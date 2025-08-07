Підводний дрон з РФ, імовірно, проник у територіальні води Литви: проводиться перевірка

У Литви проводять перевірку через інцидент із можливою появою у територіальних водах країни підводного дрона з Росії.

Про це повідомляє Delfi, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на початку серпня поблизу Ніди в територіальні води Литви, можливо, проник підводний дрон з боку Росії. Про це в суботу розповіли мешканці, які спостерігали за "Регатою в Куршській затоці".

"Було видно, як катер прикордонної служби швидко переслідував підводний дрон. Це була нетипова ситуація, адже прикордонники майже ніколи не патрулюють цю частину Куршської затоки", – розповів один з очевидців.

У четвер старша спеціалістка із зв'язків з громадськістю Прикордонного загону берегової охорони Служби охорони державного кордону Айсте Жалнерайтене підтвердила, що в суботу в акваторії затоки було помічено об'єкт.

Також читайте: У безпілотнику, який залетів до Литви з Білорусі, була вибухівка, - литовська прокуратура

"2 серпня в Куршській затоці було зафіксовано об'єкт, який, можливо, перетнув кордон Литовської Республіки з боку Росії. Наразі Відділ досудових розслідувань Управління кримінальних розслідувань Служби охорони держкордону проводить перевірку обставин, після чого буде ухвалено рішення про початок досудового розслідування", – зазначила вона.

Нагадаємо, 28 липня поліція Литви повідомила про виявлення безпілотника невстановленого типу, який залетів на територію країни з Білорусі.

Пізніше повідомлялося, що Литва передислокувала підрозділ ППО ближче до кордону з Білоруссю.

Згодом дрон виявили 1 серпня на військовому полігоні Гайжюнай у Литві.