Пропагандист Соловйов пропонує переселити хуситів і сомалійців у Калінінградську область: "Они объяснят прибалтам, кто здесь хозяин". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов пропонує переселити хуситів та сомалійських піратів у російську Калінінградську область.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у такий спосіб путінський прихвостень хоче "объяснить прибалтам, кто здесь хозяин".

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