Туск і фон дер Ляєн зустрінуться на польсько-білоруському кордоні: обговорять безпеку ЄС та гарантії безпеки для України

У неділю, 31 серпня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн проведуть зустріч на кордоні Польщі та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Як уточнили у Канцелярії польського прем’єра, головними темами переговорів стануть безпека східного кордону ЄС та реалізація оборонної програми SAFE (Support for Ammunition and Future Equipment). Також заплановане обговорення мирних ініціатив, гарантій безпеки для України та європейських оборонних програм.

Зустріч розпочнеться о 9:45 у Підляському відділенні Прикордонної служби в Кринках. Лідери відвідають брифінг з прикордонниками та військовими, а також ознайомляться з елементами системи "Щит Схід" і модернізованим бар’єром на кордоні.

Візит Урсули фон дер Ляєн до Польщі є частиною її поїздки до семи держав ЄС, що межують зі східним кордоном Євросоюзу: Естонії, Литви, Фінляндії, Латвії, Польщі, Болгарії та Румунії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вето Навроцького на закон про допомогу українцям в Польщі може мати руйнівні наслідки, - Туск