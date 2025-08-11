Кілька сотень російських військових і десятки одиниць техніки прибули на навчання в Білорусь, - Держприкордонслужба

До Білорусі прибули кілька сотень військовослужбовців ЗС РФ і кілька десятків одиниць техніки для участі у навчаннях. За даними ДПСУ, українська розвідка відстежує ситуацію, проте загроза з цього напрямку наразі залишається низькою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Мова йде про кілька сотень військовослужбовців ЗС РФ і кілька десятків одиниць техніки, які вже прибули на територію Білорусі. Водночас і Білорусь певні свої підрозділи й сили відправила в Росію, де також є майданчики, де мають відбутися ці навчання", - сказав Демченко.

За його словами, українська розвідка пильно стежить за пересуванням і концентрацією сил РФ у Білорусі.

"Підрозділи розвідок МО і ДПСУ постійно відстежують подальше можливе прибуття до Білорусі російських підрозділів для того, щоб розуміти, яку кількість вони можуть задіяти для спільних навчань. Бо цей напрямок, як і раніше, для нас є загрозливий. Тому що під час цих навчань не можна виключати провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки для нашої країни", - зазначив Демченко.

Водночас станом на тепер, він вважає несуттєвою загрозу для України з території Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навчання "Запад-2025": до Білорусі прибув перший ешелон з військовими та технікою РФ. ФОТО

"Зважаючи на ті сили, які є станом на зараз – то це не та суттєва загроза, яка може бути з території Білорусі. До того ж ми не відмічаємо, що у напрямку до нашого кордону на території Білорусі було сформовано або формувалося якесь ударне формування", - зауважив речник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.