УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9613 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч фон дер Ляєн та Туска
403 11

Туск і фон дер Ляєн зустрінуться на польсько-білоруському кордоні: обговорять безпеку ЄС та гарантії безпеки для України

дєр,ляєн,урсула,фон

У неділю, 31 серпня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн проведуть зустріч на кордоні Польщі та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Як уточнили у Канцелярії польського прем’єра, головними темами переговорів стануть безпека східного кордону ЄС та реалізація оборонної програми SAFE (Support for Ammunition and Future Equipment). Також заплановане обговорення мирних ініціатив, гарантій безпеки для України та європейських оборонних програм.

Зустріч розпочнеться о 9:45 у Підляському відділенні Прикордонної служби в Кринках. Лідери відвідають брифінг з прикордонниками та військовими, а також ознайомляться з елементами системи "Щит Схід" і модернізованим бар’єром на кордоні.

Візит Урсули фон дер Ляєн до Польщі є частиною її поїздки до семи держав ЄС, що межують зі східним кордоном Євросоюзу: Естонії, Литви, Фінляндії, Латвії, Польщі, Болгарії та Румунії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вето Навроцького на закон про допомогу українцям в Польщі може мати руйнівні наслідки, - Туск

Автор: 

Польща (8780) Туск Дональд (566) фон дер Ляєн Урсула (854)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Безпека ЄС це моцні збройні сили країн ЄС плюс здоровий глузд без жування шмарклей.
Безпека України це моцні ЗСУ минус Zе та слуги *****.
показати весь коментар
31.08.2025 07:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Безпека ЄС це моцні збройні сили країн ЄС плюс здоровий глузд без жування шмарклей.
Безпека України це моцні ЗСУ минус Zе та слуги *****.
показати весь коментар
31.08.2025 07:53 Відповісти
Давно ти не вспливав, опаріш, з круглого отвору у підлозі своєй Параші.
Як там у вас, самовари з родичів та чорні пакети з друзяками отримуєтє регулярно? НПЗ працюють? Залізница функціонує без збоїв? Смокчите у чучзеісиів з персами та кадирівцями без зупинок? Кітайці в сраку мають вас без перерви?
показати весь коментар
31.08.2025 08:35 Відповісти
Опариш ти так і не відповів чьіх ти, каряк, удмурт, мокша чи інше гівно людства з тавром "росіянін"? Не соромся свого походження все одно ви все гівно людства.
показати весь коментар
31.08.2025 08:47 Відповісти
Опариш, ти так швилко собі погоняла змінюєши, ти такий шустрий у цьому, як вода в унітизі.
То ти хто за походденням, чуваш чи удмурт? Чи ти нанаєць? Не соромся, кабардинець, зізнайся до якого лайна щ тавром "росіяніе" ти відносишся? Тоьі ж все одно, а ми зочь з твого походження поржемо. Тілтки не кажи шо ти руський, бо такій нації чи національности нема не було та не буде.
показати весь коментар
31.08.2025 09:03 Відповісти
Шоумени не гірше Зеленського.
показати весь коментар
31.08.2025 07:54 Відповісти
Коряк,
показати весь коментар
31.08.2025 09:05 Відповісти
"... головними темами переговорів стануть безпека східного кордону ЄС", тобто кордонів Польщі. Якщо Україна впаде...
показати весь коментар
31.08.2025 07:58 Відповісти
Та скільки можно то обговорювати. Обговорювальшики затягувателі часу йохани ти бабай. Ну як баби з торбою носитесь.
показати весь коментар
31.08.2025 08:15 Відповісти
 
 