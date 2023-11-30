Германия закрыла консульство в Калининграде

С 30 ноября приостанавливает работу консульство Германии в российском Калининграде.

Об этом сообщили в ведомстве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду. Причину закрытия консульства там не указали.

"Генеральное консульство в Калининграде закрыто с 30 ноября 2023 года. Теперь за консульские и паспортные вопросы в округе Генерального консульства в Калининграде отвечает Генеральное консульство в Санкт-Петербурге, тогда как Визовый отдел посольства в Москве отвечает исключительно за обработку визовых вопросов", - говорится в заявлении.

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Четыре из пяти консульств Германии в России были закрыты в мае, когда Берлин по требованию РФ пытался сократить количество государственных служащих в стране до 350.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что при таком количестве консульствам будет сложно продолжать свою регулярную работу.

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После вторжения РФ в Украину в прошлом году Германия вместе с другими европейскими странами выслала десятки российских дипломатов.

Германия в ответ на ограничение Россией численности немецких госслужащих на ее территории летом отозвала разрешение на работу четырех из пяти консульств России в Германии.