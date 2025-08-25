В учениях "Запад-2025" примут участие до 30 тысяч российских и белорусских военных, - разведка Литвы

Военная разведка Литвы сообщила, что в совместных учениях "Запад-2025" планируется участие до 30 тысяч военных из России и Беларуси.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление начальника Второго департамента оперативных служб Миндаугаса Мажонаса, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, на территории Беларуси будет находиться только 8 тысяч военных, из которых примерно 2 тысячи - российские солдаты.

Мажонас отметил, что вероятность гибридных атак против Литвы во время учений является минимальной, однако отдельные провокации не исключены. "Инциденты возможны во время любых учений. Возможны, например, нарушения воздушного пространства или небольшие киберинциденты", - уточнил он.

В то же время начальник литовской разведки подчеркнул, что после завершения "Запад-2025" вероятность того, что Россия попытается замаскировать действия против других стран региона или втянуть Беларусь в масштабное вторжение в Украину, остается очень низкой.

