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Пропагандист Соловйов пропонує переселити хуситів і сомалійців у Калінінградську область: "Они объяснят прибалтам, кто здесь хозяин". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов пропонує переселити хуситів та сомалійських піратів у російську Калінінградську область.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у такий спосіб путінський прихвостень хоче "объяснить прибалтам, кто здесь хозяин".

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Автор: 

Калінінград (95) Сомалі (17) Соловйов Володимир (142) хусити (9)


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Топ коментарі
+39
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27.06.2025 10:57 Відповісти
+21
Їбанат! - сомалійських піратів вже кілька років не чути - їм пояснили хто в морі хозяїн
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27.06.2025 10:58 Відповісти
+21
Діти Соловйова живуть у Великобританії. Син - пасивний ПДРС, доволі відомий у британських гей-клубах. Вілли Соловйова ( 4 штуки)- в Італії (одна з них - на озері Комо). Росія для Соловйова - лише "пасовисько", де він "пасе лохів", їх "доїть" і "стриже"... А також відправляє на "забій", в Україну... За це він отримує гроші від Путіна, і на ці гроші утримує своїх дітей у Великобританії, і вілли в Італії...
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27.06.2025 11:17 Відповісти
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27.06.2025 10:57 Відповісти
Їбанат! - сомалійських піратів вже кілька років не чути - їм пояснили хто в морі хозяїн
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27.06.2025 10:58 Відповісти
Раніше я думав що він дебіл, а зараз даже не знаю чоловік він або баран для кадирова. Спочатку запитай хустів, чи здатні вони як твої діти вітчизну змінити, да під владу ху...ла стати.
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27.06.2025 10:58 Відповісти
Діти Соловйова живуть у Великобританії. Син - пасивний ПДРС, доволі відомий у британських гей-клубах. Вілли Соловйова ( 4 штуки)- в Італії (одна з них - на озері Комо). Росія для Соловйова - лише "пасовисько", де він "пасе лохів", їх "доїть" і "стриже"... А також відправляє на "забій", в Україну... За це він отримує гроші від Путіна, і на ці гроші утримує своїх дітей у Великобританії, і вілли в Італії...
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27.06.2025 11:17 Відповісти
Глядя и слушая соловьева, я начинаю догадываться, почему не все в мире любят Израиль и его население...и да, лично я антисемитизмом не страдаю, если что, просто навеяло.
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27.06.2025 13:12 Відповісти
Євреї живуть в Ізраїлі, розмовляють на івриті і сповідують юдаїзм. Жиди, сефарди живуть по всьому світу, розмовляють на "ідіш" та на мовах країн проживання.
"Маланці" живуть в країнах "постсовка", розмовляють на "абщепанятнам", ******* "русский мир", гроші і Сталіна...
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27.06.2025 13:17 Відповісти
І цей придурок просто так дав зрозуміти, що кацапи терпіли, і постояти за себе не здатні.
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27.06.2025 10:59 Відповісти
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27.06.2025 11:00 Відповісти
Російські медіа це рупор Луб'янки та Старої Площі. Такий собі театр ляльок.
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27.06.2025 11:01 Відповісти
А ще Талібан, Хамас, Хезболлу разом з Іраном. І вілаят Хорасан.
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27.06.2025 11:02 Відповісти
А я особисто "За" переселення туди хусітов- дебілов. По перше- вони виріжут там все рос населення спочатку , будуть грабувати та мордувати місцевих руцких, бо нашо лізти закордон- де ім точно дадут гарну відсіч, а працювати вони ненавчені від слова зовсім, і тупа русня- ось вона поруч, звикла бути терпілами))))), а потім там почнеться зима- та увесь караван "гарячих южных парней" піде на південь через всю вЯлику рашку зі зброєю, ножами та бажанням прибарахліться.
Яка в мене гарна мрія!!)))))))
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27.06.2025 12:06 Відповісти
Непогано! Тільки в літку,під постійним дощем,вони теж не зрадіють!
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27.06.2025 13:58 Відповісти
Хамас,Хезбола,Хусіти,***** та ще Хорасан!
СоУпадєніє?!
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27.06.2025 13:56 Відповісти
вон ано чьо, міхалич. ) довбо*б публічно на камеру визнав хто насправді є їхніми союзниками зараз - хусити, пірати, пухляші і таліби. окуєнне вялічія здобули лапті за 25 років правління собіратєля зімєль рюскіх..
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27.06.2025 11:03 Відповісти
Как жаль, что у нас отключили Соловьва, Скабееву и Симонян. Всегда с удовольствием их смотрел. Как хотите, но по сравнению с ними 95Й квартал отдыхает!
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27.06.2025 11:03 Відповісти
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27.06.2025 11:04 Відповісти
Как жаль кацапского гамна ?,це тіль ки кінчений дебіл може дивитись цей маразм.
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27.06.2025 11:09 Відповісти
"Как жаль кацапского гамна ?"

