Пропагандист Соловьев предлагает переселить хуситов и сомалийцев в Калининградскую область: "Они объяснят прибалтам, кто здесь хозяин". ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев предлагает переселить хуситов и сомалийских пиратов в российскую Калининградскую область.
Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом путинский прихвостень хочет"объяснить прибалтам, кто здесь хозяин".
Топ комментарии
+37 YU ST
показать весь комментарий27.06.2025 10:57 Ответить Ссылка
+21 Яр Холодний
показать весь комментарий27.06.2025 11:17 Ответить Ссылка
+20 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий27.06.2025 10:58 Ответить Ссылка
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"Маланці" живуть в країнах "постсовка", розмовляють на "абщепанятнам", ******* "русский мир", гроші і Сталіна...
Яка в мене гарна мрія!!)))))))
СоУпадєніє?!
как вы живете с таким идеальным отсутствием чувства юмора и сарказма? или за 95-й стало обидно?
Таке відчуття що учасника в студії ноги шурупами до підлоги прикручують щоб вони постійно визчали і не повбивали один одного бігаючи...
ятаган в дупу *****
А до того ж багато цікавого можна дізнатися. Мене дуже зацікавило, що сомалійські пірати то випускники русскіх навчальних закладів...
Ще є люди в Україні які не знають й досі хто таке той мерзотни салавйов.... Ви серйозно?
Не варто надавати йому майданчик інформаційний в Україні , не варто.
Це моя думка, я звісно можу й помилятися.
П. С. Не слухав що воно там верзе, мені та маячня не потрібна зовсім й не цікаво.
Тільки питаня куди, та як, звідти побіжать ***********?
Бо південе узбережя Балтійського майже як північне Середземного😁
зподобатися кремлівському *****@ку з такими ж виродками в студії !!
Гидота , яких не можна дивитися взагалі !!