Туск і фон дер Ляєн зустрінуться на польсько-білоруському кордоні: обговорять безпеку ЄС та гарантії безпеки для України
У неділю, 31 серпня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн проведуть зустріч на кордоні Польщі та Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Як уточнили у Канцелярії польського прем’єра, головними темами переговорів стануть безпека східного кордону ЄС та реалізація оборонної програми SAFE (Support for Ammunition and Future Equipment). Також заплановане обговорення мирних ініціатив, гарантій безпеки для України та європейських оборонних програм.
Зустріч розпочнеться о 9:45 у Підляському відділенні Прикордонної служби в Кринках. Лідери відвідають брифінг з прикордонниками та військовими, а також ознайомляться з елементами системи "Щит Схід" і модернізованим бар’єром на кордоні.
Візит Урсули фон дер Ляєн до Польщі є частиною її поїздки до семи держав ЄС, що межують зі східним кордоном Євросоюзу: Естонії, Литви, Фінляндії, Латвії, Польщі, Болгарії та Румунії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Безпека України це моцні ЗСУ минус Zе та слуги *****.
Як там у вас, самовари з родичів та чорні пакети з друзяками отримуєтє регулярно? НПЗ працюють? Залізница функціонує без збоїв? Смокчите у чучзеісиів з персами та кадирівцями без зупинок? Кітайці в сраку мають вас без перерви?
То ти хто за походденням, чуваш чи удмурт? Чи ти нанаєць? Не соромся, кабардинець, зізнайся до якого лайна щ тавром "росіяніе" ти відносишся? Тоьі ж все одно, а ми зочь з твого походження поржемо. Тілтки не кажи шо ти руський, бо такій нації чи національности нема не було та не буде.