Навроцький наклав вето на закон про допомогу біженцям з України
Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що регулював надання допомоги українським біженцям.
Про це повідомляє Onet, інформує Цензор.НЕТ.
Навроцький пояснив, що за понад три з половиною роки повномасштабної війни РФ стратегічні інтереси Польщі не змінилися, а Росія залишається найбільшою загрозою безпеці. Проте, на його думку, значно змінилися фінансова ситуація та суспільні настрої у країні.
"Закон про допомогу громадянам України, який я отримав, не вносить поправок, щодо яких точилася публічна дискусія. Я вважаю, що виплати 800+ повинні отримувати лише ті українці, які приймають виклик працювати в Польщі", - наголосив президент.
Нова редакція закону передбачала продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2026 року. Навроцький додав, що ключовим є досягнення соціальної справедливості, аби польські громадяни залишалися на рівні з українськими гостями.
"Для мене це принципове питання, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Те що неробам перестануть допомагати - то так, нехай кияни повертаються до Києва, дніпряни до свого Дніпра, та інші, котрі ломонулись своїми занадто хитрими дупами до ласого місця. Тут ваша Батьківщіна і вирішувати її долю саме вам ( якщо ви звісно українці ), ніхто не прийде і не змінить в Україні життя на краще, окрім її власного народу.