как вы живете с таким идеальным отсутствием чувства юмора и сарказма? или за 95-й стало обидно?
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27.06.2025 11:14 Відповісти
Де у рудольфа виницковского на телебачені гумор?
Таке відчуття що учасника в студії ноги шурупами до підлоги прикручують щоб вони постійно визчали і не повбивали один одного бігаючи...
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27.06.2025 14:23 Відповісти
ні, ту риганину дивитись сумнівне задоволення, але кацапам подобається, втягуються, там психологи працюють над подачею, текстами сценаріями.
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27.06.2025 14:15 Відповісти
ердоган: "придбані у 2017 за 2,5 млрд.$ у кацапів чотири дивізіони с-400 не у змозі захистити туреччину від повітряних атак. наше суспільство остаточно це зрозуміло в останні дні (на прикладі с-400 в ірані)" (С)
ятаган в дупу *****
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27.06.2025 11:04 Відповісти
за таке придбання ердоган повинен піти у відставку..
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27.06.2025 12:34 Відповісти
Tam nemci dolzni zit.Prusi eto iskonyje ix zemli,a kacapov ottuda nado obratno vyslat
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27.06.2025 11:04 Відповісти
так прусси - це ж балти, а не німці.
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27.06.2025 11:25 Відповісти
Nazvanija byla Prusija,a tak tam davno zyli nemci eto ix zemlia ,a ne okupantov kacapov.Nicego pridiot vremia nemci za vsio rascytajetsia.
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27.06.2025 11:31 Відповісти
Навіщо транслювати цю брехливу потвору?
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27.06.2025 11:06 Відповісти
Інакше б не повірили, що таке можна говорити. А це перша кнопка раша-тіві.
А до того ж багато цікавого можна дізнатися. Мене дуже зацікавило, що сомалійські пірати то випускники русскіх навчальних закладів...
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27.06.2025 11:11 Відповісти
Хто б не повірив?
Ще є люди в Україні які не знають й досі хто таке той мерзотни салавйов.... Ви серйозно?
Не варто надавати йому майданчик інформаційний в Україні , не варто.
Це моя думка, я звісно можу й помилятися.
П. С. Не слухав що воно там верзе, мені та маячня не потрібна зовсім й не цікаво.
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27.06.2025 13:31 Відповісти
Они, в первую очередь, самим кацапам объяснят
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27.06.2025 11:10 Відповісти
Аааа, так ось для чого ви купи муслімов та абреків до Масквабаду переселяете!
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27.06.2025 11:11 Відповісти
А вот и признание, что всех сомалийских пиратов террористов обучали на ********** и они хорошо знают узкий язык!!! Это европейцам для понимания с кем имеют дело!!!!🤪🥳
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27.06.2025 11:13 Відповісти
переляканий становищем подихаючої Московії, Соло-вей нагадує дебілкуватого першокласника, який погрожує, шо приведе "на розбірки" до школи батька-зека-алкоголіка та старшого брата-педофіла-наркомана.. і дуже сподівається на "прикольний" результат від своєї ідіотської пропозиції..
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27.06.2025 11:14 Відповісти
Так вони, хусити і сомалійці, і русні пояснять хто тут хазяїн.
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27.06.2025 11:17 Відповісти
В першу чергу русне,яка окупувала Кенігсберг.
Тільки питаня куди, та як, звідти побіжать ***********?
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27.06.2025 11:37 Відповісти
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27.06.2025 11:17 Відповісти
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27.06.2025 11:22 Відповісти
Мені цікаво - а шмарклі хуситам і "сомалійським піратам" Соловйов буде особисто підтирать? Бо клімат у Балтійському регіоні, далеко не тропічний... Починав строкову службу в "учебці", у Вінницькій області. Санчастина всю зиму була забита середньоазіатами і ... "сибіряками"!!! Постійні бронхіти і шмарклі до пупа... Бо ні ті, ні другі не звикли до клімату з високим рівнем вологості... А ці "мавпи" взагалі не знають, що таке холод... Та ще й СИРИЙ... Я виріс в Україні - а потрапив у Ленінград - так не дуже добре себе відчував... Так що Калінінград, для "мавп", буде суцільним "лазаретом" - шмарклі на автомати постійого намотуватимуться...
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27.06.2025 11:30 Відповісти
Саме так! На термометрі -3(-5) під легенький вітерець з Балтики "те що треба!"
Бо південе узбережя Балтійського майже як північне Середземного😁
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27.06.2025 11:45 Відповісти
Я служив на південному березі Арктики. Ні в кого ніяких бронхів і шмарклів. Влітку в річках температура, як у Дністрі. З гуманних міркувань хуситів - туди.
