Росія будує центр радіоелектронної розвідки в Калінінградській області, - розслідування. ФОТО

Будівництво розгорнуте вже два роки. Але нині отримані нові супутникові знімки, на яких видно, що це не просто будівництво укріплень, а масштабний об'єкт радіорозвідки всього за 25 кілометрів від кордону НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську редакцію BILD у телеграмі.

За даними розслідувальної платформи Tochnyi, йдеться про створення великого кільцевого антенного комплексу неподалік міста Черняховськ.

Роботи, як стверджується, стартували ще в березні 2023 року. За цей час на місці розчистили ліс, звели паркан, побудували дороги і підготували майданчики під будівлі.

"На зовнішній ділянці видно котловани для антенних щогл. Також можна розрізнити як мінімум шість кілець", - зазначають розслідувачі.

На думку експертів, це так звана кільцева антенна решітка — система антен, яка використовується для військової радіотехнічної розвідки та зв'язку. Діаметр об'єкта може досягати до 1600 метрів, що в кілька разів більше за звичайні комплекси цього типу.

Як додає польська Rzeczpospolita, на знімках можна помітити візерунок концентричних кіл, променеподібно розташованих каналів і низку доріг доступу до центру об’єкта. Хоча ця територія все ще в будівництві, на відміну від типових інфраструктурних об’єктів чи радіолокаційних установок, на ній не видно жодних розкиданих фундаментів, які могли б передбачати будівництво інших капітальних конструкцій у межах периметра, таких як великі антени або споруди для захисту радарів, за винятком центру, де територію вирівняли.

На думку експертів, така структура може свідчити, що це військовий антенний комплекс, розроблений для цілей радіорозвідки або комунікації.

Зазначається, що такі системи широко застосовувалися в період холодної війни. Діаметр кола має безпосередній вплив на частоту, а отже, і на довжину хвиль, які використовуються системою. Кожен CDAA може мати кілька кілець, по одному для кожного конкретного діапазону, від кількох МГц до 28 МГц, із дальністю виявлення до 7400 км.

На основі супутникових знімків можна стверджувати, що установка має діаметр від кількох сотень до 1600 метрів. Це ставить її значно вище за розміри відомих систем CDAA, як-от тих, що нещодавно були збудовані на Кубі у співпраці з Китаєм.

Після завершення будівництва, як уточнюють розслідувачі, Росія зможе перехоплювати радіозв'язок НАТО в Східній Європі та країнах Балтії, а також налагодити більш надійний зв'язок з підводними човнами в Балтійському морі та північній частині Атлантичного океану. Москва очевидно покладається не лише на ракетні снаряди, але й на "вуха", щоб підслуховувати НАТО.

