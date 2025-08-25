Навроцький наклав вето на закон про допомогу біженцям з України

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що регулював надання допомоги українським біженцям.

Про це повідомляє Onet, інформує Цензор.НЕТ.

Навроцький пояснив, що за понад три з половиною роки повномасштабної війни РФ стратегічні інтереси Польщі не змінилися, а Росія залишається найбільшою загрозою безпеці. Проте, на його думку, значно змінилися фінансова ситуація та суспільні настрої у країні.

"Закон про допомогу громадянам України, який я отримав, не вносить поправок, щодо яких точилася публічна дискусія. Я вважаю, що виплати 800+ повинні отримувати лише ті українці, які приймають виклик працювати в Польщі", - наголосив президент.

Нова редакція закону передбачала продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2026 року. Навроцький додав, що ключовим є досягнення соціальної справедливості, аби польські громадяни залишалися на рівні з українськими гостями.

"Для мене це принципове питання, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", - зазначив він.

