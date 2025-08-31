Туск и фон дер Ляйен встретятся на польско-белорусской границе: обсудят безопасность ЕС и гарантии безопасности для Украины

В воскресенье, 31 августа, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведут встречу на границе Польши и Беларуси.

Как уточнили в Канцелярии польского премьера, главными темами переговоров станут безопасность восточной границы ЕС и реализация оборонной программы SAFE (Support for Ammunition and Future Equipment). Также запланировано обсуждение мирных инициатив, гарантий безопасности для Украины и европейских оборонных программ.

Встреча начнется в 9:45 в Подляском отделении Пограничной службы в Крынках. Лидеры посетят брифинг с пограничниками и военными, а также ознакомятся с элементами системы "Щит Восток" и модернизированным барьером на границе.

Визит Урсулы фон дер Ляйен в Польшу является частью ее поездки в семь государств ЕС, граничащих с восточной границей Евросоюза: Эстонии, Литвы, Финляндии, Латвии, Польши, Болгарии и Румынии.

