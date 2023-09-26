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Эстония вслед за Литвой планирует вернуть историческое название Калининграду

калінінград

Комиссия парламента Эстонии по иностранным делам предложила Обществу родного языка рассмотреть возможность использования в эстонском языке названия Кенигсберг вместо Калининграда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA.

Отмечается, что парламентская комиссия по иностранным делам пришла к выводу, что в эстонском языке следует использовать историческое название "Кенигсберг".

Глава комиссии Марк Михкельсон отметил, что переименование Калининграда также поддержали Латвия, Литва и Польша.

Смотрите также: Дорожные знаки с надписью "Калининград" в Польше меняют на "Крулевец". ФОТО

Также члены комиссии пришли к выводу, что вместо нынешнего названия российского города Кингисепп целесообразно использовать его прежние названия Ямбург или Ям.

Издание сообщает, что обсуждение продолжится в октябре. В проекте предлагается призвать правительство переименовать Калининград в Кенигсберг и провести все процедуры, связанные с изменением названия.

Автор: 

Калининград (107) переименования (739) Эстония (1420)


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Топ комментарии
+8
А чтобы рашисты были более сговорчивые, на границе если у них билет не в Кенигсберг заворачивать обратно, заявляя что такого названия как *калининград* несуществует. Немного потопчутся и будут сами исправлять калининград на Кенигсберг
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26.09.2023 21:35
+6
Сам Лаптестан давно пора Мацковiей назвать. Чтоб не поганить ассоциацией с Русью...
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26.09.2023 21:24
+5
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26.09.2023 21:17
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26.09.2023 21:17 Ответить
в Чехии шутят про аннексию Калининградской области. Мол, наконец-то у Чехии будет выход к морю.

В закрепленном комментарии твиттер-аккаунта Královec - итоги референдума в Калининградской области. Почти 98% жителей якобы проголосовали за присоединение к Чехии и переименование Калининграда в Královec. Тут я хочу обязательно подчеркнуть: референдума на самом деле не было, это все шутка. Но шутка многим понравилась, и теперь у Краловца десятки тысяч фолловеров в твиттере.

Они могут почитать фейковый туристический сайт Краловца, узнать о ходе строительства "пивного потока" из Чехии в анклав через территорию Польши и почитать выдуманные новости про референдум. Там же можно найти анонс марки от Чешской почты с изображением несуществующего чешского авианосца Baron Prášil и шутки про итоги волеизъявления мифических жителей Краловца: "Папа Франциск благословил новую чешскую территорию: "Как написано в Библии, если чехи хотят Калининград, пусть они его получат… Мне все равно. Да благословит их Бог".
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26.09.2023 23:07 Ответить
Хай скрєпам по сусалам влуплять. Якщо недостає снаги то естонці мають згадати зовсім недалеке минуле коли вони стали писати Таллінн з двума Н. А кацапня аж на гівно сходила та намагалась ображати навіть з цього приводу. Здається там навіть Задорнов відзначився в цькуванні нового естонського правопису.
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26.09.2023 21:21 Ответить
Хоча не вилазив з Балтії, постійно там тусив....кацапи
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26.09.2023 21:29 Ответить
В Естонії був Талін, Пярну. В Латвії три відпустки в Юрмалі. В Литві ніколи. На жаль.
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26.09.2023 21:34 Ответить
Я про задорнова
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26.09.2023 21:42 Ответить
Сам Лаптестан давно пора Мацковiей назвать. Чтоб не поганить ассоциацией с Русью...
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26.09.2023 21:24 Ответить
Росіяни клюнули на наживку і включилися в гру перейменування міст. Їх страшенно зачепила ідея перейменування Росії в Московію, але реагувати на нас вони вважали нижче своєї гідності.

А от ідея поляків перейменувати Калінінград в Кролевець їх вивела з себе - і росіяни вирішили "повернути" польським містам німецькі назви: Данціг, Бреслау тощо.

Якщо росіян від цього так пучить, ми маємо продовжити їхню ж традицію "не дадим переписать историю". Вважаю, що Москві треба повернути історичну назву "Кучково". Наведу цитату з мудрої статті: "Москва первое время носила второе название Кучко́во (по владениям суздальского боярина Кучки). В новгородской берестяной грамоте второй половины XII века Москва упомянута как Кучко́в. В ходе событий междоусобной войны 1174-1176 годов, осенью 1176 года Москва и окрестные села были сожжены во время нападения рязанского князя Глеба Ростиславича, но вскоре город был восстановлен".
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26.09.2023 21:56 Ответить
А чем "Лаптестан" не подходит?!
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27.09.2023 00:41 Ответить
Перші, несміливі кроки в процесі відновлення справедливості, повернення Німеччині присвоєної московією території Східної Прусії.
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26.09.2023 21:27 Ответить
Тут мне кто то рассказывал что нам нельзя называть москву- Кучково а РФ- Московией потому что ето не по закону. Как видим все ето отмазки и если захотеть то все можно
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26.09.2023 21:30 Ответить
А до чого тут, нібито, "закон"? Багато народів називають сусідні народи так, як в них це склалося історично. І я кажу не про якісь образливі прізвиська. А саме про назви. Окрім, власне, ще й самоназв.
Ті ж таки німці, к різних мовах - ждорман, дойчі, алемани.
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26.09.2023 21:52 Ответить
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26.09.2023 21:30 Ответить
А чтобы рашисты были более сговорчивые, на границе если у них билет не в Кенигсберг заворачивать обратно, заявляя что такого названия как *калининград* несуществует. Немного потопчутся и будут сами исправлять калининград на Кенигсберг
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26.09.2023 21:35 Ответить
Столица Тевтонского ордена, Восточной Пруссии, ганзейский город-государство Кенигсберг! Там история зачитаешься! Седая Балтика. Родина философа Канта. Оттуда вся элита средневековой Германии вышла. Но. Но есть Потсдам 1946г. Конференция там была по итогам 2 мировой. О неделимости границ в Европе. Потому то немцы и молчат.
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26.09.2023 21:53 Ответить
"Ялти" більше немає, її скасував буйло і тепер всі можуть захоплювати що хотять ! хоч і Královec
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26.09.2023 23:10 Ответить
Так і до переіменування росії на московію незбаром дійдуть... нам давно пора.
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26.09.2023 22:09 Ответить
Дедуфка Калинин, когда будет переворачиваться в гробу, может больно удариться.
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26.09.2023 22:42 Ответить
Якби замість Агрохімії і Стефанчука я заправляв Верх Радою,я б давно проштовхнув закон про можливість іменування РФ давніми,історичними,ісконними ))) українськими назвами: Московія,Московщина,Московська держава...
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26.09.2023 22:50 Ответить
країна моксель
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26.09.2023 23:26 Ответить
Ну тогда не Калининградская область, а Прусское герцогство.
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26.09.2023 23:44 Ответить
 
 