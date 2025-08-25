УКР
У навчаннях "Захід-2025" візьмуть участь до 30 тисяч російських та білоруських військових, - розвідка Литви

Військова розвідка Литви повідомила, що у спільних навчаннях "Захід-2025" планується участь до 30 тисяч військових із Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву начальника Другого департаменту оперативних служб Міндаугаса Мажонаса, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, на території Білорусі перебуватиме лише 8 тисяч військових, з яких приблизно 2 тисячі - російські солдати.

Мажонас зауважив, що ймовірність гібридних атак проти Литви під час навчань є мінімальною, проте окремі провокації не виключені. "Інциденти можливі під час будь-яких навчань. Можливі, наприклад, порушення повітряного простору чи невеликі кіберінциденти", - уточнив він.

Водночас начальник литовської розвідки наголосив, що після завершення "Захід-2025" ймовірність того, що Росія спробує замаскувати дії проти інших країн регіону або втягнути Білорусь у масштабне вторгнення в Україну, залишається дуже низькою.

Давно пишу, що транспортні зд вузли з Білоруссю треба знищіти , як і з Україною .
25.08.2025 13:05 Відповісти
головне щоб з навчань не верталися через Київ !!!
25.08.2025 13:19 Відповісти
А потом белорусских военных переоденусь в кацапскую военную форму и отправят на фронт в Украину 200%
25.08.2025 13:31 Відповісти
 
 