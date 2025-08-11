Несколько сотен российских военных и десятки единиц техники прибыли на учения в Беларусь, - Госпогранслужба

В Беларусь прибыли несколько сотен военнослужащих ВС РФ и несколько десятков единиц техники для участия в учениях. По данным ГПСУ, украинская разведка отслеживает ситуацию, однако угроза с этого направления пока остается низкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"Речь идет о нескольких сотнях военнослужащих ВС РФ и несколько десятков единиц техники, которые уже прибыли на территорию Беларуси. В то же время и Беларусь определенные свои подразделения и силы отправила в Россию, где также есть площадки, где должны состояться эти учения", - сказал Демченко.

По его словам, украинская разведка пристально следит за передвижением и концентрацией сил РФ в Беларуси.

"Подразделения разведок МО и ГПСУ постоянно отслеживают дальнейшее возможное прибытие в Беларусь российских подразделений для того, чтобы понимать, какое количество они могут задействовать для совместных учений. Потому что это направление, как и раньше, для нас является угрожающим. Потому что во время этих учений нельзя исключать провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности для нашей страны", - отметил Демченко.

В то же время по состоянию на сейчас, он считает несущественной угрозу для Украины с территории Беларуси.

"Учитывая те силы, которые есть по состоянию на сейчас, это не та существенная угроза, которая может быть с территории Беларуси. К тому же, мы не отмечаем, что по направлению к нашей границе на территории Беларуси было сформировано или формировалось какое-то ударное формирование", - отметил представитель Госпогранслужбы.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.