Литва закриє повітряний простір на кордоні з Білоруссю перед російсько-білоруськими навчаннями "Запад-2025"

У Литві повідомили про закриття повітряного простору вздовж кордону з Білоруссю під час проведення навчань "Запад-2025", які спільно проводитимуть Росія та Білорусь.

Про це повідомляє агентство BNS із посиланням на Міністерство оборони Литви, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, таке рішення було ухвалено Міністерством транспорту і зв’язку Литви у відповідь на відповідне звернення головнокомандувача Збройних сил країни.

"Це було зроблено з урахуванням безпекової ситуації та загроз суспільству, включно з ризиками, що виникають для цивільної авіації через порушення повітряного простору безпілотними літальними апаратами, а також необхідності створення умов для виконання литовськими військовими завдань, визначених законом, у мирний час у відповідь на такі й подібні порушення повітряного простору", – зазначили в Міноборони Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кілька сотень російських військових і десятки одиниць техніки прибули на навчання в Білорусь, - Держприкордонслужба

Заборона на польоти діятиме до 1 жовтня.

Також повідомляється, що заборона може бути продовжена, якщо загроза з боку безпілотників, що входять у повітряний простір Литви, не зменшиться.

Також читайте: Підводний дрон з РФ, імовірно, проник у територіальні води Литви: проводиться перевірка

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

Порушення повітряного простору Литви

Раніше повідомлялося, що у Литві, на військовому полігоні Гайжюнай у Йонауському районі, знайшли безпілотник, який залетів на територію країни з Білорусі 28 липня.

28 липня поліція Литви повідомила про виявлення безпілотника невстановленого типу, який залетів на територію країни з Білорусі.

Пізніше повідомлялося, що Литва передислокувала підрозділ ППО ближче до кордону з Білоруссю