Военные учения с применением ядерного оружия стартовали в Беларуси
Накануне в Беларуси начались учения организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), во время которых планируют отработать применение ядерного оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
Как отмечается, в маневрах принимают участие более 2000 военных из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Будет привлечено 450 единиц вооружения и техники, в том числе девять самолетов и вертолетов, а также более 70 беспилотников различного типа.
В министерстве обороны Беларуси сообщили, что тренировки начались в рамках трех программ: "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025".
Учения перенесли вглубь территории страны, как утверждают в Минске, по личному распоряжению диктатора Александра Лукашенко.
"Мы сознательно отодвинули учения от западных и южных границ, чтобы нас не обвиняли в различных инсинуациях и возможных провокациях", - отметил первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко.
По словам Муравейко, в рамках маневров будет отработано планирование применения ядерного оружия без проведения непосредственно ядерных испытаний.
"Нельзя применять то, что, скажем так, несет угрозу всему миру, общей безопасности. А как это планировать - будем учиться", - сказал он.
Учения ОДКБ завершатся 6 сентября.
Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"
Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.
В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.
6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".
