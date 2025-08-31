РУС
Новости Встреча фон дер Ляйен и Туска
Туск и фон дер Ляйен встретятся на польско-белорусской границе: обсудят безопасность ЕС и гарантии безопасности для Украины

В воскресенье, 31 августа, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведут встречу на границе Польши и Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Как уточнили в Канцелярии польского премьера, главными темами переговоров станут безопасность восточной границы ЕС и реализация оборонной программы SAFE (Support for Ammunition and Future Equipment). Также запланировано обсуждение мирных инициатив, гарантий безопасности для Украины и европейских оборонных программ.

Встреча начнется в 9:45 в Подляском отделении Пограничной службы в Крынках. Лидеры посетят брифинг с пограничниками и военными, а также ознакомятся с элементами системы "Щит Восток" и модернизированным барьером на границе.

Визит Урсулы фон дер Ляйен в Польшу является частью ее поездки в семь государств ЕС, граничащих с восточной границей Евросоюза: Эстонии, Литвы, Финляндии, Латвии, Польши, Болгарии и Румынии.

Польша (8635) Туск Дональд (785) Урсула фон дер Ляйен (598)
Безпека ЄС це моцні збройні сили країн ЄС плюс здоровий глузд без жування шмарклей.
Безпека України це моцні ЗСУ минус Zе та слуги *****.
показать весь комментарий
31.08.2025 07:53 Ответить
А ти 55 річний військовий пенсіонер так і просидиш на печі закликаючи всих воювати🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
31.08.2025 07:57 Ответить
Давно ти не вспливав, опаріш, з круглого отвору у підлозі своєй Параші.
Як там у вас, самовари з родичів та чорні пакети з друзяками отримуєтє регулярно? НПЗ працюють? Залізница функціонує без збоїв? Смокчите у чучзеісиів з персами та кадирівцями без зупинок? Кітайці в сраку мають вас без перерви?
показать весь комментарий
31.08.2025 08:35 Ответить
Шоумени не гірше Зеленського.
показать весь комментарий
31.08.2025 07:54 Ответить
Це шоу ще з 14 року європейці влаштовують
показать весь комментарий
31.08.2025 07:58 Ответить
"... головними темами переговорів стануть безпека східного кордону ЄС", тобто кордонів Польщі. Якщо Україна впаде...
показать весь комментарий
31.08.2025 07:58 Ответить
Та скільки можно то обговорювати. Обговорювальшики затягувателі часу йохани ти бабай. Ну як баби з торбою носитесь.
показать весь комментарий
31.08.2025 08:15 Ответить
 
 