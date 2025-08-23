Россия строит центр радиоэлектронной разведки в Калининградской области, - расследование. ФОТО

Строительство развернуто уже два года. Но сейчас получены новые спутниковые снимки, на которых видно, что это не просто строительство укреплений, а масштабный объект радиоразведки всего в 25 километрах от границы НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую редакцию BILD в телеграме.

По данным расследовательской платформы Tochnyi, речь идет о создании большого кольцевого антенного комплекса недалеко от города Черняховск.

Работы, как утверждается, стартовали еще в марте 2023 года. За это время на месте расчистили лес, возвели забор, построили дороги и подготовили площадки под здания.

"На внешнем участке видны котлованы для антенных мачт. Также можно различить как минимум шесть колец", - отмечают расследователи.

По мнению экспертов, это так называемая кольцевая антенная решетка - система антенн, которая используется для военной радиотехнической разведки и связи. Диаметр объекта может достигать до 1600 метров, что в несколько раз больше обычных комплексов этого типа.

Как добавляет польская Rzeczpospolita, на снимках можно заметить узор концентрических кругов, лучеобразно расположенных каналов и ряд дорог доступа к центру объекта. Хотя эта территория все еще в строительстве, в отличие от типичных инфраструктурных объектов или радиолокационных установок, на ней не видно никаких разбросанных фундаментов, которые могли бы предусматривать строительство других капитальных конструкций в пределах периметра, таких как большие антенны или сооружения для защиты радаров, за исключением центра, где территорию выровняли.

По мнению экспертов, такая структура может свидетельствовать, что это военный антенный комплекс, разработанный для целей радиоразведки или коммуникации.

Отмечается, что такие системы широко применялись в период холодной войны. Диаметр круга имеет непосредственное влияние на частоту, а следовательно, и на длину волн, используемых системой. Каждый CDAA может иметь несколько колец, по одному для каждого конкретного диапазона, от нескольких МГц до 28 МГц, с дальностью обнаружения до 7400 км.

На основе спутниковых снимков можно утверждать, что установка имеет диаметр от нескольких сотен до 1600 метров. Это ставит ее значительно выше размеров известных систем CDAA, таких как недавно построенные на Кубе в сотрудничестве с Китаем.

После завершения строительства, как уточняют расследователи, Россия сможет перехватывать радиосвязь НАТО в Восточной Европе и странах Балтии, а также наладить более надежную связь с подводными лодками в Балтийском море и северной части Атлантического океана. Москва очевидно полагается не только на ракетные снаряды, но и на "уши", чтобы подслушивать НАТО.

