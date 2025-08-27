Вето Навроцького на закон про допомогу українцям в Польщі може мати руйнівні наслідки, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що ветований президентом Каролем Навроцьким законопроєкт регулює набагато більше питань, ніж соціальна допомога українським біженцям, і що таке рішення може мати "руйнівні наслідки" для польських компаній.

Про це пише TVN24, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 27 серпня відбулося засідання Кабінету міністрів Польщі, скликане президентом Каролем Навроцьким. Президент і прем'єр виступили під час відкритої частини засідання.

Зазначається, що заяви політиків "були сповнені взаємного сарказму".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск призначить радника з безпеки для переговорів щодо війни в Україні, - ЗМІ

Навроцький згадав про своє рішення накласти вето на законопроєкт про допомогу Україні. Він стверджував, що в нього склалося враження, що всі групи в Польщі "підтримували рішення, які б забезпечили вигоду 800+ (соціальна програма уряду Польщі, що передбачає щомісячну виплату у розмірі 800 злотих на кожну дитину до 18 років - ред.) лише працюючим українцям".

"Я був глибоко переконаний, що це була не лише моя програма як президента Польщі, а й пропозиція, яку підтримував мій головний опонент — прем'єр-міністр Дональд Туск, — яку підтримувало оточення прем'єр-міністра", - зазначив лідер Польщі.

У відповідь Туск сказав, що не сперечатиметься із Навроцьким, бо і сам уряд пропонував зміни до програми 800+ для того, щоб усунути певні зловживання.

"Біженці та іммігранти отримували абсолютно все без жодного контролю. Саме ми запровадили реальний контроль та пропонували реальне забезпечення польських інтересів у стосунках з мігрантами, зокрема з нашими гостями з України. Але накладання вето на законопроєкт, який регулює набагато більше питань, очевидно, може мати руйнівні наслідки, наприклад, для польських компаній. Пане президенте, я пропоную нам якомога швидше співпрацювати, щоб мінімізувати негативні наслідки вашого вето з цього питання та запобігти їх впливу на польську економіку та польські компанії", - наголосив польський прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада міністрів працює над рішенням, яке врегулює питання надання допомоги всім іноземцям у Польщі, - речник уряду Шлапака про вето Навроцького

Що передувало?

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що регулював надання допомоги українським біженцям.

Поправка передбачала продовження тимчасового захисту, що надається українським біженцям до 4 березня 2026 року.

Віцепрем’єр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський стверджував, що президентське вето також перешкоджає наданню допомоги для України із супутниковим інтернетом від Starlink. Керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький згодом заперечив це.

Також читайте: Польща блокуватиме вступ України до ЄС, поки Київ не визнає Волинську трагедію, - віцепрем’єр Косіняк-Камиш