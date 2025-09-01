РУС
Новости Военные учения РФ и Беларуси
Военные учения с применением ядерного оружия стартовали в Беларуси

Учения Запад 2025 В Беларусь прибыли военные РФ

Накануне в Беларуси начались учения организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), во время которых планируют отработать применение ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, в маневрах принимают участие более 2000 военных из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Будет привлечено 450 единиц вооружения и техники, в том числе девять самолетов и вертолетов, а также более 70 беспилотников различного типа.

В министерстве обороны Беларуси сообщили, что тренировки начались в рамках трех программ: "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025".

Учения перенесли вглубь территории страны, как утверждают в Минске, по личному распоряжению диктатора Александра Лукашенко.

Также читайте: Сейчас не наблюдается значительного количества сил и средств РФ на территории Беларуси для учений "Запад-2025", - ГПСУ

"Мы сознательно отодвинули учения от западных и южных границ, чтобы нас не обвиняли в различных инсинуациях и возможных провокациях", - отметил первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко.

По словам Муравейко, в рамках маневров будет отработано планирование применения ядерного оружия без проведения непосредственно ядерных испытаний.

"Нельзя применять то, что, скажем так, несет угрозу всему миру, общей безопасности. А как это планировать - будем учиться", - сказал он.

Учения ОДКБ завершатся 6 сентября.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Туск и фон дер Ляйен посетили польско-белорусскую границу несмотря на предупреждение о белорусских военных. ФОТО

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.

В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

Беларусь (7984) военные учения (3481)
По кремлю відпрацюйте. Буде дуже цінний досвід.
01.09.2025 07:04 Ответить
Добре буде, якщо в цих криворуких на навчаннях нічого не вибухне.
01.09.2025 07:21 Ответить
Нехай вибухає. Ядерки там немає. Блефують бульбаші.
01.09.2025 07:29 Ответить
У 90-х Україна передала Росії збагаченого урану і плутонію на сто мільярдів доларів - таку цифру у своїй книзі «Історія ядерного роззброєння України» називає колишній міністр екології та учасник переговорів щодо знищення ядерного арсеналу Юрій Костенко.
01.09.2025 07:29 Ответить
Bідбулося не ядерне роззброєння, а відбулася передача потенційному агресору, причому у воєнній доктрині, яка писалася 1992-1993 року, також дуже жорстко ставилося питання: а хто ж наші потенційні противники?

Демократична опозиція тоді чітко говорила, що найбільшу загрозу у майбутньому десятилітті буде становити для нас російський імперіалізм і менталітет імперський, який нікуди не зник після розпаду Радянського Союзу.

А вчорашні комуністи в Росії вбачали, в першу чергу, старшого брата, і абсолютно були переконані, що Росія ніколи не буде агресором проти України. На цьому також відбувалися дуже жорсткі дискусії в контексті того, що ми повинні робити з ядерною зброєю.
01.09.2025 07:31 Ответить
Hіхто не знає, уран і плутоній, який Україна передала, пішли в Росії у збройову сферу чи в енергетику?
Aле з практики не лише Росії, а й США, збройовий уран і плутоній, як правило, ідуть знову на виготовлення ядерних пристроїв - причому, модернізованих.
01.09.2025 07:37 Ответить
На два дні війни хватить
01.09.2025 08:16 Ответить
 
 