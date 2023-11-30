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Новости За рубежом
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Германия (5996) Калининград (103) консульство (447) россия (91190)

Германия закрыла консульство в Калининграде

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

консульство,німеччина,калінінград

С 30 ноября приостанавливает работу консульство Германии в российском Калининграде.

Об этом сообщили в ведомстве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду. Причину закрытия консульства там не указали.

"Генеральное консульство в Калининграде закрыто с 30 ноября 2023 года. Теперь за консульские и паспортные вопросы в округе Генерального консульства в Калининграде отвечает Генеральное консульство в Санкт-Петербурге, тогда как Визовый отдел посольства в Москве отвечает исключительно за обработку визовых вопросов", - говорится в заявлении.

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Четыре из пяти консульств Германии в России были закрыты в мае, когда Берлин по требованию РФ пытался сократить количество государственных служащих в стране до 350.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что при таком количестве консульствам будет сложно продолжать свою регулярную работу.

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После вторжения РФ в Украину в прошлом году Германия вместе с другими европейскими странами выслала десятки российских дипломатов.

Германия в ответ на ограничение Россией численности немецких госслужащих на ее территории летом отозвала разрешение на работу четырех из пяти консульств России в Германии.
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Топ комментарии
+9
Ну а навіщо Німеччині німецьке консульство у своїй ж країні ?
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30.11.2023 15:06
+7
не калининграде, а Кенигсберге....
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30.11.2023 15:46
+5
І хай так і буде на віки-вічні!
Амінь!
А головне - шоб не було взагалі на мапі світу такого теріторіального утворення, як "підораССія"1
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30.11.2023 15:07
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готуються до военного вирішення питання
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30.11.2023 15:04 Ответить
Ну а навіщо Німеччині німецьке консульство у своїй ж країні ?
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30.11.2023 15:06 Ответить
І хай так і буде на віки-вічні!
Амінь!
А головне - шоб не було взагалі на мапі світу такого теріторіального утворення, як "підораССія"1
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30.11.2023 15:07 Ответить
це моцкалям треба відкривати
консульство в Кьонігсберге
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30.11.2023 15:07 Ответить
Это еще вопрос. Я бы поставил на поляков.
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30.11.2023 15:10 Ответить
Калінінград мабуть німцям продамо...
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30.11.2023 15:08 Ответить
русский, рурский, прусский ...
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30.11.2023 15:16 Ответить
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30.11.2023 15:10 Ответить

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30.11.2023 15:29 Ответить
не калининграде, а Кенигсберге....
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30.11.2023 15:46 Ответить
Краловець це..
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30.11.2023 16:08 Ответить
Такого міста не існує, то вимисел московитів, на краденому!!
У ФРН добре знають цю історію!
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30.11.2023 15:53 Ответить
це місто Пржемисла Отакара II (1233-1278) - короля Чехії
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30.11.2023 16:15 Ответить
Германия закрыла консульство в Калининграде, i otkrila v Königsberg.
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30.11.2023 16:41 Ответить
Німеччина потроху підстилає соломку під зріюче яблуко, вирахувавши траєкторію. Переважна частина молодого населення Калінінградської областіКенігсбергщини ніколи не була на своїй історичній батьківщині і в даний момент не асоціює своє майбутнє з росією. Економічна політика, яка почалася 25 років тому, також принесла свої результати. Більше 75% капіталу в цій області належить Німеччині.
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30.11.2023 16:52 Ответить
 
 