Туск и фон дер Ляйен встретятся на польско-белорусской границе: обсудят безопасность ЕС и гарантии безопасности для Украины
В воскресенье, 31 августа, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведут встречу на границе Польши и Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
Как уточнили в Канцелярии польского премьера, главными темами переговоров станут безопасность восточной границы ЕС и реализация оборонной программы SAFE (Support for Ammunition and Future Equipment). Также запланировано обсуждение мирных инициатив, гарантий безопасности для Украины и европейских оборонных программ.
Встреча начнется в 9:45 в Подляском отделении Пограничной службы в Крынках. Лидеры посетят брифинг с пограничниками и военными, а также ознакомятся с элементами системы "Щит Восток" и модернизированным барьером на границе.
Визит Урсулы фон дер Ляйен в Польшу является частью ее поездки в семь государств ЕС, граничащих с восточной границей Евросоюза: Эстонии, Литвы, Финляндии, Латвии, Польши, Болгарии и Румынии.
