Эстония вслед за Литвой планирует вернуть историческое название Калининграду
Комиссия парламента Эстонии по иностранным делам предложила Обществу родного языка рассмотреть возможность использования в эстонском языке названия Кенигсберг вместо Калининграда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA.
Отмечается, что парламентская комиссия по иностранным делам пришла к выводу, что в эстонском языке следует использовать историческое название "Кенигсберг".
Глава комиссии Марк Михкельсон отметил, что переименование Калининграда также поддержали Латвия, Литва и Польша.
Также члены комиссии пришли к выводу, что вместо нынешнего названия российского города Кингисепп целесообразно использовать его прежние названия Ямбург или Ям.
Издание сообщает, что обсуждение продолжится в октябре. В проекте предлагается призвать правительство переименовать Калининград в Кенигсберг и провести все процедуры, связанные с изменением названия.
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В закрепленном комментарии твиттер-аккаунта Královec - итоги референдума в Калининградской области. Почти 98% жителей якобы проголосовали за присоединение к Чехии и переименование Калининграда в Královec. Тут я хочу обязательно подчеркнуть: референдума на самом деле не было, это все шутка. Но шутка многим понравилась, и теперь у Краловца десятки тысяч фолловеров в твиттере.
Они могут почитать фейковый туристический сайт Краловца, узнать о ходе строительства "пивного потока" из Чехии в анклав через территорию Польши и почитать выдуманные новости про референдум. Там же можно найти анонс марки от Чешской почты с изображением несуществующего чешского авианосца Baron Prášil и шутки про итоги волеизъявления мифических жителей Краловца: "Папа Франциск благословил новую чешскую территорию: "Как написано в Библии, если чехи хотят Калининград, пусть они его получат… Мне все равно. Да благословит их Бог".
А от ідея поляків перейменувати Калінінград в Кролевець їх вивела з себе - і росіяни вирішили "повернути" польським містам німецькі назви: Данціг, Бреслау тощо.
Якщо росіян від цього так пучить, ми маємо продовжити їхню ж традицію "не дадим переписать историю". Вважаю, що Москві треба повернути історичну назву "Кучково". Наведу цитату з мудрої статті: "Москва первое время носила второе название Кучко́во (по владениям суздальского боярина Кучки). В новгородской берестяной грамоте второй половины XII века Москва упомянута как Кучко́в. В ходе событий междоусобной войны 1174-1176 годов, осенью 1176 года Москва и окрестные села были сожжены во время нападения рязанского князя Глеба Ростиславича, но вскоре город был восстановлен".
Ті ж таки німці, к різних мовах - ждорман, дойчі, алемани.