позже сообщалось, что Литва передислоцировала подразделение ПВО ближе к границе с Беларусью