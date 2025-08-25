УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9949 відвідувачів онлайн
Новини Українські біженці
2 943 14

Навроцький наклав вето на закон про допомогу біженцям з України

Кандидат в президенти Польщі Кароль Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що регулював надання допомоги українським біженцям.

Про це повідомляє Onet, інформує Цензор.НЕТ.

Навроцький пояснив, що за понад три з половиною роки повномасштабної війни РФ стратегічні інтереси Польщі не змінилися, а Росія залишається найбільшою загрозою безпеці. Проте, на його думку, значно змінилися фінансова ситуація та суспільні настрої у країні.

"Закон про допомогу громадянам України, який я отримав, не вносить поправок, щодо яких точилася публічна дискусія. Я вважаю, що виплати 800+ повинні отримувати лише ті українці, які приймають виклик працювати в Польщі", - наголосив президент.

Нова редакція закону передбачала продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2026 року. Навроцький додав, що ключовим є досягнення соціальної справедливості, аби польські громадяни залишалися на рівні з українськими гостями.

"Для мене це принципове питання, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пасажиропотік через кордон почав знижуватися після рекордів за час повномасштабної війни

Автор: 

біженці (1944) закон (2881) Навроцький Кароль (37)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
З моменту блокування українського кордону польськими "фермерами" закликаю українців покинути Польшу. Польська молодь масово працює на Заході. Працювати і вчити мову потрібно там де до тебе ставляться краще і не мають "історичних претензій". Немає сенсу виконувати для поляків примітивну роботу якою самі поляки гидують. Це втрата часу і років життя які можна витратити з більшою користю для себе.
показати весь коментар
25.08.2025 13:33 Відповісти
+2
Все вірно!
показати весь коментар
25.08.2025 13:25 Відповісти
+2
З двох перших слів - Навроцький наклав - подумав що руки. Виявилось живучий.
показати весь коментар
25.08.2025 13:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все вірно!
показати весь коментар
25.08.2025 13:25 Відповісти
Виходять на арену королі!
показати весь коментар
25.08.2025 13:28 Відповісти
Хтось очикував від цього польського уйобіка шось інше? Дарма.
показати весь коментар
25.08.2025 13:31 Відповісти
Ащо ти хотів протікало багато непотрібу бомжі кацапи цигани працювать не хочуть а допомогу дай за три роки можна польську мову досконало вивчити і працювать а не ходить поберушками та в соцсітях зависають дочка з дітьми у кінці лютого 22поїхала бо дуже Дніпро били а у травні вернулась робила з онукою двірниками отримували з п а типа подруга ніде не пішла робить брудна робота не по ній а мови не зна і української досі сидить.
показати весь коментар
25.08.2025 13:42 Відповісти
З моменту блокування українського кордону польськими "фермерами" закликаю українців покинути Польшу. Польська молодь масово працює на Заході. Працювати і вчити мову потрібно там де до тебе ставляться краще і не мають "історичних претензій". Немає сенсу виконувати для поляків примітивну роботу якою самі поляки гидують. Це втрата часу і років життя які можна витратити з більшою користю для себе.
показати весь коментар
25.08.2025 13:33 Відповісти
Ідіот
показати весь коментар
25.08.2025 13:53 Відповісти
З двох перших слів - Навроцький наклав - подумав що руки. Виявилось живучий.
показати весь коментар
25.08.2025 13:40 Відповісти
Руки на себе не наклав, а от чергову купу лайна таки наклав.
показати весь коментар
25.08.2025 13:53 Відповісти
навроцький= орбан, фіцо, сіярто , ле пен --- пуйло .
показати весь коментар
25.08.2025 13:47 Відповісти
Одні вороги навкруги,одна ти в білому!!!!
показати весь коментар
25.08.2025 13:54 Відповісти
Ні , я в жовтому ) Хоча , ти не зрозумієш , бо ! )))
показати весь коментар
25.08.2025 13:58 Відповісти
На ПольщУ поїхало занадто багато народу, навіть ті , хто в цьому не відчував потреби, з міст, котрі не перебували в гарячих, безпосередніх кордонах з лінією зіткнення. Чому ? - Тому що політика ставлення нашої влади до свого народу дуже огидна, щоб не сказати гірше. Бо кожен презедент України, окрім постійного грабунку, нічого гарного не приніс, цей теж не вийняток.
Те що неробам перестануть допомагати - то так, нехай кияни повертаються до Києва, дніпряни до свого Дніпра, та інші, котрі ломонулись своїми занадто хитрими дупами до ласого місця. Тут ваша Батьківщіна і вирішувати її долю саме вам ( якщо ви звісно українці ), ніхто не прийде і не змінить в Україні життя на краще, окрім її власного народу.
показати весь коментар
25.08.2025 13:55 Відповісти
Частково з вами згодна . Біженцями потрібно вважати українців з окупованих територій , та з територій які прифронтові , і постійно під обстрілами , як наприклад Суми .
показати весь коментар
25.08.2025 14:01 Відповісти
 
 