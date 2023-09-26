Эстония вслед за Литвой планирует вернуть историческое название Калининграду

Комиссия парламента Эстонии по иностранным делам предложила Обществу родного языка рассмотреть возможность использования в эстонском языке названия Кенигсберг вместо Калининграда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA.

Отмечается, что парламентская комиссия по иностранным делам пришла к выводу, что в эстонском языке следует использовать историческое название "Кенигсберг".

Глава комиссии Марк Михкельсон отметил, что переименование Калининграда также поддержали Латвия, Литва и Польша.

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Также члены комиссии пришли к выводу, что вместо нынешнего названия российского города Кингисепп целесообразно использовать его прежние названия Ямбург или Ям.

Издание сообщает, что обсуждение продолжится в октябре. В проекте предлагается призвать правительство переименовать Калининград в Кенигсберг и провести все процедуры, связанные с изменением названия.