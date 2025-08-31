РУС
Туск и фон дер Ляйен посетили польско-белорусскую границу, несмотря на предупреждение о белорусских военных. ФОТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что службы безопасности советовали ему и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен отменить визит на польско-белорусскую границу из-за появления белорусских солдат.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Туск и фон дер Ляйен посетили польско-белорусскую границу
Фото: Урсула фон дер Ляйен

По словам Туска, службы рекомендовали изменить место проведения совместной пресс-конференции. Однако он и фон дер Ляйен решили не уступать давлению.

"Никаких уступок, никто нас здесь не запугает и не побеспокоит", - подчеркнул польский премьер. В свою очередь президент ЕК подчеркнула, что Европа стоит "бок о бок с Польшей" в противодействии гибридным атакам со стороны Беларуси и России.

Лидеры также посетили пограничный пост в Крынках, где ознакомились с работой Пограничной службы и армии. Среди тем переговоров были безопасность восточной границы ЕС и программа льготного кредитования SAFE, связанная с планом перевооружения Европы.

На границе уже возведен 5,5-метровый забор и действует электронный барьер. После брифинга Туск и фон дер Ляйен осмотрели элементы будущего "Восточного щита".

Урсулі та Туску потужний респект!
Ось приклад, як потрібно показувати силу дипломатії,
а не кремлісвсько-лукашенківську дипломатію сили!
31.08.2025 14:26 Ответить
Герої *****...
31.08.2025 14:32 Ответить
Поважаю цих двох політиків, які все розуміють і одночасно правильно діють без всякого піару, як Боневтік Потужно-Брехливий.
31.08.2025 14:37 Ответить
В таборі спілкувався з афганцем. Вони через середню Азію Московію потрапляють до Мінська. Самотужки дістаються кордону і перелазять через 5+метрове польське загородження. Половина ламають ноги-руки. Далі криючись від місцевих і погранців чешуть до ФРН. Жодної допомоги від білоруської влади в перетині кордону немає. Вони лишень перестали перешкоджати. А пропаганда вона і в ЄС існує.
31.08.2025 14:40 Ответить
 
 