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27.06.2025 14:18 Відповісти
Не маю уявленя за температуру і ні там,а ні Дністрі. Але бажаня купатися (руки з годиником у воді моря тільки були) а ні в Балтійському,а ні в Білому навіть в серпні,(не говорячи про травень) не виникало.
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27.06.2025 14:45 Відповісти
Біле море холодне; Північна Двина теж, але купатись можна. Влітку теплі неглибокі річки біля Воркути, Нижньої Пеші і Нар'ян -Мару. Хусити там не застудяться. Під час служби їздив багато- можу їм порадити.😃
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27.06.2025 15:21 Відповісти
А в Ленінградській області (до речі, вона і зараз так називається), у солдатів з Сибіру три проблеми: бронхіти, шмарклі, і фурункольоз...
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27.06.2025 14:53 Відповісти
А народився і виріс ти, ДЕ???
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27.06.2025 15:06 Відповісти
Можна легко узнати, з якої області людина, задавши питання:"Що таке бамбетель, бараболя, незграбний, незугарний, маланка, малац. Маланка по-білоруськи "блискавка ", а малац по-угорськи "порося". Звідки взялись маланці - не знаю.
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27.06.2025 15:38 Відповісти
"Маланцями", ще до революції, одеські євреї називали євреїв-вихрестів, які, для отримання "плюшок" в антисемітському суспільстві, хрестилися...
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27.06.2025 15:49 Відповісти
Коли йому вже засунуть кляп з портянки.Обіжений,два будинки в Італії на озері Комо заарештували.Непосильною працею пропагандонив,а його не зрозуміли.Схожий на шакала Табакі - "А мы пойдем на север"Тебе мудозвона тільки пуйло і розуміє.
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27.06.2025 11:39 Відповісти
А давай.. Правда покажут они это россиянам в Калининграде. Остальные будут их на кордоне разворачивать.
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27.06.2025 11:45 Відповісти
Тоді хуситів замість Шапіро-Салавьйова треба і в телестудію посадити ,нах ти тоді там потрібний, вибл@док.
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27.06.2025 11:47 Відповісти
На дачу собі хай заселить.
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27.06.2025 11:50 Відповісти
Nu vot pribaltam ( hz kto eta takie 🤷‍♂️ ) puskai i abisnaiet . A mi , baltiici , im pakazhem , gde raki zimuiet !
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27.06.2025 11:51 Відповісти
A etat ruski ***** Mamikin , katori s Latvii ubezhal v parashku , puskai nedumaiet chto karma ievo minuiet .
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27.06.2025 11:54 Відповісти
.
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27.06.2025 11:57 Відповісти
Віддати шматок своєї землі на поталу брудним маргіналам,аби наробити дрібних капостей сусідам--це просто ганьба якась.Дожилася "великая расія", мда...
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27.06.2025 12:02 Відповісти
Лена, восточная Пруссия это точно не российская земля! Никаких"своя земля"! Даже в виде шутки.
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27.06.2025 13:16 Відповісти
Оленко! Вони ВЕСЬ Сибір уже китайцям віддали! ... "Згоріла хата - гори, і сарай...".
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27.06.2025 15:09 Відповісти
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27.06.2025 12:31 Відповісти
Почему никогда не показывают самое начало и самый конец таких вечеров, когда участников приводят, а потом забирают санитары?
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27.06.2025 13:02 Відповісти
Соловйов , типовий кретин і тупе бидло , який намагається
зподобатися кремлівському *****@ку з такими ж виродками в студії !!
Гидота , яких не можна дивитися взагалі !!
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27.06.2025 13:02 Відповісти
Ну, що тобі сказать... "Останкінських" я дивлюся .. Виключно для того, щоб зрозуміть, до якого рівня нижче плінтуса вони здатні добраться. Це і "пізнавальний" напрям, і "підготовчиий" - ворога треба ЗНАТЬ... А "Блазня я не сприймав ще тоді, коли він "дуркував" на естраді... Його "жарти" були такими "плоскими", що якщо їх "побрить" - вони під дверима пролізуть... Навіть деяких товаришів, на цьому, втратив...
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27.06.2025 15:15 Відповісти
Старі діди, опустившись до рівня дитсадівської групи, веселяться своїм дитячим фантазіям. Саме цікаво те, що Соловйов щось пи*доне, всі спочатку задумуються, а потім починають хіхікати через силу.
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27.06.2025 14:42 Відповісти
Заодно і рашистам обяснять, хто там хазяїн. Ну не дебіл ?
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27.06.2025 14:54 Відповісти
 
 